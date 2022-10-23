Красноярск ожидают заморозки и мокрый снег в последнюю неделю октября 2022
Синоптики предупреждают, что на следующей неделе погода в столице края перестанет радовать красноярцев теплом.
По информации Гидрометцентра России в понедельник 24 октября 2022 в Красноярске днем +3°C, облачно, временами снег с дождем. Ночью до –1°C.
Во вторник 25 октября днем +5°C, облачно, без осадков. Ночью до –3°C.
В среду днем +7°C, переменная облачность, без осадков. Ночью –2°C.
В четверг днем +9°C, облачно, без осадков. Ночью –1°C.
В пятницу 28 октября днем +3°C, облачно, снег с дождем. Ночью –4°C.