Олеся Волкова: «Если можно поставить „и“ между семьей и бизнесом, зачем ставить „или“»

Если семья работает как эффективная система, то и семейный бизнес не принесет в нее разлад, уверена доктор психологических наук Олеся Волкова.

Существуют две противоположные точки зрения о совместимости таких явлений как «семья» и «бизнес».

Одна из них поддерживает идею о том, что максимально экологичные взаимоотношения в семье возможны только при условии, если профессиональные и карьерные интересы супругов совершенно не пересекаются. Эта позиция основана на предположении, что в случае профессиональной самореализации супругов в разных отраслях потенциальная возможность конфликтов автоматически снижается, так как разногласия возможны исключительно в семейных вопросах.

Вторая точка зрения провозглашает семейный бизнес как максимально безопасный в плане доверия (из обывательского «все в дом, все в дом»): муж — голова, жена — шея (или наоборот), но вертится все вокруг связанных узами и обязательствами людей.

В комплект «плюсов» здесь можно смело добавить общие интересы, круг знакомств, взаимопонимание. Да и сто раз подумаешь, прежде чем подать на развод, ведь делить придется не только детей, но еще и «детище» — совместный бизнес.

Однако, как и любая другая дихотомия, такие полярные позиции в крайнем их исполнении мало эффективны. И выход здесь — в поиске баланса и промежуточных вариантов.

Наглядным примером тому стал социально-творческий эксперимент организаторов премии «Человек года — 2022», которые в этом году учредили особую номинацию «Семейный бизнес», а для номинантов подготовили неожиданные задания в формате «бизнес-театра».

В состязании участвовали представители пяти красноярских бизнес-семей. На первом этапе участникам было предложено презентовать себя и свое дело. Уже в этой части конкурса проявили свои очертания те основы, которые поддерживают структуру и наполняют содержанием то, что гордо именуется «семейный бизнес». Далее каждой семье был предложен кейс с конфликтной ситуацией, разрешить которую необходимо было в режиме «здесь-и-сейчас».

Быть приглашенным экспертом для такого уникального состязания —любопытный и обогащающий опыт. Резюмировав его, можно сформировать своеобразный психологический профиль семей, ведущих не только совместный успешный бизнес, но и являющихся эталоном современной крепкой семьи.

Итак, общие черты (не считая успешного бизнеса) семей, претендующих на премию «Человек года», выглядят следующим образом:

семейные ценности и традиции выведены на уровень ценностей и приоритетов компании;

безусловное доверие и вера друг в друга;

взаимоуважение на всех уровнях структуры семьи и бизнеса;

признание уникальных компетенций каждого из членов семьи и каждого сотрудника компании;

способность быть слаженным организмом при сохранении уникальности каждого из участников процесса;

в критические моменты выбор между бизнесом и семьей всегда в сторону семьи (аргумент: «Иначе бизнес не имеет смысла»);

разделение ответственности по силам, опыту и компетенциям;

признание способности каждого принимать на себя ответственность;

способность видеть в партнере не его конкурентные черты, а возможности дополнить общую систему.

Есть и еще одна позиция, которой, казалось бы, не место в конкурентной бизнес-среде, но она присуща всем, кого охватил эксперимент — это понимание, что за каждым человеком, развивающим бизнес, стоит его семья, а значит он важен, ценен и уважаем.

Анализируя эти черты, я не раз приходила к мысли: если можно поставить «и», зачем ставить «или»? Ведь если семья эффективна как система, то и бизнес, построенный ее членами, будет работать слаженно.