Наталья Герасимова: «Мы следуем за сиянием детских глаз»

Требования родителей и детей к школьному образованию меняются. Субъектность, индивидуальный подход, soft skills — это прежде всего подсвечивается в сфере частного образования.

В Красноярске появляется все больше примеров частных образовательных площадок. На этом фоне образовательный центр «Астрея» выделяется тем, что создает действующие индивидуальные образовательные маршруты для ребят, погружает их в дружескую среду, в которой ребенку безопасно обучаться в своем темпе.

Сейчас мы начали работать с подростковым возрастом. Наши годовые программы — это альтернатива общеобразовательной школе. Формат концентрированного обучения, мало применяемый в Красноярске, — рассказывает Наталья Герасимова, руководитель образовательного центра «Астрея».

По мнению эксперта, в современном образовании сегодня ярко выражен тренд на персонализацию. Поэтому в центре «Астрея» маленькие классы — до 12 человек.

Мы готовим персонализированную программу для детей, у которых есть дополнительное обучение — спорт, музыка, изобразительное искусство. Вторая половина дня занята кружками и секциями. Чтобы помочь ребенку сфокусироваться при увеличенной нагрузке и потоке информации, используем методы концентрированного обучения и современные методы работы с командами, например визуализацию, — говорит Наталья Герасимова.

Частное образование более гибкое, уверена основатель центра. В «Астрее» ребята могут выбрать свой темп обучения: при необходимости где-то замедлиться, скорректировать количество часов на тот или иной предмет.

Кроме того, в центр часто приходят семьи, которым важны не только академическая часть, но и взращивание в детях жизнелюбия. Особенно это важно для детей с повышенной чувствительностью. Ребята переходят из других школ с уже сложившейся учебной неуспешностью. А здесь умеют находить ее причины. Педагоги «Астреи» используют нейроподход, основанный на глубоком понимании детской психологии и бережной работе как с детьми, так и с родителями.

Качественно отработанная программа в начальной школе дает ребенку внутреннюю опору уверенно двигаться в подростковую школу. Для этого в основной программе у нас есть коммуникативные тренировки и тьюторский час. Мы помогаем ребятам психологически присвоить себе образовательный процесс. В «Астрее» работает слаженная междисциплинарная команда — психологи, нейропсихологи, логопеды.

В подростковой школе образовательный год начинается с погружения. Первый месяц — лингвистический. В течение всего года ребята изучают русский, математику, английский. Если семья принимает решение во второй половине дня добавить какой-то предмет, мы организуем этот процесс.

По словам Натальи Герасимовой, родители, которые приводят своих детей в частные школы, точно знают, чего они не хотят видеть в школе: слабую коммуникацию, директивный подход, отсутствие возможности учитывать индивидуальный ритм и особенности восприятия ребенка.

По ее мнению, в государственной школе можно получить хорошее образование при условии, что родители ученика максимально включены в процесс, а ребенок обладает высокой концентрацией внимания, всеми развитыми видами памяти, высокой саморегуляцией и внутренней мотивацией, чтобы четко понимать, куда он движется.

Учебный год в центре стартует в середине августа. Мы внимательно относимся к качеству образовательных результатов. У нас есть гимназия-партнер, которая выступает в том числе в роли аудитора образовательного процесса. Раз в четверть мы делаем контрольные срезы, проводим открытые мероприятия. Раз в год ученики проходят промежуточную аттестацию, после чего их переводят в следующий класс. В подростковой школе мы будем помогать ребятам находить область деятельности для будущей профессии. Планируем договариваться с компаниями-партнерами, чтобы каждый год до 9-го класса у ребят были профессиональные пробы в реальной компании.

В «Астрее» не практикуют гонку за «успешностью» прошлого века, когда оценка становится основной целью учебы. Главные драйверы центра сегодня — грамотность, коммуникация, развитие soft skills, здоровье во всех областях.

Мы следуем за сиянием детских глаз. Это тот навигатор, который задает вектор развития всего центра и индивидуальной работы с каждым ребенком. Практикуем сопровождение в образовании, которое помогает развивать в ребенке осознанность. Нам важно, чтобы ребята понимали: учеба — это личный процесс каждого, такой же, как выбор еды или одежды.

Чем отличается более счастливый человек от менее счастливого? Счастливые люди быстрее восстанавливаются и не теряют свои ориентиры. Мы следим за жизнестойкостью, жизнелюбием ребят. В какую бы ситуацию они ни попали, они будут знать, как найти выход, — резюмирует Наталья Герасимова.

Красноярск

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