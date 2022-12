Человек года` 2022: Номинация «Ресторатор года: новый проект»

Кофейни, ресторан грузинской кухни и реновация ранее запущенных проектов — «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Ресторатор».

В 2022 лучший новый проект на ресторанном рынке определит интерактивное голосование: победитель будет выбран из тройки финалистов прямо на торжественной церемонии «Человек года».

Аминов Хайям ресторан Fresco (перезапуск) В 2022 открытый тремя годами ранее Fresco ресторатора Хайяма Аминова был перезапущен на новом месте. Заведение переехало на ул. Перенсона: количество посадочных мест увеличилось до 170, а сам ресторан сейчас представлен пятью разными залами — основным, дегустационным, барным, винной комнатой и отдельной закрытой банкетной комнатой до 12 человек. Несмотря на смену «прописки», философия проекта осталась прежней: «Когда еда — это искусство». В меню ресторана многообразие локальных продуктов, сезонных трав, овощей и ягод, которые в сочетании рождают необычные вкусы. Фишка Fresco 2.0. — открытая кухня. В интерьере заведения использованы дерево, камень, стекло, сухоцветы. Яркими деталями стали звездное небо в основном зале и каменная раковина весом в четыре тонны.

Факт

Бренд-шеф и совладелец проекта Хайям Аминов проводит ужины в стенах своего ресторана, а также ездит приглашенным шефом в другие города страны.

Цифра

2500 рублей — средний чек в ресторане Fresco.

Дмитрий Журкин,

Алексей Нейман,

грузинское гранд бистро «Дзе»

Грузинское гранд бистро «Дзе» — седьмой по счету проект в «семье» одной из крупнейших в Красноярске ресторанных групп Berrywood Family. За дизайн ресторана отвечали бессменные партнеры Berrywood — студия Left Design. Интерьер «Дзе» воссоздает старинную грузинскую улочку с резными балконами и развешанными коврами, фонтаном и столами под раскинувшимся древним деревом, которое стало центральным элементом ресторана и символом родственных связей. Кухню гранд бистро возглавил бренд-шеф Михаил Михайлов, перешедший в новый проект из бара «Булгаков». «Дзе» развивает концепцию современной грузинской кухни, которая строится на традиционной грузинской базе с авторскими интерпретациями и веяниями стран-соседей. Большая часть блюд в «Дзе» готовится на открытой кухне.

Факт

Дизайн униформы для команды ресторана разработал Дмитрий Логинов, основатель бренда Arsenicum.

Цифра

В «Дзе» 185 посадочных мест, средний чек — 1800 рублей.

Дмитрий Журкин,

Алексей Нейман,

кондитерская-пекарня «Варвара+Jerome»

«Варвара+Jerome» — первый кондитерско-пекарский проект ресторанной группы Berrywood Family. Он основан на французских и русских кулинарных и пекарских традициях. Основной ассортимент кондитерской-пекарни создавался командой Berrywood Family — бренд-кондитером Ольгой Карловой и шеф-пекарем Сергеем Даниловым. Французская часть ассортимента разрабатывалась в сотрудничестве с одним из самых известных пекарей России — Оксаной Кузнецовой (пекарня La Posta, Москва). В кондитерской-пекарне представлены французский и русский ремесленный хлеб, французская слоеная выпечка и русская сдоба, тарты, шу, эклеры и узнаваемые советские десерты. Фокус сделан на локальные ингредиенты: ремесленный хлеб на закваске изготавливается с тувинским далганом, вяленой клюквой и кедровым орехом.

Факт

В планах рестораторов тиражировать проект и запустить в Красноярке еще три-четыре точки.

Цифра

В «Варвара+Jerome» 30 посадочных мест.

Елена и Евгений Ивановы,

кофейня Bloom coffee

Bloom coffee — не первый бизнес-проект супругов Елены и Евгения Ивановых на ресторанном рынке Красноярска. Елена Иванова работает в сфере больше 15 лет — сначала как бариста, а с 2015 — как один из франчайзи кофеен Traveler’s coffee. При разработке концепции проекта ставка была сделана на понятную еду с акцентом на разнообразные и сбалансированные завтраки, простой и эстетичный интерьер. В меню заведения несколько видов омлетов и глазуньи, вафли с различными наполнителями, каши и сырники в разных вариациях. Особое внимание уделено качеству кофе и кофейных напитков. В Bloom coffee используют эспрессо-смесь, специально разработанную для заведения одним из крупнейших в России поставщиков.

Факт

Создатели Bloom coffee намеренно отказались от Wi-Fi и бронирования столов, чтобы сохранить динамичную и живую атмосферу заведения.

Цифра

В Bloom coffee 28 посадочных мест, средний чек — 450 рублей.

Дмитрий Леконцев,

Ольга Цветочкина,

кофейня SMITH

Кофейня SMITH — новый проект рестораторов Дмитрия Леконцева и Ольги Цветочкиной (также развивают в Красноярске кондитерскую Trawa, веган-кафе Veggy, фрэш-маркет Аvocados). Авторы проекта заявили амбициозную цель — сделать лучшее кофейное место в городе. Для этого было закуплено кофейное оборудование, аналогов которому нет в России, а кофейные зерна SMITH получает от чемпионов России по обжарке. В кофейном меню заведения представлены как классические напитки, так и эксклюзив. Фишка кофейни — популярное в Европе нитро-кофе. В меню заведения — каши, боулы, панкейки, сырники, по вечерам к кофейным коктейлям и вину — специальное меню тапасов. Внутри кафе работает кондитерская с веган- и классическими десертами.

Факт

Интерьер кофейни выполнен в колониальном стиле: высокие потолки, большие арки на стенах, мебель из ротанга и много зелени.

Цифра

В SMITH 45 посадочных мест, средний чек — 800 рублей.

Александр Митраков Mike&Molly Italian (перезапуск) Mike&Molly Italian — реновация итальянского проекта ресторатора Александра Митракова, переосмысление концепции ранее работающего «Майка» на Партизана Железняка. За меню заведения отвечают бренд-шеф Алексей Кущенко и шеф-повар Сергей Несмачный. Mike&Molly — проект про итальянскую классику в современном прочтении. Акцент сделан на тесто для пиццы и пасты — его здесь готовят самостоятельно, локальные и сезонные продукты. Винная концепция нового «Майка» — карта вин с широкой географией. Благодаря соседству с пекарней «12 Слоев» — оба проекта находятся на одной площадке — итальянская кухня Mike&Molly плавно переплетается с французской выпечкой.

Факт

Помимо Mike&Molly Italian в ресторанную группу 0,75 Please на сегодня входят еще четыре проекта: Mike&Molly Home, винный ресторан 0.75 please, online-ресторан японской кухни Sushi, please!, пекарня «12 Слоев».

Цифра

В Mike&Molly Italian 71 посадочное место, средний чек — 1200 рублей.

Алексей и Анастасия Солодовниковы,

Данил Цыганок,

бистро Vita Margarita

Бистро Vita Margarita — новый проект команды, которая также развивает в Красноярске бары Tommy House и «Мари Кюри Studio of Wisdom». Концепция заведения — в совмещении трех форматов: бистро, доставки и лавки домашних продуктов собственного производства (будет открыта в ближайшее время). В меню заведения около 50 позиций. В их числе различные варианты завтраков, супы, салаты, неаполитанская пицца, паста собственного производства. В карте бара кофейные и чайные напитки на основе ягод, трав, фруктов; лимонады, смузи из свежих сезонных продуктов и кордиалов собственного производства. В винной карте фокус сделан на легкие игристые вина и свежие тихие вина.

Факт

На площадке бистро работает собственная пивоварня.

Цифра

В Vita Margarita 40 посадочных мест, средний чек — 1200 рублей.

Подготовила Наталья Повольнова