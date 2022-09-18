Если вам дали образование, это не значит, что вы его получили!

Какие вызовы стоят перед современным образованием? Как их разрешить? Какие стратегии будут актуальны? Рассмотрим вместе с экспертами детского делового клуба «Наследник».

Образование в последние годы становится более зависимым от новых вводных, которые диктуют стремительно меняющиеся условия. Уверены, что вы тоже ощущаете их. Традиционный подход выглядит как желание «положить» в голову детей как можно больше данных, дать готовые ответы на готовые вопросы, вместо того чтобы помочь ребенку проявлять свой потенциал и искать их самостоятельно, предлагать новые решения.

В сознании ребенка такой объем данных не способен прижиться. Именно поэтому после изучения той или иной дисциплины привычным методом ученик забывает эти самые «знания» начисто.

Мы с вами живем и работаем сегодня ради завтра. Давайте обсуждать эти непростые вопросы и вместе искать ответы на них. Ведь современная школа — это общественный институт, который как ни один другой обращен в будущее

Сегодня важен процесс познания как способ развития мышления. Что это значит? Нужно учить подрастающее поколение мыслить, рассуждать, сомневаться, анализировать. Раскрываться в том, в чем они действительно могут преуспеть, а не только загружать их традиционными дисциплинами. Мы должны формировать в детях уникальность, а не приверженность стандартам. Несомненно, классический фундамент важен для старта, но действительно ли его достаточно?

Для какой большой идеи может быть предназначен ребенок? Сейчас каждому стоит задуматься над этим вопросом. Вряд ли неудовлетворенный школьный учитель, перегруженный бюрократией, сможет справиться с ним. Особенно в условиях, когда сама система образования не понимает, кого и зачем она хочет выпустить, из-за отсутствия картины будущего, а значит, и представления о востребованных навыках и компетенциях.

С современным подходом к альтернативному образованию вы можете ознакомиться на сайте детского делового образовательного клуба «Наследник», а также записаться на пробные уроки

В то время как осознанный родитель делает проект на ребенка уже сейчас, следом происходит экспансия образования за пределы детского сада, школы и колледжа. Разнообразие связей образовательных учреждений в социуме сегодня не имиджевый фактор, а реальное условие обеспечения качества. Сама окружающая среда становится для ребенка и подростка действенным учебным ресурсом, требуя, однако, специальной психологической и практико-теоретической организации.

Мы все осознаем потребность создания новых образовательных комплексов и появления авторских школ с ориентацией на практику в дополнение к основному образованию. Знания без действий никогда не приводят к успеху, а вот наоборот – вполне возможно.

Рассмотренные тезисы – это всего лишь часть реальных вызовов. Сегодняшним школьникам предстоит учиться, жить и работать в совершенно ином мире, где:

профессиональное обучение и переобучение не успевает за требованиями рынка труда;

с каждым годом технический прогресс усиливается, а информации будет становиться все больше;

из-за доступности информации, не соответствующей возрасту, подростковость наступает гораздо раньше;

72 % школьников не хотят работать «на дядю» и не стремятся к стабильной работе;

по исследованиям уровня счастья среди детей, школа — самое несчастливое место;

к 2030 исчезнет 73 % офисных мест и 38 % рабочих мест, привязанных к месту;

современные дети за жизнь сменят больше 18 работодателей и 7 сфер деятельности;

61 % детей до 10 лет хотят делать что-то полезное для мира;

с 1990 падают показатели теста креативности мышления у детей;

пропаганда заменяет собой образование, не обучая детей критическому мышлению.

Мы уже сегодня организовываем образовательное пространство и процессы так, чтобы отвечать запросу и поставленной на уровне министерства проблематике.

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