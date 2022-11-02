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В 2022 в Красноярском крае потушили 1 205 лесных пожаров

В 2022 в Красноярском крае потушили 1 205 лесных пожаров
Иллюстрация: glas.ru

Лесные пожары в 2022 фиксировались в 45 муниципалитетах региона. На всей территории Красноярского края пожароопасный сезон закрыт только 11 октября 2022

#НОВОСТИ

По данным краевого Минлесхоза, в 2022 году в крае удалось потушить 1 205 лесных пожаров. Их общая площадь составила 185 тыс га. Пожары произошли в 45 муниципалитетах края. Основными причинами специалисты называют неосторожное обращение с огнём, сельскохозяйственные палы и грозы. При этом краевые власти отмечают, что площадь лесных пожаров за последние годы сократилась в пять раз.

Одна из причин значительного количества лесных пожаров - это отсутствие минерализованных полос между сельхозземлями и лесными насаждениями. В отношении нарушителей, в том числе районных администраций и сельсоветов, вынесено более 400 постановлений о назначении штрафов.

В этом году внесены изменения в краевой закон, регулирующий выделение субсидий предприятиям АПК. В случае, если хозяйство выжигает на своих угодьях сухую траву, его лишат краевой финансовой помощи. Аналогичная мера действует и в отношении федеральных субсидий.

Напомним, для борьбы с лесными пожарами в крае планируется расширить существующую сеть видеомониторинга по их обнаружению и увеличить количество мобильных групп пожаротушения. 

По мнению губернатора края Александра Усса, большинство пожаров – дело рук человеческих.

Кто-то делал палы в этот день, кто-то высыпал золу, где-то линии электропередачи перехлестывали - и этих фактов было много- возникали короткие замыкания, а затем своё дело уже сделал ураганный ветер, - отметил глава региона.

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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