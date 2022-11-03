Анна Жираткова: В развитии собственной элементной базы России предстоит пройти путь Китая

Директор компании «Про-Ток» о том, почему для сектора высокотехнологичных решений, уход европейских поставщиков не обернулся катастрофой, а стал точкой роста.

Анна Жираткова, директор компании «Про-Ток»:

— В России слово «предприниматель» можно смело использовать как синоним слова «оптимист». Если перестать позитивно думать, видеть возможности, предпринимать даже в очень сложное время — я стану кем-то другим, не предпринимателем. Показателен пример этого года, в течение которого с рынка ушли несколько крупных поставщиков европейских комплектующих. Для сектора высокотехнологичных решений, где зависимость от импорта огромная, этот уход мог обернуться катастрофой, но стал точкой роста.

Во-первых, мы пристальнее вгляделись в сторону Востока — расширили работу с Китаем, Кореей, а также с отечественными производителями. Второе — своевременно сработало государство в лице различных фондов поддержки. В частности, «Про-Ток» получил грант на выпуск импортозамещающих комплектующих — соединительных элементов, которые используются при изготовлении распределительных шкафов. Причем поняли, что для локализации производства не обязательно привлекать собственную технологическую базу. Разложили процесс на кооперационную цепочку — заказали у одного производителя пластиковый корпус, у другого — прочие элементы, и быстро начали выпуск комплектующей. Этот проект одновременно позволил нам и серьезно вложиться в собственную технологическую базу, и повысить конкурентоспособность своего продукта, и стать независимыми от поставщиков этого жизненно важного компонента.

Этот пример хорошо иллюстрируют глобальный тренд: вся текущая ситуация благоволит развивать свою элементную базу. Важно, что готовы к этому не только производители, но и потребители — раньше они буквально морщились от слова «отечественный», а сейчас развернулись в эту сторону и рады пробовать новое. Поэтому в рамках своей компании думаем о возможности начать выпуск и других элементов. Однако сделать это по щелчку пальцев не получится: нужны технологии, а их в последние 20 лет почти не развивали.