Завтра в Калининграде на два года откроют небо

С 1 октября 2022 в аэропорту Калининграда введут режим «открытого неба». Это позволит аэропорту «Храброво» расширить географию полетов из региона

В аэропорту Калининграда «Храброво» с завтрашнего дня будет введет режим «открытого неба». Об этом сообщает «Коммерсантъ». Этот режим позволит самолетам авиаперевозчиков, не зарегистрированных в России, совершать посадки в Калининграде.

Решение принято после обращения в Росавиацию губернатора Калининградской области Антона Алиханова. В пресс-службе Росавиации эту информацию подтвердили.

С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда вводится режим «открытое небо». Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства, - отметили в ведомстве.

Под «свободой воздушного пространства» или «свободой воздуха» понимаются права, которые предоставляет государство иностранным перевозчикам на коммерческой основе. Права могут быть представлены на перевозку пассажиров, багажа, почты и других грузов.

В случае аэропорта Калининграда иностранные авиакомпании получат право на следующие перевозки:

- из своей страны с высадкой пассажиров и выгрузкой багажа, почты и грузов;

- из другого государства с приемом пассажиров, багажа, почты и грузов;

- из одного государства в третье в ходе перелета из или в свою страну;

- между двумя странами без посадки в своей стране.