Стоматология инновационных решений по шагам

То, что еще вчера казалось невозможным — имплантация зубов за день или лечение кариеса без сверления — сегодня позволяет восстанавливать здоровье зубов без потери их функциональности и эстетики.

Лечение кариеса без сверления

Один из самых ярких примеров того, как прогрессивные решения меняют традиционную стоматологию, — лечение кариеса без бормашины. Инновационная методика ICON позволяет вылечить поверхностный кариес без сверления тканей зуба и установки пломб. Преимущества такого подхода уже оценили пациенты «Галереи улыбок».

Технология ICON прочно зарекомендовала себя как прекрасный безболезненный способ лечения кариеса. Это идеальное решение для маленьких детей и для пациентов с брекетами. Принцип следующий: пораженный кариесом участок зуба заполняется полимерным составом, который проникает глубоко в поры эмали и запечатывает их, восстанавливая структуру зуба. А главное, мы сохраняем весь объем тканей зуба и продлеваем срок его жизни, — рассказывает Яна Лалетина, стоматолог-терапевт центра эстетической и функциональной стоматологии «Галерея улыбок».

Зубы за день

Совсем недавно адентия — утрата одного или нескольких зубов — становилась для человека настоящей проблемой. Новые технологии протезирования позволяют восстановить эстетику и функциональность полости рта всего за один день.

Технология имплантации All оn 4 («Все на 4-х») в течение одного дня позволяет восстановить весь зубной ряд при значительном дефиците костной ткани. Уже на следующий день человек может принимать пищу и улыбаться. All оn 4 не требует костной пластики, что уменьшает травматичность лечения и ускоряет заживление. Этот метод основан на принципах доказательной медицины и подтвержден серьезными научными исследованиями, — говорит основатель, главный врач, стоматолог-ортопед клиники «Галерея улыбок» Бахром Музафаров.

Пересадка своего зуба

Аутотрансплантация — относительно новый для России, но давно получивший признание в развитых странах метод замещения утраченного зуба. В отличие от классической имплантации донором зуба становится сам человек. Чаще всего для этого используются не задействованные в процессе жевания зубы мудрости.

Замещение отсутствующего зуба своим, генетически предрасположенным к наилучшему приживлению — максимально предсказуемый и естественный метод. Он показывает превосходные результаты в ощущениях пациента и сокращает срок реабилитации. Полноценно «пользоваться» и жевать на трансплантированном зубе можно уже через 2 недели после операции, — детализирует имплантолог стоматологии «Галерея улыбок» Оскар Асватуллин.

Цифровая стоматология

Стоматология не осталась в стороне от глобального тренда — цифровых технологий. Цифровые методы ускоряют все процессы, в том числе и реабилитацию пациентов. В «Галерее улыбок» есть кейсы полного восстановления улыбки, от и до выполненные в цифровом протоколе.

Цифровые инструменты позволяют намного быстрее и с идеальной точностью передать данные пациента в лабораторию и облегчить согласование 3D-модели будущей улыбки. Ускоряется процесс изготовления ортопедических и ортодонтических конструкций, улучшается точность хирургических операций, расширяются возможности керамической реставрации. Все данные хранятся на сервере и в любой момент доступны для врачей. Именно поэтому в нашей клинике будет введен обязательный протокол по сканированию полости рта, наравне с фотопротоколом, — отмечает Бахром Музафаров.

Превентивная стоматология

Наряду с технологичностью «Галерея улыбок» реализует превентивный подход: «профилактика легче и дешевле лечения».

Самая эффективная профилактика стоматологических заболеваний — профессиональная гигиена полости рта. Процедура показана взрослым и детям не реже чем каждые полгода. В «Галерее улыбок» она проводится в несколько этапов: нанесение индикатора, удаление твердых отложений ультразвуком, чистка AirFlow, полировка, нанесение укрепляющего состава. В финале — консультация-обучение по домашнему уходу и подбору средств гигиены, — поясняет стоматолог-гигиенист «Галереи улыбок» Полина Терскова.

Таким образом, одним из главных приоритетов клиники является развитие dental IQ пациентов.