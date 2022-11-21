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В Красноярском крае отобрали проекты на гранты для ИТ-компаний

В Красноярском крае отобрали проекты на гранты для ИТ-компаний
Иллюстрация: kbrria.ru

Четыре победителя конкурса получат финансовую поддержку на сумму от 3 до 9 млн рублей. Всего на краевой конкурс было подано 16 заявок, из них 5 отклонили

#НОВОСТИ

В Минцифры Красноярского края подвели итоги грантового конкурса для ИТ – компаний. На краевой конкурс было подано 16 заявок, 5 из которых отклонили. Победителей определяла экспертная комиссия. В итоге 4 ИТ – компании получат финансовую поддержку на сумму от 3 до 9 млн рублей.

Как отметили в ведомстве, победители планируют разработать единый информационный портал и мобильное приложение для инвалидов, комплекс постинсультной реабилитации, а также систему мониторинга парковочных мест на основе компьютерного зрения.   

Кроме того, разработчики намерены создать программное обеспечение для фандоматов: с его помощью жители края при сдаче алюминиевой и пластиковой тары смогут получать различные бонусы и скидки.  

Посредством конкурса мы решаем две задачи: поддержка самой ИТ-отрасли и тех отраслей, которые смогут реализовать социально значимые проекты с использованием цифровых технологий. Нам поступило 16 заявок, четыре из них получат финансовую поддержку. Планируем проводить такие грантовые конкурсы постоянно, чтобы и дальше помогать коллегам в реализации проектов, которые могут положительно повлиять на социально-экономическое развитие региона, - рассказал Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.

Подобный конкурс краевое Минцифры проводило впервые. Претендовать на гранты могут проекты, направленные на разработку операционных систем, инженерного программного обеспечения, средств защиты данных, систем, позволяющих работать с большими данными, с технологиями искусственного интеллекта и др.

 

Автор: Петр Савельев
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