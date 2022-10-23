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Красноярск ожидают заморозки и мокрый снег в последнюю неделю октября 2022

Красноярск ожидают заморозки и мокрый снег в последнюю неделю октября 2022
Иллюстрация: novostipmr.com

Синоптики предупреждают, что на следующей неделе погода в столице края перестанет радовать красноярцев теплом.

#НОВОСТИ

По информации Гидрометцентра России в понедельник 24 октября 2022 в Красноярске днем +3°C, облачно, временами снег с дождем. Ночью до –1°C.

Во вторник 25 октября днем +5°C, облачно, без осадков. Ночью до –3°C.

В среду днем +7°C, переменная облачность, без осадков. Ночью –2°C.

В четверг днем +9°C, облачно, без осадков. Ночью –1°C.

В пятницу 28 октября днем +3°C, облачно, снег с дождем. Ночью –4°C.

 

 

Автор: Петр Савельев
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