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В Красноярске стартовал Кубок Енисейской Сибири по хоккею с мячом

В Красноярске стартовал Кубок Енисейской Сибири по хоккею с мячом
Автор фото: Илья Немков. Иллюстрация: krskstate.ru

Красноярский «Енисей» бросил вызов трем национальным сборным.

#НОВОСТИ

На этих выходных в Красноярске пройдет Кубок Енисейской Сибири по хоккею с мячом. Местная команды «Енисей» встретится с сборной России, молодежной национальной сборной и сборной клубов Суперлиги.

Первые матчи турнира состоялись вчера — 23 сентября. В первом из них молодежная сборная России обыграла сборную Суперлиги со счетом 7:4. А во втором — сборная России обыграла «Енисей» со счетом 5:4.

В Красноярске стартовал Кубок Енисейской Сибири по хоккею с мячом 1

Фото: krskstate.ru; Автор: Илья Немков

Сегодня состоятся еще два матча: в 13:00 «Енисей» встретится с молодежной сборной, а в 17:00 сборная России сыграет со сборной Суперлиги. В воскресенье же, 25 сентября, сборная России в 13:00 сыграет со своими молодыми коллегами, а в 17:00 «Енисей» бросит вызов сборной Суперлиги. После этого состоится церемония награждения.

Все игры пройдут на стадионе «Енисей». Билеты можно приобрести в кассах стадиона, терминалах «Платежка» и на сайте ХК «Енисей».

Матчи Кубка Енисейской Сибири транслируют на каналах «Матч ТВ», Матч!Планета«, «Матч! Страна», «Енисей» и ютуб-канале ХК «Енисей».

Автор: Петр Савельев
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