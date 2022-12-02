Спецпроект «Миллиард»: Борьба за премию, маркетплейсы и суперлига

Что происходит за дверями закрытого клуба «Миллиард»? Кто его резиденты и чем занимаются? Для чего люди хотят попасть в клуб? Ответы на эти и другие вопросы — в специальном проекте.

Открываем новую рубрику — Пять событий месяца, где регулярно мы будем рассказывать о 5 главных событиях, случившихся в клубе или с его резидентами в течение прошедшего месяца.

Событие № 1. Открытое голосование закрытого клуба

Впервые в истории премии «Человек года» в лонг-листе было 75 человек, и сами претенденты выбирали лучших.

Являясь генеральным партнером премии, закрытый деловой клуб для ведущих предпринимателей Красноярского края решил учредить собственную номинацию — «Предприниматель года по версии Миллиарда».

В новой, необычной номинации были заданы собственные правила отбора и оценки. Так, выбирали только из резидентов клуба, а это 75 предпринимателей, которые добились значительных успехов в бизнесе и создали ведущие компании в самых разных отраслях экономики. Также было принято решение не привлекать сторонних экспертов и выбирать лучших внутри клуба, однако открытым голосованием и обсуждая каждого «в глаза». Критерии, сформированные клубом, состояли из разных позиций, среди которых лидерство в отрасли, масштаб бизнеса, сложность проекта, технологичность, эффективные решения в условиях новой реальности, репутация, участие в благотворительности, вклад в развитие города/региона и другие.

На мероприятии Андрей Перфилов, учредитель клуба, представил каждого из лонг-листа. И это были не сухие профайлы, а глубокий анализ деятельности претендентов. Более того, резиденты брали слово и высказывали свое мнение о каждом.

Считается, что в бизнесе каждый сам за себя и доброго слова не дождешься. Однако на голосовании клуба я увидела совершенно другое. Это по-настоящему поддерживающее сообщество, где предприниматели говорят друг о друге с большим теплом и уважением. Мне кажется, что это очень важно сегодня и отличает «Миллиард» от «тусовки по интересам». Резиденты хорошо знают друг друга, потому что видят сложности и победы друг друга, делятся кейсами, решениями и планами. А такое возможно только на территории безусловного доверия и взаимного уважения, — сказала Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал», председатель оргкомитета премии «Человек года».

В результате голосования, которое проходило открыто, был определен шорт-лист:

Михаил Афоничев (Торговый Дом «Енисейпром»)

(Торговый Дом «Енисейпром») Владислав Володин («Много Мяса», «Агрохолдинг Абаканский»)

(«Много Мяса», «Агрохолдинг Абаканский») Владимир и Андрей Наседкины (ООО «Крас-Котел», ООО «Котельный завод «Вулкан»)

(ООО «Крас-Котел», ООО «Котельный завод «Вулкан») Сергей Прокопчук (ООО «ЭлитСтрой», ООО «Мегаполис»)

(ООО «ЭлитСтрой», ООО «Мегаполис») Игорь Микитин (Красноярский центр пластической хирургии)

(Красноярский центр пластической хирургии) Олег Матюшкин (ООО «СтройМашИнжиниринг»)

(ООО «СтройМашИнжиниринг») Андрей Климович (ООО «Альянссервис»)

(ООО «Альянссервис») Александр Глушков (ООО «Лист»)

(ООО «Лист») Павел Тришин (ООО «Енисей-Эко»)

(ООО «Енисей-Эко») Сергей Кононов (ООО «Локомотив», ООО «Металлпромгарант», ООО «Ремсервисгарант»)

Событие № 2. Ворвались в шорт-листы

В ноябре активно подводятся итоги анкетирования по 14 номинациям премии «Человек года». Резиденты клуба вошли в списки лучших предпринимателей в нескольких номинациях: «Доброе дело бизнеса», «Семейный бизнес», «Производственник года», «Новые лица бизнеса».

Механика премии позволяет партнеру выдвинуть своих претендентов лишь в лонг-листы, их дальнейшую судьбу определяют профильные жюри, которые состоят из 10 и более экспертов, в числе которых победители прежних лет, легендарные предприниматели Красноярска, представители власти, науки и общественных организаций. То есть влиять на мнение этих людей невозможно, и то, что резиденты «Миллиарда» оказались в шорт-листах, говорит о том, что в клубе действительно собрались бизнес-лидеры ведущих компаний города и края.

Большая часть резидентов, попавших в шорт-листы номинаций, — люди не публичные. Зачастую они не делятся своими победами, наградами, заслугами, участием в соцпроектах даже в стенах клуба. При этом в наше время часто на первый план выходят какие-то медийные персоны или люди, основной профессией которых является пиар, а люди дела остаются в тени, и мы о них практически ничего не знаем. Однако именно они строят мир, в котором мы все живем. А значит, именно они должны быть нашими героями и кумирами наших детей, теми, на кого нужно равняться. Премия «Человек года» дает возможность создания правильных ролевых моделей для нас и наших детей, — подчеркнул Андрей Перфилов, основатель и директор клуба «Миллиард».

Событие № 3. Штурм маркетплейсов

В закрытом клубе «Миллиард» появилась рабочая группа по маркетплейсам. В ней резиденты делятся с коллегами своими кейсами, инструментами, опытом, подрядчиками и даже аналитикой.

Популярность маркетплейсов в последнее время растет. Об этом говорят и аналитики. Так, на начало 2021 на Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркете» вели продажи около 115 тыс. предпринимателей, а в первом полугодии 2022 их число увеличилось до 217 тыс. Маркетплейс Wildberries по итогам первых девяти месяцев текущего года увеличил оборот в годовом выражении на 95% — до 1,1 трлн рублей.

Часть ритейлеров — резидентов клуба «Миллиард» вышли на маркетплейсы несколько лет назад. Сегодня объем их выручки, например с Wildberries, уже превышает продажи всей сети. Иван Кулаков — один из резидентов, владелец сети военторгов «Полигон» — автоматизировал выгрузку складских остатков из 1С в реальном времени по нескольким тысячам наименований одновременно. Теперь он делится опытом с другими коллегами и помогает им внедрить инструмент в свой бизнес. Развиваться в новом направлении им проще за счет доступа к ресурсам клуба «Миллиард».

Любой средний или крупный бизнес построен в первую очередь на умении создавать долгосрочное партнерство. И именно умение выстраивать такое партнерство и коллаборации — визитная карточка резидентов клуба «Миллиард», ставших лидерами в своих сферах. В клубе есть резиденты более чем из 30 сфер. Но они не конкурируют между собой в рамках одного региона: кто-то выходит на рынок РФ, кто-то — за его пределы. Каждый готов делиться своим опытом и может рассчитывать на ресурсы клуба.

Событие № 4. Мы будем рядом

Резиденты клуба взяли на себя обязательства по финансированию программы «Буду рядом», запущенной фондом «Желтый аист». Многие предприниматели «Миллиарда» много и систематически занимаются благотворительностью. Поддержка спортивных команд, сбор средств для помощи участникам СВО, участие в жизни людей, попавших в сложные жизненные ситуации, помощь многодетным семьям — все это в их копилке добрых дел. Однако клуб решил действовать сообща и взял совокупное кураторство над благотворительным проектом фонда «Желтый аист».

Программа «Буду рядом» посвящена маленьким пациентам больниц, к которым никто не приходит, потому что это отказники и сироты. Дети в возрасте до 4 лет не могут заботиться о себе самостоятельно, особенно в больнице. А там пока еще нет ставок для нянечек, которые обогрели бы одиноких малышей. Клуб «Миллиард» закрыл эту потребность, и у нас появились средства для найма нянечек для деток. Это очень нужное и доброе дело. Помощь получают те, кто в ней очень нуждается, — рассказывает Марина Ноздрина, волонтер фонда «Желтый аист».

Событие № 5. Попали в чемпионы

У клуба «Миллиард» есть собственная футбольная команда. Спортивный дух в принципе близок предпринимателям, а в клубе еще и много любителей футбола. Недавно команда обыграла футболистов «Газпромбанка» и попала в профессиональную суперлигу.

* В следующем выпуске проекта мы расскажем, удалось ли резидентам попасть в тройки лидеров номинаций и, возможно, в них победить. И конечно же, станет известно, кого в «Миллиарде» выбрали предпринимателем года.

Подготовила Юлия Чанчикова