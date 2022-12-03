Инна Шамрай: Красноярцы достойны только самого лучшего образования

Школа «Солнечный город» — это целый город на карте образования не только Сибири, но и Российской федерации.

Команда красноярцев создает это уникальное пространство. О том, чем образование «Солнечного города» отличается от общепринятого, «Деловой квартал» беседует с Инной Шамрай, основателем школы.

«Солнечный город» на карте образования с 2004, расскажите о самых сильных результатах за 18 лет.

— Конечно, основной знак качества любой образовательной площадки сада или школы — лицензия и аккредитация, что гарантирует неусыпный контроль министерства образования Красноярского края за деятельностью школы.

И, конечно, это результаты наших учеников — мы сегодня отчетливо видим, насколько эффективнее они осваивают программу, а значит, потенциально во взрослой жизни они будут успешнее выпускников общеобразовательных школ.

В чем выражаются эти результаты?

— В академической успешности по всем дисциплинам и образовательной субъектности, что подтверждается демонстрируемыми компетенциями наших учеников: самообразование, самоорганизация, самоконтроль, самомотивация и навык построения собственного образовательного маршрута в дальнейшей жизни. Все это и есть результат нашего подхода к образованию.

А в чем разница между вашим подходом и тем, который реализуется в общих школах?

— Вся деятельность ребенка в общей школе сводится к удовлетворению внешнего запроса, который задается учителем и никак не связан с запросами самого ученика. Получается, что, выполняя любое действие, ребенок ставит галочку не в собственном сознании, а в сознании человека, который его контролирует. В итоге пятерку он заслужил, информацию вроде бы получил, и все — страницу перелистнули. А осознание ценности полученного знания, его причастности к собственной жизни у ребенка не появилось. Между тем люди — что взрослые, что дети, — учатся только через опыт, через его осознание и осмысление. Причем опыт нужен не только позитивный, но и негативный. Последнего, кстати, должно быть по крайней мере не меньше, поскольку именно через него ребенок начинает анализировать и осознавать вариативность последствий своего поведения. Такой подход мы и реализуем в «Солнечном городе». Плюс у нас успешность ребенка определяется не через сравнение с другими, а только с собой более ранним. Поэтому мы еще называемся «Школа твоих достижений».

Образование через опыт — это интересно. Но с полутора лет (вы же с такого возраста начинаете)? Не рано?

— Очень распространенный вопрос. Отвечаю: нет, самое время. Дело в том, что ребенок развивается периодами, у каждого периода своя задача, своя последовательность. И развивать в нем определенные навыки нужно именно тогда, когда он готов к этому. В таком случае он впитает знания. В современном мире родители словно наперегонки бегут дистанцию под названием «Кто раньше начнет обучать ребенка». Или наоборот имеет место пассивная позиция: «Все произойдет само собой, научится еще». И тот, и другой вариант как минимум бесполезны, а как максимум — крайне вредны. При этом правильно построенное образование создает условия для самопостроения всесторонне развитого человека. Это длительный путь, и начинать его надо с первого дня жизни.

Говоря о самопостроении развитого человека, что вы имеете в виду?

— Способность управлять своим образованием. В педагогике есть два термина — экстернальное и интернальное мышление. В первом случае речь идет о внешней мотивации, когда образовательная деятельность обусловлена снаружи. Проще говоря, учителем. На практике это выливается в то, что ребенок учится удовлетворять требования старшего. Мотивации же усваивать знания у него не появляется. При экстернальном мышлении дети учатся, пока учитель в классе. Стоит ему выйти, как они начинают «стоять на ушах». При интернальном же мышлении такого не происходит — дети учатся независимо от того, есть в классе преподаватель или нет. У нас каждый ученик в грамотном сопровождении профессиональных тьюторов формирует внутреннюю мотивацию собственного развития и, конечно, развивает у себя интернальное мышление.

То есть учителя у вас все же есть?

— Каждый учитель в нашей школе сопровождает учеников в переходах и изменениях, в пересборке образовательной траектории и образовательной ситуации. Он ставит предметные задачи для развития тех или иных компетенций ученика, но не определяет его путь в образовательном процессе. Индивидуальный образовательный маршрут ребенок учится строить сам. На начальном этапе — в первом классе — в пределах дня. Дальше горизонт планирования недельный, на месяц, год. В итоге в 15 лет — на выходе из 9-го класса — ребенок способен самостоятельно принимать осознанное решение о своем будущем: идти ли ему в колледж или в старшую школу, заняться самообразованием или просто попутешествовать.

Сегодня в Красноярске обилие предложений как дошкольного, так и школьного образования. Как родителям определиться? Дайте совет.

— Во-первых, нужно обращать внимание на открытость образовательного процесса для детей, родителей и профессиональных сообществ. У вас всегда должна быть возможность обсудить с ребенком и педагогом результаты образования и его стратегию. Плюс к этому учителя должны говорить с родителями, даже если, условно говоря, все в порядке. Если педагог не идет на контакт (по любым причинам) — уходите. Грамотное образование всегда строится в тройственной системе: ребенок — семья — школа. Без этого хороших результатов не будет.

Второе. Нужно раз и навсегда запомнить: школа — что общеобразовательная, что частная, — не занимается развлечением ребенка. Если педагог немедленно подсовывает ему игрушку или вытирает слезы в угоду вам — бегите. У вашего ребенка отняли возможность проживания опыта входа в трудность и выхода из конфликта.

Третье. Обязательно интересуйтесь тьюторским сопровождением. Именно оно гарантирует развитие образовательной субъектности ученика. Обратите внимание: это должен быть профессиональный тьютор, а не добрая тетенька, которая за руку водит дитя по занятиям.

И в-четвертых, стоит обращать внимание на открытость и доступность информации об образовательных результатах ребенка. Причем не только предметных, но и субъектных.

Только при наличии всех этих факторов можно смело доверить свое чадо школе.

Знаете, Красноярск — прекрасный город с прекрасными людьми, которые достойны иметь возможность дать своим детям лучшее образование, а не довольствоваться тем, что предлагает система. В конце концов, те навыки, которые дети получают в нашей школе, остаются с ними на всю жизнь и влияют на все ее аспекты. В итоге, войдя во взрослую жизнь, этот сегодняшний ребенок будет успешнее тех, у кого нет такого задела. Так зачем рисковать будущим собственных детей?

Красноярск

Малиновского, 4Г

+7 (391) 273 2124

VK vk.com/shkolasg

Telegram t.me/solnechniy_gorod_sg24

sg24.info