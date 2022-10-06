Всесезонный каток и кинотеатр на крыше, — «Арбан» презентовал новый проект

В ГСК «Арбан» заявили о старте продаж квартир в новом проекте ЧИЖИ и поделились подробностями и необычными фишками, которыми этот жилой район будет удивлять и привлекать красноярцев.

Проект запущен со слоганом «ЧИЖИ: как обычно — необычно от АРБАН». Компания наполняет каждый свой проект в жилом строительстве множеством новинок: от смелых, практически революционных подходов к возведению жилых домов до небольших, но невероятно привлекательных фишек. Однако ЧИЖИ стали абсолютным лидером среди проектов компании по деталям с вау-эффектом.

Место

ЧИЖИ расположатся в микрорайоне «Медицинский городок» между ул. Подзолкова и Караульной. Новый проект от АРБАН станет продолжением развития этой территории. Застройщик планирует возвести 108 тыс. кв. м. жилья в две очереди. Первые четыре корпуса запланированы к сдаче в 3 кв. 2025.

Количество и этажность

ЧИЖИ — это девять 23-эт. монолитно-кирпичных дома с подземным паркингом 1285 машиномест — показатель превышает общегородской. Все дома связаны стилобатом, предназначенным под коммерческую недвижимость. Особый объект — общественный центр. Также рядом с жилым районом будут построены школа и детский сад.

Новый формат

Компания завила формат проекта как «городские поляны». По словам Ирины Одинец, директора по продажам и маркетингу «Арбан», городские поляны — органичное продолжение «зеленых» проектов АРБАН.

ЧИЖИ — это место, где привычные для человека, но достаточно далекие друг от друга понятия «поляна» и «город» — соединились.

Современные высотки расположились буквально на полянах, уютных и зелёных, округлые формы которых подчеркивают ландшафтный дизайн и геопластика. Но при этом ЧИЖИ рассчитаны на молодое поколение, которое выбирает урбан, кипящую и насыщенную событиями жизнь мегаполиса», — комментирует Ирина Одинец.

Проект поделен на три поляны, — две из них закрыты и предназначены только для жителей ЧИЖЕЙ. Одна — общественная и будет открыта для всех горожан.

Что необычного мы нашли в ЧИЖАХ

ORGANIC-архитектура. Проект соединяет технологичность и эко-стиль. Впервые «Арбан» использовал дерево по максимуму. Не только для уличной мебели и пергол, но и при отделке домов. Это и оцилиндрованные бревна на фасадах, и входные группы, стилизованные под рубленные избы, навесы на крышах, напоминающие крылья чижей.

Архитектура в стиле organic продолжается и в благоустройстве. Из грубого тесанного бревна большого сечения на традиционных врубках будут собраны перголы входов на общественный променад, беседки и навесы над входами в подъезды. Эти решения «схлопывают» урбанизм 23-эт. высоток и органику бионических форм полян.

Эксплуатируемые крыши. Впервые в красноярском жилом районе задействованы кровли домов и коммерческих помещений. На высоте 73 м над землей застройщик оборудует 4 зоны отдыха: летний кинотеатр, площадку для барбекю, зону для фитнеса и SPA под открытым небом c шезлонгами и возможностью установки бассейна.

Но главная «кровельная» фишка — всесезонный каток на крыше двусветного павильона круглой формы в центре микрорайона. Это общественный центр, который имитирует гнездо.

Мы уверены, что общественный центр в ЧИЖАХ станет одним из самых модных мест в Красноярске. Ведь внесезонного катка на крыше у нас нигде еще не было. Мы увидели подобный пример в Вене. Однако заказывать искусственный лед за границей не придется, его изготавливают у нас в крае», — рассказывает Ирина Одинец.

Технологические решения. В ЧИЖАХ впервые в Красноярске применят централизованную систему кондиционирования во всех домах. Жилой комплекс будет суперумным. Здесь предусмотрены и бесключевой доступ в подъезд с помощью Face ID, и умный лифт, который спускается на первый этаж, как только вы вошли в подъезд, и доступ в квартиру с помощью умного замка со сканером отпечатка пальца.

В каждой квартире — видеодомофон и мультисенсорная панель, которая позволит управлять «умными» бытовыми приборами в доме с помощью мобильного приложения. Его специально разрабатывают в компании. Благодаря функции телеметрии показания счетчиков по воде, теплу и электричеству автоматически будут отправляться в ресурсные организации;

Планировки квартир и таргетинг аудитории. В проекте представлены квартиры площадью 42…77 м2. Это двух- и трехкомнатные квартиры. В компании решили, что в ЧИЖАХ, как и в других жилых комплексах, должно формироваться качественное сообщество из людей с близкими ценностями. Это не проект для инвестирования с последующей сдачей. Покупка небольших по площади квартир возможна только с арендой машиноместа.

Некоторые квартиры спроектированы с террасами. Также в ЧИЖАХ применен принципиально новый формат остекления: большие витражные окна, в том числе угловые, а также эркеры в пол. Высота потолков на 22…23 эт. — до 3 м.

А можно уже купить квартиру в ЧИЖАХ?

Продажи начнутся 8 октября 2022. В компании подчеркивают, что в связи со сложной экономической обстановкой, цены на квадратные метры в новом проекте ниже на 30%, чем в других жилых комплексах «Арбана».

Посмотреть планировки и цены, а также почитать о преимуществах проекта подробнее можно на странице проекта на сайте ARBAN.RU. Презентация проекта для всех желающих состоится 8 октября в 12.00 в Квартирном Арбан шоуруме, БЦ Баланс, Маерчака, 10, 2 эт.