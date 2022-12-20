Красноярские дикоросы показали на выставке в Дубае

Более 120 видов продукции представили краевые производители на выставке «Organic & Natural Products Expo» в Дубае. Это одна из крупнейших площадок на Ближнем Востоке для оптовиков и экспортеров

Дикоросы, сельскохозяйственную и косметическую продукцию на выставке «Organic & Natural Products Expo» в Дубае представили 10 товаропроизводителей из Красноярского края.

На коллективном стенде от края под единым брендом Siberia Organic было представлено более 120 наименований товаров: мед, ягоды, варенье, натуральные масла, грибы, косметика из натуральных ингредиентов, травяные чаи и другое.

Выставка Organic & Natural Products Expo проводится уже на протяжении 20 лет. Это одна из крупнейших площадок на Ближнем Востоке для оптовиков и экспортёров, где бизнес-сообщество презентует свои товары, обсуждает тенденции рынка органической и натуральной продукции, - рассказал Александр Граматунов, руководитель региональной сети центров «Мой бизнес».

По данным Агентства малого и среднего предпринимательства Красноярского края, за 10 месяцев текущего года региональные сборщики дикоросов заработали порядка 25 млн рублей. Они заготовили и переработали около 360 тонн ягод, грибов, орехов, трав и другой продукции.

Все это реализуется через магазины при заготовительных пунктах и краевые торговые сети. Также собранная и переработанная продукция поставляется в торговые точки Кемеровской, Московской, Вологодской и Калужской областей.

По данным Минсельхоза России Красноярский край входит в топ-10 регионов страны по закупке и мощностям переработки дикоросов. По ягодам регион занимает третье место, по грибам – первое, по орехам – второе.

Ассоциация «Содействие производителям и переработчикам органической продукции Красноярского края» приводит следующие данные: в регионе произрастает 3 млн тонн разнообразных дикоросов. Без ущерба для сибирской тайги можно ежегодно заготавливать около 1,5 млн тонн продукции. В том числе 637,9 тысяч тонн ягод, 446,5 тысяч тонн грибов, 136,3 тысяч тонн орехов, 54,5 тысяч тонн трав.