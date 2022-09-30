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Красноярские зооприюты могут получить субсидии

Красноярские зооприюты могут получить субсидии
Иллюстрация: Администрация Красноярска

Немуниципальные зооприюты краевого центра могут претендовать на получение субсидий. Заявку необходимо подать до 10 октября 2022. Максимальная сумма субсидии – 350 тыс рублей

#НОВОСТИ

С понедельника немуниципальные зооприюты, социально ориентированные НКО и субъекты МСП могут отправлять заявки на получение гранта. Максимальный объем субсидии – 350 тыс рублей.

Средства можно будет потратить на покупку приобретение ветеринарного оборудования, транспорта для перевозки животных, оборудования для отлова и содержания животных, строительство и ремонт вольеров, операционных, ограждений, площадок для выгула, обеспечение электро- или водоснабжением.

У приютов обязательно должны быть отдельно расположенные и предназначенные для содержания животных здания, строения или сооружения, а также земельный участок, на котором они размещены. Все условия участия в конкурсе – здесь.  

Заявки принимает Департамент горхозяйства по адресу ул. Парижской Коммуны, 25, телефон: 265-31-93. Последний день подачи документов – 10 октября 2022.

В мэрии отмечают, что при определении победителей будут учитываться время подачи заявок и соответствие целей, на которые приют планирует потратить средства.

 

Автор: Петр Савельев
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