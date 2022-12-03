Человек года` 2022: Номинация «Частное детское образование»

Обучение и развитие детей от 6 месяцев до 18 лет — номинация «Частное детское образование» объединила самые интересные и масштабные проекты в своей сфере.

Cоучредитель номинации, сеть семейных центров «Умка», в лице руководителя Татьяны Андреевой привнес в выбор победителей новый подход. Чтобы лично оценить деятельность образовательных учреждений и сделать взвешенный выбор, экспертный совет номинации совершил гостевые выезды к претендентам на победу.

Марина Анчеева,

«Азбука»

Первый филиал сети умных детских садов «Азбука» открылся в Красноярске в 2011. С тех пор проект вырос в сеть и сейчас готовится к открытию 4-го филиала. За 11 лет работы «Азбука» выпустила около полутора тысяч детей и доросла до образовательного учреждения с авторской программой обучения. Упор сделан на социальные программы — на реализацию таких инициатив детский сад неоднократно получал гранты (к примеру, проект «Социальные ясли»; в разработке программа поддержки для детей мобилизованных). Детский сад в том числе работает и по муниципальной программе: «Азбука» — один из лидеров по таким контрактам.

Факт

Руководитель сети Марина Анчеева летом этого года открыла «Центр развития современных форм дошкольного и дополнительного образования». Миссия проекта — консолидация инициатив, создание некоммерческого пространства и акселерация современных образовательных методик и проектов.

Цифра

«Азбука» — единственный в Красноярске детский сад с 6 лицензиями и отдельной лицензией на медицинскую деятельность (получена в 2022).

Наталья Герасимова,

«АСТРЕЯ»

Образовательный центр «АСТРЕЯ» открыл свои двери в 2015 как пространство для развития взрослых и детей. В 2017 центр расширил площади и запустил новые направления, а в 2021 прирос филиалом на Взлетке. Туда переехали направления раннего развития и подготовки к школе, а в филиале на Железнодорожников в сентябре 2021 открылась частная школа. В 2022 семейный центр «АСТРЕЯ» был преобразован в образовательный центр, который развивает три главных направления: «дошкола» в разных форматах; младшая школа (1…4-е классы); средняя и подростковая школа (5…8-е классы). Особый фокус в «АСТРЕЕ» сделан на системный подход — преемственность образовательных программ от рождения до средней школы. В команде преподавателей специалисты с междисциплинарным подходом.

Факт

Один из приоритетов образовательного учреждения — формирование жизненных навыков ребят и поддержка родителей во взаимодействии с детьми. Психологическая и образовательная поддержка родителям оказывается в режиме 24/7.

Цифра

С 2015 1800 семей стали клиентам образовательного центра. Более 60 детей «АСТРЕЯ» ежегодно готовит к школе.

Татьяна Ермолович,

«Взлетай»

Частная школа «Взлетай» открылась в Красноярске в 2021. Проект позиционирует себя как современное образовательное пространство, где дети с 1-го по 11-й класс получают качественное образование. В основе подхода сингапурская методика, которая позволяет развивать у учеников жизненные компетенции (критическое мышление, креативность, коммуникацию, коллаборацию). Образовательный процесс построен на индивидуальном образовательном маршруте ученика. «Взлетай» не использует учебники — обучение идет по собственным методическим программам и материалам. Подход «все по-другому» нашел свое отражение и в образовательной среде. В школе стеклянные классы — просторное и открытое образовательное пространство. А в качестве альтернативы стандартным урокам физкультуры — йога.

Факт

За последний год школа «Взлетай» масштабировалась в три раза — с 270 кв. м до 1060 кв. м, построив собственное образовательное пространство.

Цифра

Сегодня в школе учатся более 90 детей. Школу рекомендуют 9 из 10 родителей.

Людмила Захарченко,

«Стартап Папа»

Бизнес-школа для подростков «Стартап Папа» открылась в Красноярске в 2020. На данный момент в школе действуют 8 образовательных программ — «Личная эффективность», «Бизнес-проектирование», «Социальный интеллект и основы бизнес-этикета» и другие. В процессе разработки еще 4 программы. Полная программа обучения длится 6 лет — из расчета, что каждый год подросток будет изучать два курса, по одному на каждое полугодие. Занятия ведутся в коммуникативной форме, а теоретические знания обязательно отрабатываются на практике. Важные навыки подростки постигают через игры, общение и внедрение изученного материала. Помимо базовых курсов в «Стартап Папе» проводятся интенсивные курсы по профориентации для старшеклассников. В числе преподавателей школы практикующие предприниматели и педагоги со стажем. У «Стартап Папы» есть лицензия на образовательную деятельность.

Факт

В 2022 двое выпускников «Стартап Папы» защищали свои бизнес-проекты на питч-сессиях Центра поддержки предпринимательских инициатив.

Цифра

С момента запуска проекта выпускниками бизнес-школы стали около сотни студентов-подростков.

Евгения Кузьмичева,

«Поколение Будущего», «Совенок», «Мама и Малыш»

Под руководством Евгении Кузьмичевой развиваются три образовательных проекта. В 2011 был открыт детский сад «Совенок» (возрастная категория 1+) — сегодня проект вырос в сеть с тремя филиалами (запущены в 2013 и 2015). Для детей возрастной категории 0+ работают два проекта допобразования: «Мама и Малыш» и «Беби-спектакли». В 2022 открыта программа допобразования для детей 2…7 лет по развитию межполушарного взаимодействия и логического мышления. В 2019 начала работать частная школа «Поколение Будущего» (возрастная категория 5+). Три года спустя, в 2022, она приросла вторым филиалом, что позволило увеличить число учащихся на 52 человека: набрано два нулевых и два первых класса. В 2020 в рамках развития бизнеса открыт комбинат питания для детских садов и школ, разработано меню для детей с аллергией и индивидуальным питанием.

Факт

Частная школа «Поколение Будущего» рассчитана на 230 учеников, с нулевого по 9-й класс. В 2022 площадь школы увеличена на 1 тыс. кв. м — до 1600 кв. м; количество учеников выросло на 40%.

Цифра

Средний рост выручки проектов в 2022 составил 15% в сравнении с 2021; штат сотрудников увеличен на 12%.

Эля Линевич,

«Наследник»

Закрытый образовательный клуб «Наследник» — новый игрок на рынке частного детского образования Красноярска. Подготовка к запуску проекта длилась два года, а сам клуб открылся в 2021. Его резиденты обучаются по пяти авторским направлениям, которые формируют комплексную образовательную программу для детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет. Образовательный процесс идет ежедневно в течение учебного года с ежегодным переходом на новый уровень. Фокус сделан на развитие soft-skills — от креативного мышления и навыков коммуникации до финансовой грамотности и самоопределения. За прошедший год в «Наследнике» проведено более 55 клубных мероприятий — тренингов, сторителлингов от успешных бизнесменов, экскурсий на предприятия, мастер-классов от экспертов, клубов деловых игр, проектных мастерских, образовательных тренингов для родителей. Клуб имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Факт

В 2022 «Наследник» стал соорганизатором Всероссийской недели финансовой грамотности в Красноярске.

Цифра

80 детей и подростков обучаются сегодня в «Наследнике», команда клуба насчитывает более 30 человек.

Инна Шамрай,

«Солнечный город»

На карте системы образования России «Солнечный город» появился в 2004. Автор проекта — педагог и инновационный менеджер по образованию Инна Шамрай. Почти за 20 лет работы «Солнечный город» вырос в экосистему непрерывного образования для детей с 6 месяцев до 15 лет. Первая ступень экосистемы — пространство для младенцев от 6 месяцев до полутора лет, «Гнездо в Солнечном городе». Вторая ступень работает по педагогической системе Марии Монтессори в насыщенной автодидактичной среде. Сегодня это 6 дошкольных филиалов на 500 детей. Третья школьная ступень также опирается на гуманную педагогику, делая тот или иной акцент в обучении в зависимости от возраста ребенка. Школьная ступень «Солнечного города» представлена единственной в Красноярске лицензированной начальной школой на 75 учеников (аккредитация образовательной программы в министерстве образования запланирована на ноябрь), а также школой для детей с 5-го по 9-й класс — на 125 школьников.

Факт

В «Солнечном городе» работает внутренний университет совершенствования педагогического мастерства. Готовится программа передачи опыта лидерам частного образования других регионов РФ.

Цифра

625 детей — «жители» «Солнечного города» сегодня. 400 млн рублей необходимо школе «Солнечный город» для строительства собственного здания.

Соучредитель номинации «Частное детское образование» — сеть семейных центров «Умка»

В 2022 соучредителем номинации «Частное детское образование» выступила сеть семейных центров «Умка», которая в текущем году отмечает 20-летие с момента образования. Основатель и руководитель «Умки» Татьяна Андреева дважды становилась победителем премии «Человек года». Эксперты признавали ее лучшей в номинации «Частное детское образование», а также в номинации «Амбассадор личного бренда».

— Возможность возглавить экспертный совет родной для меня номинации «Частное детское образование» — большая честь и в то же время ответственность. Будучи неоднократным победителем премии «Человек года», в этом году я приняла решение выйти из конкурса, чтобы дать дорогу новым именам и новым лидерам. Как эксперт рынка частного детского образования, поставила перед собой задачу вывести эту номинацию на новый уровень. Ключевым этапом выбора победителя стали офлайн-выезды в частные детские сады и школы. Эта идея была поддержана как членами экспертного совета номинации, так и претендентами на премию, — рассказала Татьяна Андреева, основатель и руководитель сети «Умка».