Наталья Штрайн: Образование в Англии раскапывает таланты ребенка

Наталья Штрайн, основатель компании Paradise, о том, почему Великобритания стала главным образовательным магнитом для элиты мира и как геополитика повлияла на отношение к студентам из России.

Наталья Штрайн и основанная ею российско-британская компания Paradise — пионеры рынка образования за рубежом. Экспертиза компании в подборе «своей» школы для каждого ребенка насчитывает уже 26 лет. Главный офис Paradise работает в Лондоне, где живет сейчас сама Наталья, также есть отделение в Красноярске.

Образование вне политики

С конца февраля 2022 спрос на образование за рубежом заметно вырос. В топе лидеров школы-пансионы Великобритании и Швейцарии, обучение в которых давно стало синонимом путевки в жизнь.

— Еще в начале марта не исключали вариант, при котором заявок на обучение не будет совсем, а нам придется искать новые рынки. Однако уже к апрелю мы были завалены работой.

Сценарии самые разные. Кто-то и так планировал обучение ребенка за рубежом, а геополитика только ускорила процесс. Среди клиентов немало тех, кто принял решение уехать из России, в том числе в Лондон (законодательство Британии позволяет получить специальную визу одному из родителей, если их ребенок в возрасте до 11 лет учится в дневной школе). Некоторые клиенты вообще не думали об отправке ребенка за рубеж, но, к примеру, закрылась или осиротела (уехали учителя-носители) их международная школа в Москве, и они начали искать варианты.

Геополитика и санкции усложнили обучение за рубежом с организационной точки зрения?

— Если что-то и поменялось, то исключительно для людей, которые персонально попали под санкции, что понятно: в Британии нарушение санкций — это нарушение закона. В остальном все работает, как и раньше. Визы и детям, и родителям выдают без проблем. Все, кто весной и летом подал заявку на обучение, получили места в школах-пансионах. Подавляющее большинство школ спокойно принимают ребят с русскими паспортами.

А изменилось ли отношение к россиянам — русофобия, культура отмены?

— Есть смысл различать санкции, наложенные на государство, и отношение к отдельному человеку. Как человек, который живет в Англии и все лето путешествовал по Европе, могу подтвердить: сегодня в отношении к россиянам нет ничего эксклюзивного. К нам относятся обычно, по-доброму, так же, как к людям других национальностей. И это не только мой опыт. Об этом говорят и сами ребята, и многочисленные родители, которые только что завезли детей-новичков в английские школы.

Возможность попробовать и право бросить

Геополитика — не единственная и точно не главная причина растущего интереса россиян к среднему образованию в Великобритании. Наталья Штрайн уверена: российская система среднего образования, как и системы многих других стран, включая ряд европейских и американскую, значительно проигрывает британской, которая дает детям главные навыки мира будущего.

— Система российского образования давно устарела. Возможно, самый показательный факт — в России учитель по-прежнему конкурирует с Google: он что-то начитывает, а дети все это вызубривают. Главная же задача учителя сегодня — научить ребенка, как не утонуть в лавине информации. А для этого нужны совсем другие навыки — умение отделять зерна от плевел, а главное — анализировать и критически мыслить.

В чем главные недостатки российской системы?

— В России в 16…17 лет подростки в подавляющем большинстве не знают, кем они хотят стать. Я уже не говорю про «позорные парты», которые не добавляют ребенку ни уверенности в себе, ни тем более доброты. Знаю об этом и на собственном опыте. В гимназии «Универс», где когда-то учился мой сын, его называли «неадекватным», а еще прилепили ярлык «гуманитарий». В 15 лет этот «неадекватный» поступил в британскую школу, где в процессе обучения выяснилось, что он художник, но еще и технарь! И высшая математика, и физика — это тоже «его»! Стас решил связать свою жизнь с программированием, с отличием окончил британский вуз, работает по специальности, сам себя обеспечивает. Воспитать самостоятельного, уверенного в себе человека, который понимает, чего он хочет, и знает, как этого добиться — это и есть главная задача современной школы.

В чем принципиальное отличие британского подхода?

— Самое главное тут — развить в ребенке абсолютно все грани. Тот же Гарвард сегодня примет не просто талантливого физика, но того, кто профессионально играет на фортепиано или добился серьезных успехов в футболе. В XXI веке развитый ребёнок — и швец, и жнец, и на дуде игрец.

Найти себя — это не удача или удел избранных, это алгоритм. Обучение в британских школах выстроено так, чтобы ребенок попробовал себя много и в разном. Театр, музыка, технологический дизайн, кулинария, программирование, фотография, робототехника, бизнес, пчеловодство — список длинный. В среднем в школе 150 кружков и секций, то есть ребенок раскапывает свои таланты и на уроках, и после них. Отсюда и понимание, чем он хочет заниматься в жизни. Что важно — у ребенка есть не только возможность попробовать, но и право бросить, если это «не его».

Британские школы очень адаптивны. Они работают в парадигме, что единственная константа — это перемены, и очень хорошо, причем не за партой, а в реальном деле, научают этому и ребенка. К примеру, каждый семестр (всего в году их три) меняется вид группового спорта. Ребенок только освоил хоккей на траве, а ему говорят: теперь мы играем в регби, а там совершенно другие правила. Он проходит через «страшно», «неохота», но осваивает и приспосабливается к новому. И так происходит не только в спорте, но и во всех других сферах.

Три кита британских школ

Образование в Британии окутано множеством мифов — от якобы палочной дисциплины в школах до учебы в режиме «не поднимая головы». Наталья Штрайн говорит: к реальности эти заблуждения не имеют никакого отношения.

— Британские школы стоят на трех китах. Первый — потрясающий уровень оборудования, равного которому нет нигде в мире.

Второй — высочайшие академические стандарты.

Третий кит — трепетная забота о детях и чуткое отношение к ним. Огромное внимание тут уделено чувствам ребенка. В школах есть уроки счастья и медитации, детей учат не сожалеть о прошлом и не слишком бояться будущего. Оказавшись в атмосфере дружелюбия и даже любви, ребенок чувствует себя в безопасности, расправляет плечи — и вот на этом-то этапе и начинается его рост.

Как к британской системе адаптируются дети из России?

— Точно так же, как и дети со всего мира. Вопрос скорее в другом — как быстро проходит эта адаптация. Ребенок в 10…12 лет — это чистый лист, а значит, он быстрее выработает десяток полезных привычек — от умения чистить свои ботинки до желания ежедневно и с удовольствием читать.

В 15…16 лет этот поезд, как правило, уже ушел. Ребенок приезжает в Британию с российскими представлениями об успехе, но сумка от Gucci тут не котируется. Чтобы стать популярным, ты должен что-то сделать для школьного сообщества — победить в соревновании, круто сыграть на концерте или просто помочь однокласснику. Вот такие вещи тут замечают и очень ценят.

В каком возрасте вы советуете отправлять ребенка в школу-пансион?

— Задуматься об этом надо заранее: начать готовиться в 6 лет не рано. А отправлять можно в 9…10 лет, если ребенок сам этого хочет. Возраст 13 лет считается самым комфортным вариантом. Подросток уже не так привязан к родителям, он хочет проводить все время со сверстниками. Плюс в 13 лет в Англии начинается старшая школа. Все дети, как правило, новенькие, поэтому быстро завязывается дружба.

Огромное заблуждение — ждать до 16…17 лет, когда ребенок якобы «окрепнет». Во-первых, многим привычкам в этом возрасте уже не научишь. Времени на раскрытие талантов уже нет: это делается до поступления в 12 класс, когда начинаются двухгодичные программы A-level или IB, когда львиную долю времени занимает подготовка в вуз. Поступающие на два последних года получают, если сравнить с автомобилем, минимальную комплектацию.

Последние два года британской школы — это специализация. На чем специализироваться, наши дети почти никогда не знают, и выбирают наиболее знакомые, но не обязательно любимые ими предметы. Поступают в вуз на какой-нибудь бизнес — в Британии это одна из самых невостребованных специальностей. А так как у ребенка не было времени найти себя, учебой он не горит, поиском трудоустройства — тем более. Для этого нужны мягкие навыки, которых у него нет: их приобретают в более младшем возрасте.

Отсюда и самое большое число разочарований в «хваленом британском образовании». Конечно, есть варианты даже для школьника старшего возраста. Учебную траекторию для этого возраста нужно выстраивать особо тщательно. Главное здесь — не поступление в вуз, а то, что будет после него. Получив диплом, ребенок должен трудоустроиться, перейти на самоокупаемость и получать удовольствие от работы.

Российско-британская образовательная компания Paradise