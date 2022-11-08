Работающие в Красноярском крае иностранцы в 2023 больше заплатят за патент

В 2023 в Красноярском крае увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов. В Заксобрании края считают, что сумма сопоставима с НДФЛ, который выплачивают занятые на аналогичных работах россияне

Краевые депутаты рассмотрели проект закона «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в красноярском крае, на 2023 год».

Напомним, федеральное законодательство предусматривает оформление иностранцем разрешительных документов для работы в России. Тем, кто прибывает из визовых стран, оформляется соответствующая рабочая виза. Для «безвизовых» работников необходимо оформлять патент.

Оплата патента – это фиксированный авансовый платеж, умноженный на федеральный и краевой коэффициенты. Ежегодно они подлежат пересмотру. В 2022 фиксированный авансовый платеж составляет 5 102 рубля, размер краевого коэффициента - 2,1473.

Проект закона предполагает увеличение краевого коэффициента до 2,46. Соответственно, ежемесячный авансовый платеж в 2023 вырастет до 6 701 рубля.

Председатель комитета по экономике и налоговой политике Заксобрания края Егор Васильев согласился, что повышение это значительное. При этом решение об увеличении коэффициента опирается на средний уровень региональной зарплаты. По его словам, сумма платежа сопоставима с налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), который будут платить россияне, занятые на аналогичных работах.