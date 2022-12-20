Дети из «норковых пеленок»: как вырастить наследника

Дети из «норковых пеленок» часто имеют трагическую жизнь. Почему? — размышляет Олеся Волкова, доктор психологических наук.

Имея значимые достижения в жизни, каждому из нас важно их сберечь, преумножить, а иногда даже увековечить. Выходом зачастую видится возложение на потомков важной и почетной функции наследования.

На данный момент тема «наследников» имеет высокий уровень популярности, она активно обсуждается на бизнес-семинарах и на родительских форумах. Основной контекст дискуссий такой: «Как воспитать наследника»? Если рассматривать тему с меркантильным прищуром, то в переводе с умного на понятный: «Как ты – мой ребенок будешь эффективно управлять теми материальными ресурсами, что я нажил непосильным трудом?»

Скрытое послание такой формулировки: «Я – родитель, и я ОК, и доказательство тому – мои успехи и достижения. Твоя задача быть моей копией, продолжением». В ответ автоматически формулируется внутренняя позиция потенциального наследника – «Я не ОК», и самоотношение соответствующее: «Мне никогда не дорасти до такого успешного родителя…». Более того, наследника даже не спросили, есть ли у него желание брать на себя ответственность «донашивать» за родителями их бизнесы, статусы и достижения…

Есть одно важное социально-психологическое наблюдение за феноменом «детей из норковых пеленок». Значительная доля наследников очень успешных и состоятельных родителей имеют крайне трагическую жизнь. Потому что им определяют задачу (Кто? Родители, конечно) – исключительно наследовать. Не создавать! Не творить! Не достигать самим! Не изучать и реализовывать свой собственный личностный потенциал! А наследовать. Эдакая задачка «со звездочкой». Дано, значит решай.

Еще один глубокий вопрос в этой теме. Вопрос страха смерти. Нашего собственного страха смерти. Мы развиваем свои проекты, чтобы они жили и после нас. И это правильно. Но вот должны ли наши дети приглядывать за нашим условным бессмертием, когда мы покинем этот мир… Большой вопрос…

Вы бы хотели такое наследство в виде обязательств?

- Достоин ли…?

- Потянешь ли…?

- Доделаешь ли ты, что не доделал я…?

Я точно нет.

Спросили мы своих наследников – подходит ли им то, что мы оставляем?

И на столько ли важно для них все то материальное, что, безусловно, облегчает жизнь, но…не позволяет решать многие другие задачи. Более важные задачи. Вопросы на уровне смысла жизни «Кто я? На что я сам способен?»

Собственно говоря, оставленный в наследство материальный мир – это по факту «что попроще». И оно не гарантирует нашим наследникам-потомкам ни благополучной жизни, ни развития, ни процветания…

А что же тогда оставлять потомкам?

Что им на самом деле понадобится?

В долгой и интересной жизни, как и в любом путешествии, обычно пригождаются:

- ценности

- навыки

- компетенции

- скилы

- устойчивость

- вера в себя

- самоуважение

- сила духа…

…, которые основаны на собственном опыте.

Именно это необходимо оставить в наследство своим детям, внукам…, передать через совместность, а не по праву наследования через нотариуса.

Проблемы в воспитании чаще всего возникают, когда родитель строит отношения с ребенком, опираясь на идею: «Я для тебя!». А ребенок внутри чувствует: «Ты не со мной».

Если признаться себе честно, то по факту – все наши достижения – это НАШИ достижения.

Нужен ли вам Кубок, выигранный Месси? Или вам важнее быть в игре? Быть нужным? Преодолеть! Достичь! Присвоить!

Поэтому, если хочется оставить в наследство «рыбу», лучше оставьте «удочку».

Об этих и многих других важных вопросах мы говорим на встречах клуба «Достаточно хороших родителей».

Олеся Волкова, доктор психологических наук, основатель «Психологической мастерской Олеси Волковой» и клуба «Достаточно хороших родителей» специально для DK.RU.