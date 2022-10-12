«Творчество и не только»: в Красноярске обсудили будущее креативных индустрий

Куда движется этот сегмент экономики и с каким сложностями приходится сталкиваться, власть и бизнес обсудили на круглом столе.

Красноярская редакция журнала «Деловой квартал» провела дискуссионный клуб по вопросам развития креативных индустрий. Его участниками стали представители многих сегментов предпринимательства, а также чиновники краевой власти.

Отражая повестку мероприятия, местом его проведения выбрали новый рок-клуб «Сорока», что на Исторической, 111 ст.3. Его основатель Дмитрий Потехин, является резидентом клуба «Миллиард», который стал партнером ДК в проведении этой встречи. В качестве эксперта на ней присутствовал и глава «Миллиарда» Андрей Перфилов.

Начиная разговор, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина, которая как раз и курирует тему, рассказала, что вектор развития креативных индустрий в крае сориентирован в сторону повышения качества жизни в нем и сокращения оттока людей.

Важно, чтобы край не превратился в вахтовый поселок, где люди только зарабатывают, а жить и отдыхать предпочитают в других территориях. Для этого нужно развивать большое количество бизнесов с высокой добавленной стоимостью, которые будут делать жизнь здесь интереснее», — сказала Верхушина.

В ходе дискуссии поднимались самые разные темы: от проблем с выставочными площадями в Красноярске и крае, до самой методологии процессов. Так, архитектор Антон Шаталов отметил , что, если говорить о креативной индустрии как о собственно индустрии, то нужно отходить от разговоров только о творчестве, а фокусироваться на творческом подходе в промышленности.

Красноярский край все-таки промышленный регион. И креативная надстройка нужна именно в этой сфере. Тогда здесь будут появляться перерабатывающие производства, производящие из нашего сырья изделия и инновационные материалы с очень высокой добавленной стоимостью», — сказал он.

Дискуссия продолжалась более двух с половиной часов. Завершая ее, Юлия Верхушина отметила, что мероприятие показало ей высокую потребность креативного сообщества Красноярска в горизонтальной коммуникации.

Для креативных людей принципиально чувствовать эмоциональную связь с такими же, как они — с теми, кому что-то надо. Мы сейчас находимся в самом начале пути и хотелось бы выстроить систему не так, как видится чиновникам, а так, как это нужно самим предпринимателям. И для этого этапа такие встречи очень важны», — сказала она.

Полный отчет о прошедшем дискуссионном клубе можно будет прочитать в октябрьском номере «Делового квартала».