Татьяна Андреева: «Умка» — любовь и дело всей моей жизни!

Юбилейные события образовательной сети «Умка» прошли под девизом «ПриЗнание!»

Двадцать лет для частного проекта — огромный этап, и за это время «Умка» действительно получила признание, любовь, благодарность, уважение от тысяч семей Красноярска, коллег по отрасли в городе и стране, предпринимательского сообщества. Знаменитые слоганы «Умки»: «Больше, чем школа», «Делаем лучшее из возможного», «Я люблю то, что делаю, и делаю, что люблю» — стали вдохновением для тех, кто вроде бы и не связан с образованием.

Если сравнить «Умку» 20 лет назад и «Умку» сегодня — что осталось неизменным?

— Люди. Мои люди такие же теплые, страстные и вовлеченные энтузиасты и профессионалы. Только раньше нас было мало — три безумные и увлеченные идеей молодые девчонки. А сейчас это мощное сообщество — 300 крутых сотрудников. Сообщество, постоянно растущее и развивающееся. Мы получили признание от города, края и страны, к нам приезжают на стажировку и учатся коллеги-руководители из разных частных организаций. На юбилей более 100 сотрудников получили грамоты и благодарственные письма от министерства образования и управления образования города.

Я горжусь своей командой и рада, что единомышленники находят нас и мы совпадаем по ценностям — развитие, свобода и любовь!

20 лет — повод для подведения итогов. Давайте перечислим 5 самых главных достижений «Умки» за это время.

— Самое важное достижение — мы стали большими и создали свою сеть. Во-первых, выросли количественно: четыре дошкольных филиала, две «Умка-Школы», лагерь «Умка CAMP», научный проект «Умный Красноярск», управляющая компания, ивенты на внешних площадках. Но самое главное — мы выросли качественно. Сегодня «Умка» — это мощная экосистема со своими традициями и целями.

Второе достижение я вижу в том, что мы научились выстраивать партнерские отношения с родителями — сильными и осознанными. Через тренинги, лекции, семинары, встречи и регулярную обратную связь мы создаем прочные связи, и родители становятся более успешными, поддерживающими и дружными.

Отмечу еще и то, что мы умеем создавать крутые события. Не только для своих детей внутри системы, но и для города, края, страны. Самый большой повод для гордости — международный форум семейных образовательных стратегий «108 родителей+», который мы организовываем уже четвертый год. Связь с разными странами и континентами, сильные мировые эксперты, взаимное обучение на площадке для родителей. Все это незабываемо и очень ценно.

«Умка» — площадка развития культуры субъектности. Мы адепты авторства своей жизни, когда самостоятельность и инициатива, воля и ответственность формируются с детства. Мы создаем среду выбора и развития. И участвуем в международном сообществе «Большой поток». Вместе иллюстрируем научные исследования и пишем, издаем методические книги и статьи, принимаем у себя гостей из разных городов и выезжаем на слеты лидеров практик субъектности в качестве спикеров и экспертов. Все это очень продвигает нас вперед и вверх.

Завершу пятерку достижений непрерывной системой обучения, выстроенной в «Умке». С года до совершеннолетия — для ребят, и всю жизнь сопровождение и поддержка — для взрослых. Такой законченный цикл обучения с трендом long life learning. Мы сами постоянно учимся, и наши клиенты попадают в среду, где развиваться интересно. Я приглашаю на свой авторский курс руководителей «Школы управленческой магии», чтобы выстроить продуктивную систему в своих компаниях, дети учатся в садах и школе, студентов мы зовем на практику и на работу в лагерь «Умка CAMP», а молодых ученых — в научный проект «Умный Красноярск». Часто бывает, что родители становятся нашими сотрудниками, а сотрудники — нашими родителями. Это отличная связка. Так и живем.

Люди «Умки». Они какие? Отличаются ли педагоги и дети «Умки» от других? И чем?

Люди «Умки» — креативные, творческие, всегда энергичные, вечно молодые и красивые энтузиасты. Я любуюсь своими людьми и обожаю их за преданность общему делу, за неутомимость и умение быстро собраться и решить любую задачу. Средний возраст сотрудников — 36 лет. При этом много смелой, яркой молодежи и есть бывалые профи, которые передают опыт и выступают наставниками. Команда создается через обновление и сохранение главного.

Наши дети свободны и знают, чего хотят. Они трудолюбивые и дружелюбные, субъектные авторы своей жизни. С ними бывает непросто, но всегда интересно.

2022 стал бурным на события и испытания. Давайте пополам: что больше всего огорчило и что больше всего порадовало и вызвало гордость?

— Огорчила сложная ситуация в школе, когда пришлось отстаивать свое право на жизнь в стенах муниципальных площадей и поднимать родительское сообщество на защиту нашей позиции. Это было трудно и неприятно. Наши дети — такие же горожане и имеют право на образование. А сотрудничество с городом и частно-государственное партнерство дало преимущество многим семьям получить качественную услугу школы полного дня за доступные деньги. Слава богу, нас услышали и продлили договор аренды.

Еще одной трудностью была стройка. Год назад мы приобрели помещение под детский центр и вошли в капитальный ремонт. Опыта такого объема и масштаба работ у нас не было. Еще и февраль подкосил — цены взлетели, материалы многие исчезли. Поэтому вводили новый центр на Вокзальной, 33 в экстремальных условиях. Зато получилось очень стильное, светлое, просторное помещение, и сейчас там создано пространство с любящими и профессиональными педагогами для сотни дошколят. Это самая большая радость!

Еще один повод для гордости — наш юбилей. Мы провели фестиваль полезных умений для сотен школьников, где дети учили детей и сами готовили и проводили свои мастер-классы. Это было масштабно и круто! Мы поняли, что весь наш труд приносит плоды и дает качественные результаты. А корпоративное мероприятие было просто фантастическим. Столько любви, творчества и такое единство 300 сотрудников и наших партнеров-родителей!

Вообще, праздник длился целую неделю. Каждый филиал готовил творческую презентацию, и затем мы награждали людей грамотами и благодарственными письмами. Я обнимала каждого при входе в зал, дарила свою вторую книгу «Открой свой род» и цветы. А в конце неожиданно, прямо из зала, весь коллектив начал петь песню для меня. И там были такие слова, что невозможно было удержаться от слез. Слезы лились и лились из глаз — за все 20 лет испытаний, трудностей, побед и свершений. Все не напрасно. Думала ли я про такое 20 лет назад? Нет, конечно. И мечтать не могла о таком результате. «Умка» — дело моей жизни, и я проживаю настоящее счастье в деятельности, вкладывая душу и получая отдачу от каждого члена команды и благодарность от тысяч семей.

«Умка» в мире». Откуда появился этот слоган и что он означает? Кстати, ребрендинг все-таки будет?

— «Умка» — школа в мире, мир в школе». Такой слоган родился несколько лет назад. Мы всегда были ориентированы в мир, начиная с английского центра развития. Иностранные гости, знакомство с традициями страны изучаемого языка, погружение и интенсивы с ребятами, поездки в языковые школы. Все это расширяет кругозор и дает представление о разнообразии мира и системе существования нашей планеты. Важно, чтобы наши ученики становились гражданами мира и были востребованы в любой точке земли. Иностранное направление всегда было самым сильным в «Умке». А наши танцоры хип-хоп уже много лет прославляют город и страну на международных соревнованиях и становятся чемпионами мира.

Сейчас на первое место выходит мир в школе. Мир внутри каждого. Мы даем психологические знания о своих чувствах и уважении, о том, как важно осознавать свои границы и границы других людей, о бережном и экологичном отношении к себе и своим друзьям, одноклассникам. Этот слоган стал еще более актуальным в современной действительности.

Так что «школа в мире» — это наш тренд. И да, мы намерены получить товарный знак на это название. Одновременно «Умка» договаривается с «Союзмультфильмом» об использовании имени, хотя мы запатентовали его больше 10 лет назад. Юристы ведут переговоры. А мы идем дальше. В мир!

Что впереди?

— Впереди новые проекты и собственная школа, расширение вглубь и вверх. Мы видим рост спроса на качественное частное образование. Все больше людей выбирают сообщества, где можно влиять, помогать, быть в теме, жить в партнерстве, получать регулярную актуальную обратную связь и выстраивать индивидуальную траекторию развития ребенка с командой профессионалов. Это очень серьезный запрос. И мы на него отвечаем. Рада, что сотни семей ежегодно вливаются в наши ряды. Значит, будем жить и процветать вместе.