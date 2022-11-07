Татьяна Ермолович: Чтобы ребенок научился, ему должно быть интересно

Эта школа похожа на современный офис креативной компании: вместо учебников и дневников — большая рабочая тетрадь, на уроках физкультуры — йога в стильной студии.

Да и само название «Взлетай», скорее, о возможностях и самореализации, чем об отметках и рутинных школьных буднях.

Уже на входе понимаешь, что это совершенно другая школа. За стойкой ресепшен — менеджер, а не привычный охранник с эмблемой ЧОП на униформе. Много света, пространства, все фасадные стены классов — прозрачное стекло, словно в айтишном open office. Сначала ребятам было непривычно видеть друг друга, как и учителям, которые обычно преподавали за закрытыми дверями. Но очень быстро открытость и прозрачность (в самом прямом смысле) образовательного процесса и школьной жизни стали нормой. Наверное, только ребята постарше, переживающие подростковый кризис идентификации, жаждут уединения. И оно у них есть — в специальных локациях для «бесед по душам». Здесь можно вольготно раскинуться на футонах и поболтать о том, о чем другим знать не надо.

Частная школа «Взлетай» открылась в Красноярске в 2021. Ее основатель и генеральный директор Татьяна Ермолович задумала новый проект во время пандемии. До этого она создала сеть образовательных центров «Класс+» и развивала ее 15 лет. Передовые подходы к изучению иностранных языков, формирование сообщества включенных, осознанных родителей, продленка с выполнением домашних заданий «под ключ» — эти и другие фишки вывели «Класс+» в лидеры дополнительного образования. И одновременно придали уверенности в том, что пришло время запуска нового, еще более масштабного проекта — частной школы альтернативного образования для учеников 1…11-х классов.

Преимущества частного образования колоссальны. Это не только крепкие знания, но и желание детей учиться, которое нередко пропадает в обычной школе. Особенно очевидным это стало во время пандемии. Многие родители ужаснулись, увидев реальный уровень знаний и компетенций своих детей, когда остались один на один с образованием, примерили роль учителей. Я и сама как мама захотела для своих сыновей другой школы. И решила ее создать, — рассказывает Татьяна Ермолович.

В основе подхода сингапурская методика, которая позволяет развивать в детях жизненные компетенции (критическое мышление, креативность, коммуникацию, коллаборацию). Образовательный процесс построен на индивидуальном образовательном маршруте ученика. «Взлетай» не использует учебники — обучение идет по собственным методическим программам и материалам, которые упакованы в одну большую рабочую тетрадь — МКУД. Это уникальная авторская разработка педагогического коллектива школы «Взлетай». Удивительным, но очень органичным образом в ней переплетены образовательные и бизнес-подходы. Здесь мы находим элементы Skrum (адаптивный командный подход к решению сложных задач), бенчмарка (тест производительности по контрольным задачам), чек-листы (список пошаговых действий для решения задачи и контроля над этим процессом), а также многое другое. МУКД появился как ответ на запрос, как разгрузить рюкзак школьника (средний вес рюкзака первоклассника — 5 кг, ребята постарше носят на себе до 7 кг), однако стал гораздо большим — это четко и наглядно упакованная образовательная стратегия. Она понятна педагогу, родителям и детям.

Сингапурскую методику, выбранную школой «Взлетай», также называют методом кооперативного обучения. Это образовательный сценарий сотрудничества. Он основан на технологии работы в малых группах, парном обучении, проектной деятельности. В каждом классе «Взлетай» не больше 15…16 человек. Группы иностранного языка делятся надвое. При этом все дети сидят в классе по четыре человека. Что это дает? Группа работает как единое целое, имеет одну цель, достижение которой возможно только совместными усилиями команды. С одной стороны, это помогает выстраивать партнерские коммуникации, с другой — индивидуальная ответственность каждого только возрастет. Ведь все вносят свой вклад в достижение общей цели.

Помимо работы в группе ученики периодически примеряют на себя роль учителя, объясняя своими словами соседу суть вопроса, и наоборот. А педагог осуществляет так называемый «включенный контроль»: слушая по очереди одного из представителей микрогруппы, оценивает их, корректирует, помогает и направляет.

В сингапурской системе много интересных фишек — сигнал тишины, парковка, перемещение по классу… В результате обучение превращается в интересное занятие в команде. Система формирует у школьников навыки эффективной коммуникации, сотрудничества и коллаборации, позволяющие им стать успешными, адаптироваться в меняющейся реальности и креативно мыслить.

Система подходит как подросткам, так и детям младшего школьного возраста. Большое внимание в ней уделено формированию заботливой команды (класса), где каждый умеет слушать, слышать и поддерживать.

Школа «Взлетай» единственная в Красноярске работает по методике кооперирования. Прежде чем внедрить новые подходы, каждый педагог прошел специальное обучение. Первой же обучилась сама Татьяна Ермолович.

Дети быстро воспринимают и принимают новые правила игры. И не только первоклашки, но и те, кто пришел к нам из других школ. Даже правило «школа — место без гаджетов» не вызывает неприятия. Разве что сначала. Без телефонов гораздо интереснее дружить, общаться, проживать свою жизнь здесь и сейчас, а не в виртуальном мире, — рассказывает Татьяна Ермолович.

В школе «Взлетай» с самого начала не было проблем с набором. Многие родители буквально ждали ее открытия. Их дети ходили в центры «Класс+», и, видя разницу в подходах, родители сформировали запрос на школу. Беспокоясь, что набор будет неполным и «Взлетай» не откроется, становились инфлюэнсерами — рассказывали знакомым о преимуществах частного образования. Например, о том, что здесь не придется до глубокой ночи делать домашние задания вместе с ребенком или нанимать репетиторов.

Мой сын учится во «Взлетай», и я ни разу не делала с ним домашние задания, даже не знаю, что ему задают. Выполнение домашнего задания в нашей школе — это зона ответственности всего учебного отдела, и учащихся в том числе. Родители интересуются успеваемостью в целом. Причем не на уровне отметок, а на уровне компетенций и навыков, которые осваивает ребенок. Именно так оцениваются его успехи по разным дисциплинам, — подчеркивает Татьяна Ермолович.

Сегодня в частной школе обучаются более 90 детей. «Взлетай» рекомендуют 9 из 10 родителей, а креативное пространство на площади 1060 кв. м претендует на одно из самых интересных и удобных среди образовательных проектов города. Впрочем, это еще только начало. По словам Татьяны Ермолович, в планах переселить старшеклассников в отдельное лофтовое помещение.

Нашим старшим детям хочется уединения и приватности. Мы видим наш филиал в центре города, чтобы ребятам можно было на большой перемене посидеть в кофейне, а после школы погулять по проспекту Мира или набережной. Поиск недвижимости под образовательный проект — сложная задача, так как нужно соблюсти множество ГОСТов и правил. Но я верю, что мы это сделаем и оформим лофт для подростков с такой же любовью и вдохновением, как это сделали, обустраивая «Взлетай».