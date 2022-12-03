Человек года` 2022: Номинация «Ресторатор года: новый проект»
Кофейни, ресторан грузинской кухни и реновация ранее запущенных проектов — «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Ресторатор».
В 2022 лучший новый проект на ресторанном рынке определит интерактивное голосование: победитель будет выбран из тройки финалистов прямо на торжественной церемонии «Человек года».
Факт
Бренд-шеф и совладелец проекта Хайям Аминов проводит ужины в стенах своего ресторана, а также ездит приглашенным шефом в другие города страны.
Цифра
2500 рублей — средний чек в ресторане Fresco.
Дмитрий Журкин,
Алексей Нейман,
грузинское гранд бистро «Дзе»
Грузинское гранд бистро «Дзе» — седьмой по счету проект в «семье» одной из крупнейших в Красноярске ресторанных групп Berrywood Family. За дизайн ресторана отвечали бессменные партнеры Berrywood — студия Left Design. Интерьер «Дзе» воссоздает старинную грузинскую улочку с резными балконами и развешанными коврами, фонтаном и столами под раскинувшимся древним деревом, которое стало центральным элементом ресторана и символом родственных связей. Кухню гранд бистро возглавил бренд-шеф Михаил Михайлов, перешедший в новый проект из бара «Булгаков». «Дзе» развивает концепцию современной грузинской кухни, которая строится на традиционной грузинской базе с авторскими интерпретациями и веяниями стран-соседей. Большая часть блюд в «Дзе» готовится на открытой кухне.
Факт
Дизайн униформы для команды ресторана разработал Дмитрий Логинов, основатель бренда Arsenicum.
Цифра
В «Дзе» 185 посадочных мест, средний чек — 1800 рублей.
Дмитрий Журкин,
Алексей Нейман,
кондитерская-пекарня «Варвара+Jerome»
«Варвара+Jerome» — первый кондитерско-пекарский проект ресторанной группы Berrywood Family. Он основан на французских и русских кулинарных и пекарских традициях. Основной ассортимент кондитерской-пекарни создавался командой Berrywood Family — бренд-кондитером Ольгой Карловой и шеф-пекарем Сергеем Даниловым. Французская часть ассортимента разрабатывалась в сотрудничестве с одним из самых известных пекарей России — Оксаной Кузнецовой (пекарня La Posta, Москва). В кондитерской-пекарне представлены французский и русский ремесленный хлеб, французская слоеная выпечка и русская сдоба, тарты, шу, эклеры и узнаваемые советские десерты. Фокус сделан на локальные ингредиенты: ремесленный хлеб на закваске изготавливается с тувинским далганом, вяленой клюквой и кедровым орехом.
Факт
В планах рестораторов тиражировать проект и запустить в Красноярке еще три-четыре точки.
Цифра
В «Варвара+Jerome» 30 посадочных мест.
Елена и Евгений Ивановы,
кофейня Bloom coffee
Bloom coffee — не первый бизнес-проект супругов Елены и Евгения Ивановых на ресторанном рынке Красноярска. Елена Иванова работает в сфере больше 15 лет — сначала как бариста, а с 2015 — как один из франчайзи кофеен Traveler’s coffee. При разработке концепции проекта ставка была сделана на понятную еду с акцентом на разнообразные и сбалансированные завтраки, простой и эстетичный интерьер. В меню заведения несколько видов омлетов и глазуньи, вафли с различными наполнителями, каши и сырники в разных вариациях. Особое внимание уделено качеству кофе и кофейных напитков. В Bloom coffee используют эспрессо-смесь, специально разработанную для заведения одним из крупнейших в России поставщиков.
Факт
Создатели Bloom coffee намеренно отказались от Wi-Fi и бронирования столов, чтобы сохранить динамичную и живую атмосферу заведения.
Цифра
В Bloom coffee 28 посадочных мест, средний чек — 450 рублей.
Дмитрий Леконцев,
Ольга Цветочкина,
кофейня SMITH
Кофейня SMITH — новый проект рестораторов Дмитрия Леконцева и Ольги Цветочкиной (также развивают в Красноярске кондитерскую Trawa, веган-кафе Veggy, фрэш-маркет Аvocados). Авторы проекта заявили амбициозную цель — сделать лучшее кофейное место в городе. Для этого было закуплено кофейное оборудование, аналогов которому нет в России, а кофейные зерна SMITH получает от чемпионов России по обжарке. В кофейном меню заведения представлены как классические напитки, так и эксклюзив. Фишка кофейни — популярное в Европе нитро-кофе. В меню заведения — каши, боулы, панкейки, сырники, по вечерам к кофейным коктейлям и вину — специальное меню тапасов. Внутри кафе работает кондитерская с веган- и классическими десертами.
Факт
Интерьер кофейни выполнен в колониальном стиле: высокие потолки, большие арки на стенах, мебель из ротанга и много зелени.
Цифра
В SMITH 45 посадочных мест, средний чек — 800 рублей.
Факт
Помимо Mike&Molly Italian в ресторанную группу 0,75 Please на сегодня входят еще четыре проекта: Mike&Molly Home, винный ресторан 0.75 please, online-ресторан японской кухни Sushi, please!, пекарня «12 Слоев».
Цифра
В Mike&Molly Italian 71 посадочное место, средний чек — 1200 рублей.
Данил Цыганок,
бистро Vita Margarita
Бистро Vita Margarita — новый проект команды, которая также развивает в Красноярске бары Tommy House и «Мари Кюри Studio of Wisdom». Концепция заведения — в совмещении трех форматов: бистро, доставки и лавки домашних продуктов собственного производства (будет открыта в ближайшее время). В меню заведения около 50 позиций. В их числе различные варианты завтраков, супы, салаты, неаполитанская пицца, паста собственного производства. В карте бара кофейные и чайные напитки на основе ягод, трав, фруктов; лимонады, смузи из свежих сезонных продуктов и кордиалов собственного производства. В винной карте фокус сделан на легкие игристые вина и свежие тихие вина.
Факт
На площадке бистро работает собственная пивоварня.
Цифра
В Vita Margarita 40 посадочных мест, средний чек — 1200 рублей.
Подготовила Наталья Повольнова