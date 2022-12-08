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Вклад в искусство – назван победитель номинации «Культура: частные проекты»

Вклад в искусство – назван победитель номинации «Культура: частные проекты»
Иллюстрация: DK.RU

В 2022 культурная номинация премии «Человек года» стала одной из наиболее объемных — как по лонг-, так и по шорт-листу. В числе претендентов – проекты, направленные на создание среды и сообществ.

#НОВОСТИ
Сразу два проекта-номинанта было представлено в конгресс-холле СФУ, где проходит торжественная церемония «Человек года». Это фотовыставка Татьяны Вишневской «Моя Анна» и интерактивная выставка особых художников, которые под руководством Андрея Исаенкова создают совершенно невероятные вещи. 
 
На сцену для оглашения имени победителей поднялся Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.  
 
В финал номинации вышли следующие проекты: 
– Дмитрий Журкин и Алексей Нейман, Berrywood Family, выставки «Сибирь 11» и «Тайгart. Мерцание на границе», Сибирский гастрономический фестиваль «Тайгастро»;
– Андрей Исаенков, персональная выставка «На краю земли»;
– Владимир Тарасов, Василий Буйволов, Дмитрий Квашнин, документальный фильм «Там, где наш дом».  
 
Аркадий Зинов назвал имена сразу двух победителей — Дмитрий Журкин и Алексей Нейман, ресторанная группа Berrywood Family; и Андрей Исаенков, персональная выставка «На краю земли». 
 
Вклад в искусство – назван победитель номинации «Культура: частные проекты» 1Вклад в искусство – назван победитель номинации «Культура: частные проекты» 2
В числе культурных инициатив, реализованных группой Berrywood Family – «Сибирь-11», «Тайгart. Мерцание на границе», Сибирский гастрономический фестиваль «Тайгастро». 
 
Выставка современного искусства «Сибирь 11» была приурочена к 11-летию ресторанной группы и собрала одиннадцать ярких современных художников из нескольких городов Сибири. Также вместе с Сибирским институтом развития креативных индустрий ресторанная группа организовала выставку «Тайгart. Мерцание на границе». Подобно тому, как ингредиенты блюд в сетах фестиваля собираются в местной тайге, работы в экспозиции представляют собой малый «лес» красноярского современного искусства: на этой выставке свои работы презентовали молодые сибирские художники. Сибирский гастрономический фестиваль «Тайгастро» — культурное явление, создающее моду на сибирскую кухню, — показывает региональные кухни во всем их многообразии. В 2022 участие в фестивале приняли 27 заведений города. 
 
Вклад в искусство – назван победитель номинации «Культура: частные проекты» 3Работу персональной выставки Андрея Исаенкова «На краю земли» сопровождала открытая арт-резиденция художника «Диалог с Тинторетто». В течение двух недель в музейном центре «Площадь мира» художник переосмысливал и переписывал картину «Распятие «Голгофа» Якопо Тинторетто в формате своей эстетики. Каждый пришедший в музей мог понаблюдать, как на его глазах рождается вторая «голгофа». Картину после выставки художник передал в коллекцию музея.

 

Автор: Петр Савельев
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