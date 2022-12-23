«Вектор модернизации»: СГК подвела итоги года в Красноярске

Основные проекты компании, запланированные на ближайшие несколько лет, идут по графику. Правда, не без сложностей, обусловленных общей экономической ситуацией в стране и мире.

Сетевой вопрос

Сибирская генерирующая компания в Красноярске занимает едва ли не ключевую позицию в плане обеспечения горожан теплом и горячей водой. На сегодня в зоне ее ответственности находится почти 8 000 объектов, среди которых есть и промышленные предприятия, и социальная инфраструктура. Но основную часть — и по количеству объектов, и по объемам потребления — занимает население.

Основная сложность здесь в том, что большая часть домов — 4 011 из 6 472 — построены до 1985 года. А еще примерно 800 — до 2000-го. А соответственно и теплосети, ведущие к ним, примерно того же возраста. По оценкам директора красноярского филиала СГК Олега Петрова, примерно 70% трубопроводов либо уже превысили нормативный срок эксплуатации, либо близки к этому.

На фото: Олег Петров, директор красноярского филиала СГК; Источник: пресс-служба СГК

Чтобы справиться с проблемой износа теплосетей в компании разработали программу их замены, которая рассчитана на 10 лет, а ее инвестиционная емкость составляет 15 млрд рублей. Реализовывать ее начали два года назад. Пик пришелся на 2021, когда было заменено более 60 км труб. В этом году планы были чуть скромнее — 50 км. Да и то, в начале сезона они оказались под вопросом.

У нас действительно были опасения, справимся ли мы с заявленными объемами. Это было связано с политической ситуацией, которая привела к резкому росту цен на металлы, и нам могло просто не хватить выделенных средств. Но благодаря господдержке, особенно тем программам, что были запущены в сегменте ЖКХ, к концу года мы практически выходим на заявленный объем», — говорит Петров.

Стоит также учесть, что программа модернизации сетей включает в себя новое строительство и замену трубопроводов с увеличением диаметра. Это необходимо для создания условий для замещения малых котельных, которые как раз активно выводились из эксплуатации в прошлом году. На сегодня из 35, выведена 31.

Эти котельные, были расположены в черте города и не лучшим образом влияли на его экологию. Их закрытие и переключение отапливаемых ими домов и предприятий на мощности наших ТЭЦ, ощутимо снизило нагрузку на воздух в некоторых районах Красноярска», — отметил Олег Петров.

Мощность на перспективу

Экологический аспект деятельности СГК в Красноярске выводом котельных не ограничивается. Так, сегодня компания модернизирует самую мощную городскую станцию — ТЭЦ-1. Первая теплоэлектроцентраль города работает с 1943 года, и с тех пор пережила много изменений. Сейчас ТЭЦ-1 переживает очередной виток обновления, в первую очередь направленный на снижение нагрузки предприятия на окружающую среду. До 2024 в этот проект будет вложено порядка 15 млрд рублей. В планах установить и запустить два новых турбоагрегата и два котла (они, кстати, уже монтируются). Также здесь установят современные фильтры, способные улавливать до 99,7% твердых веществ (иными словами, золы). Всего их будет 14 — семь уже полностью смонтированы, а еще два будут запущены до конца этого года.

Кроме того, в планах СГК в ближайшее время перераспределить мощности и вывести их практически за черту города — на ТЭЦ-3.

Чтобы забрать вывести часть тепловой мощности ТЭЦ-1, мы в этом году начали строить второй энергоблок на ТЭЦ-3. Это теплофикационный блок мощностью 270 Гкал/час тепловой мощности. Он сможет произвести тепловую энергию для 200 многоподъездных девятиэтажных домов, для примера, это как два микрорайона Солнечный», — рассказывает Олег Петров.

Это второй проект, который СГК реализует в рамках федеральной программы модернизации мощности (в миру она получила название ДПМ-2). Объем инвестиций в строительство на ТЭЦ-3 составляет 27,5 млрд рублей. Срок окончания — 2024.

Сам котел сейчас собран примерно на 60%. Турбина уже готова и прошла стендовые испытания — скоро ее доставят в Красноярск и в начале 2023 мы начнем ее монтировать. Так что уверен, к назначенному сроку успеем», — рассказал Петров.

На фото: Котел второго энергоблока ТЭЦ-3; Источник: DK.RU; Фото: Евгений Волошинский

По словам директора красноярского филиала СГК, замедлить реализацию проекта могли бы проблемы с электроникой, которая ранее везлась из-за рубежа, но компания «подстраховалась» и здесь — летом этого года в состав СГК вошла новосибирская компания «Торнадо», которая как раз и разрабатывает программно-технические решения для промышленности.

Автоматизированная система управления технологическим процессом, в которой мы сейчас работаем, на 70% построена с использованием решений новосибирцев. И эта технология зарекомендовала себя очень хорошо. Так что в этой части мы спокойны», — говорит Петров.

Стоит также отметить, что первый проект красноярского СГК, реализованный в рамках ДПМ-2, — модернизация турбины № 1 на ТЭЦ-2 — также завершился успешно. Его суть в том, что на этой турбине заменили цилиндр высокого давления — самую нагруженную часть. По словам Петрова, это продляет жизнь турбоагрегата на 130 тыс. часов. Сейчас он прошел комплексные испытания и принят в работу.