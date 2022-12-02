Спецпроект «Миллиард»: Борьба за премию, маркетплейсы и суперлига
Что происходит за дверями закрытого клуба «Миллиард»? Кто его резиденты и чем занимаются? Для чего люди хотят попасть в клуб? Ответы на эти и другие вопросы — в специальном проекте.
Открываем новую рубрику — Пять событий месяца, где регулярно мы будем рассказывать о 5 главных событиях, случившихся в клубе или с его резидентами в течение прошедшего месяца.
Событие № 1. Открытое голосование закрытого клуба
Впервые в истории премии «Человек года» в лонг-листе было 75 человек, и сами претенденты выбирали лучших.
Являясь генеральным партнером премии, закрытый деловой клуб для ведущих предпринимателей Красноярского края решил учредить собственную номинацию — «Предприниматель года по версии Миллиарда».
В новой, необычной номинации были заданы собственные правила отбора и оценки. Так, выбирали только из резидентов клуба, а это 75 предпринимателей, которые добились значительных успехов в бизнесе и создали ведущие компании в самых разных отраслях экономики. Также было принято решение не привлекать сторонних экспертов и выбирать лучших внутри клуба, однако открытым голосованием и обсуждая каждого «в глаза». Критерии, сформированные клубом, состояли из разных позиций, среди которых лидерство в отрасли, масштаб бизнеса, сложность проекта, технологичность, эффективные решения в условиях новой реальности, репутация, участие в благотворительности, вклад в развитие города/региона и другие.
На мероприятии Андрей Перфилов, учредитель клуба, представил каждого из лонг-листа. И это были не сухие профайлы, а глубокий анализ деятельности претендентов. Более того, резиденты брали слово и высказывали свое мнение о каждом.
Считается, что в бизнесе каждый сам за себя и доброго слова не дождешься. Однако на голосовании клуба я увидела совершенно другое. Это по-настоящему поддерживающее сообщество, где предприниматели говорят друг о друге с большим теплом и уважением. Мне кажется, что это очень важно сегодня и отличает «Миллиард» от «тусовки по интересам». Резиденты хорошо знают друг друга, потому что видят сложности и победы друг друга, делятся кейсами, решениями и планами. А такое возможно только на территории безусловного доверия и взаимного уважения, — сказала Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал», председатель оргкомитета премии «Человек года».
В результате голосования, которое проходило открыто, был определен шорт-лист:
- Михаил Афоничев (Торговый Дом «Енисейпром»)
- Владислав Володин («Много Мяса», «Агрохолдинг Абаканский»)
- Владимир и Андрей Наседкины (ООО «Крас-Котел», ООО «Котельный завод «Вулкан»)
- Сергей Прокопчук (ООО «ЭлитСтрой», ООО «Мегаполис»)
- Игорь Микитин (Красноярский центр пластической хирургии)
- Олег Матюшкин (ООО «СтройМашИнжиниринг»)
- Андрей Климович (ООО «Альянссервис»)
- Александр Глушков (ООО «Лист»)
- Павел Тришин (ООО «Енисей-Эко»)
- Сергей Кононов (ООО «Локомотив», ООО «Металлпромгарант», ООО «Ремсервисгарант»)
Событие № 2. Ворвались в шорт-листы
В ноябре активно подводятся итоги анкетирования по 14 номинациям премии «Человек года». Резиденты клуба вошли в списки лучших предпринимателей в нескольких номинациях: «Доброе дело бизнеса», «Семейный бизнес», «Производственник года», «Новые лица бизнеса».
Механика премии позволяет партнеру выдвинуть своих претендентов лишь в лонг-листы, их дальнейшую судьбу определяют профильные жюри, которые состоят из 10 и более экспертов, в числе которых победители прежних лет, легендарные предприниматели Красноярска, представители власти, науки и общественных организаций. То есть влиять на мнение этих людей невозможно, и то, что резиденты «Миллиарда» оказались в шорт-листах, говорит о том, что в клубе действительно собрались бизнес-лидеры ведущих компаний города и края.
Большая часть резидентов, попавших в шорт-листы номинаций, — люди не публичные. Зачастую они не делятся своими победами, наградами, заслугами, участием в соцпроектах даже в стенах клуба. При этом в наше время часто на первый план выходят какие-то медийные персоны или люди, основной профессией которых является пиар, а люди дела остаются в тени, и мы о них практически ничего не знаем. Однако именно они строят мир, в котором мы все живем. А значит, именно они должны быть нашими героями и кумирами наших детей, теми, на кого нужно равняться. Премия «Человек года» дает возможность создания правильных ролевых моделей для нас и наших детей, — подчеркнул Андрей Перфилов, основатель и директор клуба «Миллиард».
Событие № 3. Штурм маркетплейсов
В закрытом клубе «Миллиард» появилась рабочая группа по маркетплейсам. В ней резиденты делятся с коллегами своими кейсами, инструментами, опытом, подрядчиками и даже аналитикой.
Популярность маркетплейсов в последнее время растет. Об этом говорят и аналитики. Так, на начало 2021 на Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркете» вели продажи около 115 тыс. предпринимателей, а в первом полугодии 2022 их число увеличилось до 217 тыс. Маркетплейс Wildberries по итогам первых девяти месяцев текущего года увеличил оборот в годовом выражении на 95% — до 1,1 трлн рублей.
Часть ритейлеров — резидентов клуба «Миллиард» вышли на маркетплейсы несколько лет назад. Сегодня объем их выручки, например с Wildberries, уже превышает продажи всей сети. Иван Кулаков — один из резидентов, владелец сети военторгов «Полигон» — автоматизировал выгрузку складских остатков из 1С в реальном времени по нескольким тысячам наименований одновременно. Теперь он делится опытом с другими коллегами и помогает им внедрить инструмент в свой бизнес. Развиваться в новом направлении им проще за счет доступа к ресурсам клуба «Миллиард».
Любой средний или крупный бизнес построен в первую очередь на умении создавать долгосрочное партнерство. И именно умение выстраивать такое партнерство и коллаборации — визитная карточка резидентов клуба «Миллиард», ставших лидерами в своих сферах. В клубе есть резиденты более чем из 30 сфер. Но они не конкурируют между собой в рамках одного региона: кто-то выходит на рынок РФ, кто-то — за его пределы. Каждый готов делиться своим опытом и может рассчитывать на ресурсы клуба.
Событие № 4. Мы будем рядом
Резиденты клуба взяли на себя обязательства по финансированию программы «Буду рядом», запущенной фондом «Желтый аист». Многие предприниматели «Миллиарда» много и систематически занимаются благотворительностью. Поддержка спортивных команд, сбор средств для помощи участникам СВО, участие в жизни людей, попавших в сложные жизненные ситуации, помощь многодетным семьям — все это в их копилке добрых дел. Однако клуб решил действовать сообща и взял совокупное кураторство над благотворительным проектом фонда «Желтый аист».
Программа «Буду рядом» посвящена маленьким пациентам больниц, к которым никто не приходит, потому что это отказники и сироты. Дети в возрасте до 4 лет не могут заботиться о себе самостоятельно, особенно в больнице. А там пока еще нет ставок для нянечек, которые обогрели бы одиноких малышей. Клуб «Миллиард» закрыл эту потребность, и у нас появились средства для найма нянечек для деток. Это очень нужное и доброе дело. Помощь получают те, кто в ней очень нуждается, — рассказывает Марина Ноздрина, волонтер фонда «Желтый аист».
Событие № 5. Попали в чемпионы
У клуба «Миллиард» есть собственная футбольная команда. Спортивный дух в принципе близок предпринимателям, а в клубе еще и много любителей футбола. Недавно команда обыграла футболистов «Газпромбанка» и попала в профессиональную суперлигу.
* В следующем выпуске проекта мы расскажем, удалось ли резидентам попасть в тройки лидеров номинаций и, возможно, в них победить. И конечно же, станет известно, кого в «Миллиарде» выбрали предпринимателем года.Подготовила Юлия Чанчикова