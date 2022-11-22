Неотключаемые: долги перед энергетиками в Красноярском крае составили более 193 млн рублей

В ПАО "Красноярскэнергосбыт" подготовили антирейтинг энергопотребителей за 9 месяцев 2022. В списке должников - 13 ресурсоснабжающих организаций

В списке должников ПАО «Красноярскэнергосбыт» - 35 юридических лиц из различных территорий региона. В антирейтинг энергетиков попали промышленные предприятия, СНТ, коммерческие фирмы и даже одно бюджетное учреждение.

Все они копят долги сроком от 4 до 26 месяцев. Совокупная их задолженность на 1 октября 2022 составила 193,1 млн рублей.

В ПАО «Красноярскэнергосбыт» отмечают, что основную проблему по-прежнему представляют ресурсоснабжающие организации. В списке должников их 13.

Обязательства по оплате электроэнергии они нарушают, ссылаясь на низкую платежную дисциплину населения. Но многолетняя практика показывает, что в большинстве случаев жители платят в адрес ресурсоснабжающей организации, но денежные средства по каким-либо причинам не доходят до «Красноярскэнергосбыта», - заявляют энергетики.

Также в антирейтинг регулярно попадают муниципальные унитарные предприятия, учредителями которых являются администрации муниципальных образований. Так, к примеру, за 13 месяцев у МУП «Дивногорский водоканал» образовалась задолженность в сумме 24,9 млн рублей. По решениям суда деньги от организации поступают. Однако суммы, судя по всему, небольшие и полностью закрыть долг предприятие не может.