Александр Афанасьев: «В private banking не бывает излишней консервативности»

Быстрая адаптация к новым реалиям стала залогом успешности private-бизнеса.

Этот год оказал влияние на весь сегмент банковских услуг, включая private banking. О том, как чувствуют себя состоятельные клиенты, какие инвестиционные решения выбирают, DK.RU беседует с Александром Афанасьевым, управляющим директором Росбанк L’Hermitage Private Banking.

Этот год заставил поволноваться очень многих. Полагаю, что состоятельные люди не только не стали исключением, но где-то даже больше оказались напряжены.

— Конечно, у состоятельных клиентов повысились требования к надежности банка, к гарантиям сохранности своих капиталов. И многие стали пересматривать свои портфели и даже места их хранения. В течение года мы видели, что клиенты доверяют нам, рекомендуют своим бизнес-партнерам, что очень ценно для нас.

Как Росбанк адаптируется к изменениям?

— Росбанк смог довольно быстро адаптироваться к новым реалиям. Подчеркну, что несмотря на все происходящие изменения банк продолжает занимать уверенные позиции. Мы сохраняем все лучшие практики и стандарты в интересах наших клиентов.

Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Благодаря многолетнему опыту работы на российском рынке, в том числе на основе лучшей международной экспертизы, Росбанк придерживается взвешенной риск-политики, которая обеспечивает высокую резистентность к влиянию различных дестабилизирующих экономических факторов. Росбанк на протяжении многих лет непрерывно остается одним из самых надежных банков России, входит в число системно значимых кредитных организаций страны. Росбанк имеет один из самых высоких показателей норматива достаточности капитала среди российских банков, и мы убеждены в своей способности обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание клиентов.

Насколько изменились инвестиционные предпочтения private-клиентов в этом году?

— К примеру, в инвестиционном поле: если раньше большим спросом пользовались иностранные ценные бумаги, то теперь в приоритете отечественный и азиатский рынок. Ощутимо вырос спрос на нефинансовые инструменты, альтернативные инвестиционные инструменты. Например, наши клиенты стали больше обращать внимание на драгоценные металлы и камни, а также изделия из них. Причем, не только как инструмент сбережения, но и инвестиций. Также мы фиксируем повышение интереса к недвижимости. Здесь есть множество нюансов в текущей ситуации, которые нужно учитывать, иначе будут проблемы. Поэтому наши клиенты все чаще стали прибегать к помощи наших советников.

В целом, стоит отметить, что практически кратно вырос запрос на профессиональную экспертизу банка. Сегодня доверительное управление ценится, возможно, даже больше, чем раньше. И это не удивительно: именно управляющий-профессионал поможет принять эффективное решение. Об этом, в частности, говорят цифры. Доходность портфелей под управлением private-управляющих Росбанка опережает бенчмарк — и по облигациям, и по акциям.

Доверительное управление подходит тем, кто в меньшей степени хотел бы контролировать сделки по портфелю. Тем же, кто хочет контролировать каждую операцию, больше подойдет формат инвестиционного консультирования. Впрочем, передавать ли свои активы в доверительное управление или принимать по ним решения самостоятельно — решение всегда остается за клиентом.

Удается ли соответствовать возросшим запросам клиентов?

Наш подход к инвестициям — классический, портфельный — остается прежним. Диверсификация вложений помогла нашим клиентам испытать гораздо меньше стресса и не разочароваться в инвестиционной деятельности.

Своим привилегированным клиентам рекомендуем формировать портфель таким образом, чтобы основу составляли облигации в том числе корпоративные, акции российских голубых фишек, акции китайских компаний. Обязательно включаем в портфели альтернативные (по нашей оценке, доля в портфеле должна составлять от 6 до 14%) и страховые инструменты, депозиты с различными сроками. Присматриваемся также к новым рынкам. Мы помогаем сформировать сбалансированные портфели, предлагаем не только готовые продукты и торговые идеи, но и настраиваем стратегии под интересы и цели клиентов.

Главное для любого инвестора — четко определить для себя ожидания по доходности и возможному риску. Также важно решить, самому ли осуществлять операции на рынке или доверить эту задачу профессиональному управляющему. Что касается Росбанк L’Hermitage Private Banking, то портфели, которые ведут наши профессиональные управляющие, показывают в среднем большую доходность, чем те, что управляются клиентами самостоятельно.

Тщательное риск-профилирование — наш подход в работе. Это позволяет подобрать стратегии, отвечающие запросам клиента и сформулировать индивидуальные правила инвестиционной безопасности. Росбанк, в том числе и в private-сегменте, всегда был достаточно консервативен. Благодаря взвешенному подходу мы не раз успешно преодолевали кризисы. Еще и поэтому состоятельные люди нам доверяют. Как по мне, в private banking не бывает излишней консервативности.

А как же цифровые сервисы, которые сейчас становятся все популярнее?

— Внимательное отношение к риску не исключает новаторство и возможность применения современных цифровых сервисов. Безусловно, технологии больших данных сейчас используются почти во всех процессах банка. Например, у нас все операционные обслуживание давно переведено в дистанционные каналы. Вплоть до инвестиций и покупки драгоценных металлов. Цифра — это про удобство клиента. А оно является основополагающим в банковских услугах, оказываемых состоятельным клиентам. Вокруг этого и строятся все сервисы (как финансовые, так и нефинансовые). И, конечно, мы будем развивать это направление, стремясь не только обезопасить капиталы наших клиентов, но и сделать их жизнь удобнее.

Приближаются новогодние праздники. Что пожелаете нашим читателям и вашим клиентам в новом году?

— Мы переживаем непростые времена, и очень важно в таких условиях найти для себя точки опоры. Это может быть ваша семья, близкие люди, любимая работа, мечта, которую стремитесь воплотить в жизнь. Со своей стороны, банк готов «подставить плечо», стать надежным партнером, обеспечить необходимыми эффективными и ответственными финансовыми решениями, чтобы вы могли достигать поставленных высоких целей.

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