Мария Иванова: Мы строим новую систему вещевой поддержки населения края

В Красноярске летом 2020 в разгар пандемии начал работать благотворительный проект «Тотемка». Тогда участники организовали сбор одежды и обуви, которые затем передавались нуждающимся.

В декабре того же года в ТЦ «Красноярье» открылся благотворительный магазин «Тотемка», аналогов ему тогда не было, впрочем, как и сейчас. Постепенно в проект начали включаться предприниматели и неравнодушные горожане, сегодня выстроена довольно большая и эффективная система. DK.RU пообщался с руководителем «Тотемки» Марией Ивановой и узнал, как развивается проект сейчас, какие появились новые направления работы.

От человека к человеку

Мария, по примерным подсчетам, какому количеству семей вы помогли за эти годы?

— Мы оказали помощь более чем 6500 жителей Красноярского края. Когда проект только стартовал, мы понимали, что многим семьям, особенно многодетным, нужна поддержка. Когда начали работать, стало понятно, что потребность у жителей края в вещевой помощи огромная, масштаб деятельности нужно строить более серьезный. Поэтому мы постоянно ищем новые возможности для развития. Так, в этом году проект был поддержан Фондом президентских грантов. Нам удалось показать и доказать востребованность и эффективность нашей модели. В ее основе лежит принцип помощи от человека человеку: вещи нуждающимся передают сами красноярцы. В Красноярске постоянно работают пункты приёма вещей. Туда все неравнодушные горожане могут принести одежду и обувь. Все это мы увозим на логистический склад, где сортируем вещи, а после передаем нуждающимся.

Сколько сейчас открыто пунктов сбора вещей в Красноярске?

— В Красноярске работает 25 пунктов. Большая часть находится в торговых центрах. Практически все ТЦ города поддержали наш проект и стали партнёрами «Тотемки». Также с нами сотрудничают управляющие компании и ТСЖ: кто-то предоставляет площади для установки боксов для сбора вещей, кто-то оказывает информационную поддержку.

Предприниматели сами выходят к вам с предложением о сотрудничестве?

— В Красноярске много неравнодушных людей, в том числе в бизнес-сообществе. Предприниматели часто сами выходят на нас. Так, недавно магазин одежды ICHE предложил помощь и стал амбассадором нашего проекта. Там появился пункт приёма вещей «Тотемка», также покупателям будем рассказывать про наш проект и как стать его участником. Еще одни давние партнеры — региональное отделение «Деловой России». Они постоянные участники многих благотворительных акций.

Как предпринимателям стать участником проекта?

— Достаточно просто позвонить. Мы готовы к разным форматам сотрудничества, главное, чтобы они были полезны людям.

Даем вторую жизнь вещам

«Тотемка» постоянно участвует в экологических мероприятиях. Откуда у проекта, оказывающего социальную помощь, такой интерес к вопросам защиты окружающей среды?

— Никакого противоречия тут нет. Сохранение природы для будущих поколений и разумное потребление — один из ключевых принципов проекта «Тотемка». Исследования показывают: большая часть одежды оказывается на свалке через год после покупки, вне зависимости от её состояния. В итоге модная индустрия становится одним из главных загрязнителей природы в мире, уступая только нефтехимии. Организуя сбор вещей, мы даем им вторую жизнь. Одежда и обувь продолжают служить людям.

Наверняка красноярцы и жители края приносят разные вещи. Не всегда они новые. Что делаете с одеждой и обувью, которая уже непригодна для носки?

— Безусловно, в первую очередь мы принимаем вещи в хорошем состоянии, которые можно передать другим людям. Но уже 1,5 года мы собираем и ветошь. Это хлопчатобумажные ткани и другой впитывающий материал, который можно повторно использовать. Недавно «Тотемка» начала принимать макулатуру. Ее также можно передавать через наши боксы. Мы считаем вторичное использование ресурсов — одним из перспективных направлений.

Любая помощь для нас ценна

В последнее время вы расширяете масштаб своей деятельности, стали выезжать в районы Красноярского края. Насколько востребована ваша помощь в территориях?

— Не открою секрет, сказав, что в сельской местности и небольших городах уровень доходов существенно ниже, чем в мегаполисах. Это связано и с дефицитом рабочих мест, и низкой заработной платой. Так что даже собрать детей к школе для многих жителей сел становится непростой задачей. Только в этом году команда проекта «Тотемка помогает» выезжала в 11 территорий края. В результате поддержку смогли получить семьи с детьми из Сосновоборска, Бородино, Козульки, Первоманского, Березовки, Емельяново, Кедрового, Заозерного, Дивногорска, а также погорельцы из Дзержинского и Уярского районов.

Каковы ближайшие планы развития проекта «Тотемка», будете двигаться дальше по региону?

— Пока география останется прежней — работаем в радиусе 200 километров от Красноярска. При увеличении количества выездов и охвате новых территорий важно не потерять качество и эффективность. Мы постоянно наращиваем объемы оказываемой помощи, что требует больших усилий от всей команды проекта. Фактически, строим новую систему вещевой поддержки населения в крае, что непросто и в организационном, и в финансовом плане. Сделать это исключительно своими силами невозможно, результат достижим только в сотрудничестве с предпринимателями, органами власти и общественностью. Нередко встречаются люди и организации, которые готовы помочь людям делом, это вселяет в нас оптимизм. Мы никогда не отказываемся от помощи, любая поддержка для проекта очень ценна и рады будем сотрудничеству с новыми партнёрами.