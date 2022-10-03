В Красноярске начали производить станции тропосферной связи

Новая технология позволяет обеспечивать интернетом отдаленные территории без использования спутников и радиорелейных станций, сто делает ее во много раз выгоднее.

Красноярская компания «Радиосвязь» (входит холдинг «Росэлектроника») запустила производство станций тропосферной связи «Гроза — 1,5».

Главным преимуществом новой аппаратуры является дальность связи и скорость информационного потока. Оборудование способно передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи на расстояние до 210 км в горных, труднодоступных и малонаселенных районах, вдоль автомобильных трасс и железных дорог, а также на отдаленных промышленных объектах», — рассказали в компании.

По словам генерального директора «Радиосвязи» Рината Галеева, стоимость одной тропосферной станции составляет примерно 5 млн рублей. При этом ее использование обходится дешевле, чем спутниковые или радиорелейные станции. В первом случае, исключается необходимость платить за использование спутникового канала. Во втором, нужно меньшее количество станций (радиорелейные действуют на расстоянии 20-30 км и могут коммутироваться только на прямой линии).

На фото: Ринат Галеев у станции тропосферной связи «Гроза — 1,5»

Таким образом, в случае перехода на тропосферную связь со спутниковой, вложения окупаются за 1-2 года, а с радиорелейной — в горизонте шести месяцев. Гарантия же на наши станции составляет 25 лет», — рассказал Галеев.

Суть технологии тропосферной связи — в отражении сигнала от нижнего слоя атмосферы (тропосферы) и рассеивания в нем. Сама станция (для передачи сигнала нужно минимум две) состоит из антенны диаметром 150 см и высокоскоростного цифрового модема, который, за счет встроенных алгоритмов, способен «обучаться» в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов.

Разработкой новой технологии занималась компания «Радиосвязь» совместно с физфаком МГУ. Общий объем инвестиций в проект превысил 400 млн рублей, 355 млн из которых — день федерального Фонда развития промышленности. Деньги пошли на закупку оборудования для организации промышленного производства станций.

На сегодня нами изготовлено 20 комплектов станций „Гроза — 1,5“. Первые заявки на него уже поступили с Курейской ГЭС. Плюс их планируют установить на Горном Алтае, где мы проводили опытные испытания, в рамках которых полтора года обеспечивали интернет на Семинском перевале. Речь идет примерно о 80 пунктах. Также есть интерес в Казахстане, Узбекистане и других странах», — рассказал Ринат Галеев.

В ближайших планах красноярских радиоэлектронщиков увеличить скорость передачи данных до 50 Мбит/с. В лабораторных условиях этого уже добились. Первые полевые испытания назначены на эту неделю.