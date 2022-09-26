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Деньги в трубу: регионам выделят 11,1 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Деньги в трубу: регионам выделят 11,1 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
Иллюстрация: strategy24.ru

Правительство РФ приняло решение дополнительно профинансировать несколько федеральных проектов уже в 2022. На программы «Жилье», «Чистая вода» и ряд других регионам выделят 11,1 млрд рублей

#НОВОСТИ

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 11,1 млрд рублей на модернизацию ЖКХ. Первоначально средства планировалось выделить в 2023-2024, однако деньги будут направлены уже в 2022. Федеральные средства пойдут в регионы на реализацию программ «Жилье», «Чистая вода» и ряд других.

Также средства будут направлены на строительство жилья, модернизацию водоснабжения, увеличение устойчивости домов в регионах, где наблюдается сейсмическая активность.

В августе 2022 в правительстве РФ заявили, что на модернизацию ЖКХ планируется выделить 750 млрд рублей.  

Автор: Петр Савельев
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