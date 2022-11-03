Красноярск может стать Молодежной столицей России в 2023

Для этого необходимо представить город на ток-шоу и заслужить одобрение выездного жюри

Красноярск вышел в финал конкурса «Молодежная столица России». По результатам первого этапа конкурса финалистами, кроме Красноярска, стали Владивосток, Калининград, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула. Экспертная комиссия оценила программы всех участников по развитию молодежной политики в 2023.

Второй этап конкурса состоит из двух аспектов: народное голосование и посещение членами жюри непосредственно городов-финалистов. Городские молодежные делегации также примут участие в ток-шоу, в ходе которого презентуют культурные и туристические особенности своего города.

Ток-шоу пройдут с 7 по 23 ноября 2022 в официальном аккаунте Росмолодежи в соцсети. Состоится восемь выпусков, по одному для каждого города-финалиста. В заключительную серию будет объявлен старт народного голосования. Оно пройдет в период 23 ноября…10 декабря 2022 на сайте Федерального агентства по делам молодежи.

Победитель будет определен по итогам заочной оценки, выездов жюри и народного голосования. Награждение города-победителя пройдёт на премии «Время молодых» 21 декабря 2022 в Москве.

Город, который станет Молодежной столицей России в 2023, получит право на проведение у себя мероприятий и проектов федерального уровня. Кроме того, в Молодежной столице России будет возведён арт-объект — символ конкурса.