Василий Герман: Концепция разделения труда в этом году потерпела крах

Председатель совета директоров «СХП «Дары Малиновки» о том, как сельское хозяйство и бизнес в целом учатся работать по-новому.

Василий Герман, председатель совета директоров «СХП «Дары Малиновки»:

— Сельское хозяйство — отрасль с очень длинным циклом планирования, а потому мы оказались в гуще последствий геополитического кризиса. На февраль-март пришелся пик выполнения обязательств по поставкам семян, удобрений, техники — и по каждому направлению возникла масса сложностей. Все семена импортные и номинированы в евро, было непонятно, будут ли они и по какой цене.

Такая же ситуация и по удобрениям: учитывая возросший на тот момент курс доллара, поставщики решили погнать удобрения на экспорт. Были сложности и по технике — от повышения стоимости до отказов осуществить поставку.

Чтобы разрулить всё это, разработали большое количество планов. Первое — запустили программу ресурсосбережения. Скажем, если подшипник немного неисправен, но еще рабочий, менять его мы не будем — пусть работает и дальше. А запасной подшипник положим на полочку и возьмем его оттуда, если вдруг техника встанет. Вместо трех запланированных сеялок в поля вышли только две, поэтому решали, что будем сажать в первую, а что во вторую очередь. Из-за того что поставщики техники переносят сроки — к примеру, все еще не получили комбайны, которые ждали еще в июне, — затянулась уборочная.

Сегодня основные трудности уже позади, и мы, конечно, выдохнули. Грамотно и своевременно сработали меры поддержки от власти — это приятно удивило. Партнеры — пусть и не все — выполнили свои обязательства. К примеру, в этом году запустили систему мелиорации с поставкой из Америки. Сами мы за эти полгода многому научились и стали более независимы. Увеличили количество техники, построили дополнительные хранилища, проработали вопросы импортозамещения и параллельного импорта — технику и расходники возим через Казахстан, Турцию, Китай.

А еще этот год перекроил устоявшиеся взгляды на мир. Например, все поняли, что кроме негативного есть еще катастрофический сценарий — и планировать нужно именно между ними, а если дела пошли по среднему сценарию, дико радоваться. Потерпела крах концепция разделения труда. Ставка на то, что делать хорошо нужно что-то одно, а все остальное можно купить, не сработала. Сейчас думаешь: как я сам могу сделать еще и то, что раньше покупал на стороне, пусть хуже, но главное — сделать.