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Заграница нам поможет: в Россию приедут автомобили из Ирана

Заграница нам поможет: в Россию приедут автомобили из Ирана
Иллюстрация: toogear.ru

Автомобильные компании Ирана планируют выйти на российский рынок. С таким предложением они обратились в Минпромторг РФ.

#НОВОСТИ

Иранские автокомпании проявляют серьезный интерес к российскому рынку. Об этом журналистам ТАСС сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов. В ведомстве отметили, что готовы к сотрудничеству.

Компании проявили интерес. Соответственно, мы готовы и открыты к сотрудничеству с компаниями. Поэтому по мере конкретизации их предложений и идей мы также, конечно же, будем их рассматривать, - заявил Каримов.

Напомним, по информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в августе 2022 рухнули на 62,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021. В количественном выражении продажи составили 41,698 тыс. штук.

 

Автор: Петр Савельев
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