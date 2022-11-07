Владимир Егоров: Компания должна быть независима от внешних поставщиков

Генеральный директор УСК «Сибиряк» о том, как застройщик перестроил работу в новых реалиях.

Владимир Егоров, генеральный директор УСК «Сибиряк»:

— С первых дней работы «Сибиряка» я придерживался мнения, что компания, насколько это возможно, должна быть независима от внешних поставщиков и сама обеспечивать себя всем необходимым. Такова и моя личная убежденность — не люблю быть зависимым от других. Главное же — эту аксиому более чем за 30 лет работы не раз подтверждала сама жизнь.

Сегодня производственные активы УСК «Сибиряк» включают завод крупнопанельного домостроения и три бетонорастворных завода — изготавливаем там товарный бетон. Весной этого года взяли в аренду три земельных участка общей площадью порядка 53 тыс. кв. м. Будем строить новые производственные цеха, чтобы нарастить мощности действующего завода крупнопанельного домостроения. Думаю, справимся лет за пять.

Насколько именно вырастут объемы производства, сказать пока не берусь — будем смотреть по ситуации. Но то, что развитие необходимо, — это однозначно. Именно эта позиция, опора на себя и свои ресурсы позволяют компании относительно спокойно проходить текущий момент. Порядка 70% потребностей в расходных материалах «Сибиряк» закрывает самостоятельно.

Если говорить о сложностях, то они, конечно, были. В какой-то момент стало очень тяжело с металлом — цена повысилась в два раза; сейчас ситуация уже стабилизировалась. Единственные, кто повышает цены, это производители цемента. Еще одна сложность — из России ушли европейские производители лифтов (Финляндия), плитки и санфаянса (Италия). Для того чтобы подобрать им достойную альтернативу, понадобилось какое-то время.

По лифтам сейчас работаем с китайскими и отечественными производителями, по плитке и санфаянсу — с отечественными производителями. Ситуацию в целом оцениваю как рабочую и стабильную — кризис заставил перестраиваться, но устойчивость компании никак не пошатнул.