Взгляд сквозь сети: зачем оптоволокно на дорогах

За соблюдением правил дорожного движения в Красноярском крае давно следят камеры. Но это было бы невозможно без современных сетей связи, построенных на базе оптоволоконных технологий.

Системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения сегодня являются неотъемлемой частью улиц крупных городов. Только в Красноярске, по данным Краевого управления автодорог, установлено 139 таких комплексов, а по краю их 225. Главная задача этих рубежей контроля — снижение аварийности на дорогах. И они с ней справляются. К примеру, за последние пять лет число проездов на запрещающий сигнал светофора в Красноярском крае сократилось с 25 тыс. до 3 тыс., а превышения скорости — с 70 тыс. до 18 тыс. Подтверждают это и в краевом ГИБДД.

Многолетний опыт использования демонстрирует уменьшение количества таких опасных правонарушений, как превышение скорости или выезд на полосу встречного движения», — рассказал Андрей Сиротинин, начальник управления Госавтоинспекции региона.

Одним их важнейших факторов эффективной работы системы фотовидеофиксации нарушений ПДД является надежная и стабильная связь между ее элементами. В Красноярском крае она организована на базе оптоволоконных сетей.

Оптоволокно обладает целым рядом преимуществ перед технологиями, которые использовались ранее. Информационный поток по нему идет со скоростью до нескольких гигабит в секунду. При этом сигнал практически не затухает, что позволяет передавать его на расстояние до 100 км без дополнительных ретрансляторов», — рассказал Евгений Заяц, руководитель отдела развития сети компании «Телезон», которая в ряду прочих услуг также занимается прокладкой и обслуживанием таких сетей.

На оптоволоконных сетях «Телезон» сегодня работают 67 комплексов фотовидеофиксации. Причем не только в Красноярске, но и в Зеленогорске, Железногорске, Канске, Минусинске и Назарово. При этом, как отмечает Заяц, качества волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) делают их незаменимыми для организации не только систем фотовидеофиксации, но и внутрикорпоративных сетей. Дело в том, что оптоволокно не подвержено воздействию внешнего электромагнитного излучения, что обеспечивает максимальную помехозащищенность и защиту информации. Все это позволяет использовать ВОЛС как в банках или госучреждениях, так и на крупных производствах.

По сути, оптоволокно — это эффективный инструмент для создания единого информационного пространства между всеми филиалами организации. Опыт «Телезон» показывает, что с их помощью можно объединить в защищенную корпоративную сеть любое количество офисов и объектов, невзирая на их географическую удаленность друг от друга.

Оптоволоконные линии связи — это высокотехнологичный продукт, требующий соответствующих компетенций при монтаже. Небольшая погрешность при спайке приведет к снижению скорости прохождения сигнала и его искажению, что недопустимо в ситуации передачи важной информации. Поэтому мы уделяем большое внимание квалификации наших сотрудников, занимающихся этим вопросом», — рассказывает Евгений Заяц.

Также крайне важным при работе с ВОЛС является регулярный аудит сетей. У того же «Телезон» он включает в себя целый комплекс профилактических и ремонтных мероприятий, направленных на поддержание стабильной работоспособности всех элементов системы.

По итогу аудита заказчик получает полную документацию по результатам измерений, а также квалифицированные рекомендации наших специалистов по устранению найденных проблем. Полученные отчеты можно использовать при приемке ВОЛС и быть уверенным в качестве построенной линии», — говорит Заяц.

В целом оптоволокно сегодня может быть не просто линей связи, а настоящим бизнес-инструментом. Практика «Телезон» показывает, что за счет грамотной организации сети на основе ВОЛС можно повысить эффективность компании примерно на 30%. При этом сама система будет очень гибкой и адаптируемой, что позволит легко масштабировать ее по мере расширения сети заказчика. Что, кстати, крайне полезно в ситуации развития системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, которое в Красноярском крае идет полным ходом. Так, в октябре 2022 ввели в строй еще 40 подобных рубежей. И наверняка это не последнее пополнение.

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