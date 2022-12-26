Город развития: Бюджет созидания и надежности
Работа над бюджетом 2023 шла в условиях экономической турбулентности. Однако удалось и нарастить объемы доходов, и сохранить социальную направленность, и заложить средства на проекты развития.
Принятый на сессии городского Совета бюджет Красноярска — бездефицитный. Главный финансовый документ города преодолел историческую планку по доходам — 52 млрд рублей. Отметим, стартовые параметры не являются окончательными и, как правило, увеличиваются в ходе исполнения.
Принятию бюджета предшествовала большая совместная работа с городским Советом. Это принятие муниципальных программ, где есть разделы, посвященные подготовке Красноярска к 400-летию, с соответствующими проектами по улучшению качества городской среды. Кроме того, бюджет города был подробно рассмотрен на встрече главы города Владислава Логинова с представителями депутатских фракций, «нулевых чтениях» и публичных слушаниях.
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При поддержке губернатора и правительства края мы с вами проделали огромную работу. Бюджет охватывает множество важных направлений, среди которых социальная поддержка отдельных категорий горожан, в том числе участников СВО и их семей. При этом есть ряд ключевых моментов, которые имеют стратегическое значение и соответствуют принятой государственной повестке. 2023 объявлен президентом России Годом педагога и наставника. Поэтому для обеспечения образовательного процесса нам нужно и дальше модернизировать, строить школы и детсады. Отдельной строкой в муниципальных программах включена подготовка к 400-летию Красноярска. Это событие задает новый вектор и для инфраструктурного развития города, и для формирования качественной городской среды — сегодня это один из важных запросов красноярцев.
Увеличение бюджетных поступлений обеспечено и за счет прироста собственных доходов, и за счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов. Так, в числе основных ориентиров бюджетной политики сохраняется участие в реализации национальных проектов — «Образование», «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Культура». Благодаря этому Красноярск получает финансовые ресурсы на модернизацию инфраструктуры. При этом сумма по этому направлению с каждым годом растет: по сравнению с 2022 она увеличится на 32% и превысит 9 млрд рублей.
Фактически две трети расходов бюджета города — более 30 млрд рублей — запланированы на социальную сферу. Это развитие системы образования, в том числе дошкольного, культуры и спорта, работа с молодежью, поддержка отдельных категорий горожан.
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Наталия Фирюлина, председатель Красноярского городского Совета депутатов:
Я рада, что бюджет принят. Конечно, цифры вдохновляют на работу, но главное — его исполнить. Предусматриваются существенные расходы на образование, при этом город развивается и с точки зрения инфраструктуры, что тоже очень важно. В этом году депутаты тщательно работали над бюджетом, внесли много предложений. И администрация сделала все возможное, чтобы бюджет был максимально сбалансирован, чтобы были учтены интересы разных групп жителей Красноярска. Продолжится работа по благоустройству пространств, ремонту и строительству дорог, школ, детских садов. Все социальные гарантии и обязательства, в том числе инициативные, муниципалитетом будут выполнены.
#ИНФОГРАФИКА
Ключевые направления бюджета Красноярска 2023…2025 в объектах
Школы
- Продолжится строительство школ в 3-м мкр-н Солнечного и мкр-н «Метростроитель».
- Начнется возведение школ на Взлетке и в Железнодорожном районе.
- Заложены средства на проектирование школ в жилом районе «Мичуринский» («Образцово») и мкр-н «Тихие Зори».
- Реконструкция и капитальный ремонт 16 общеобразовательных учреждений.
Детские сады
- 2023 — введение в эксплуатацию детских садов в мкр-н «Медицинский городок» и на ул. Крайней.
- 2024 — введение в эксплуатацию детского сада в 4-м мкр-н жилого района Бугач.
- Выборочный капитальный ремонт 6 зданий, дошкольных учреждений, завершение проектирования детсада в жилом районе «Покровский».
Культура
- В планах капитальный ремонт флигеля и амбара с завозней усадьбы В. И. Сурикова.
- Открытие в Свердловском районе библиотеки им. И. Д. Рождественского.
- Ремонт библиотеки для взрослого населения им. А. А. Фадеева.
Подготовка к 400-летию Красноярска
- Проектирование работ в рамках модернизации музея «Мемориал Победы» и благоустройства площади Победы.
- Устройство архитектурно-художественной подсветки высотных доминант Центрального района
- Ремонт фонтанов
- Обновление городского электротранспорта.
Дороги
Ремонты: в 2023…2025 запланировано отремонтировать 28,3 км дорог на 12 улицах города. Также будет отремонтировано дорожное полотно Коммунального моста.
Строительство, ключевые объекты:
- завершение строительства автомобильной дороги от мкр н Пашенный на Николаевский мост
- реконструкция проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» в районе Предмостной площади
- ул. Стасовой
- Енисейский тракт
- ливневая канализация в районе Николаевского проспекта.
Благоустройство
29 дворов и 8 общественных пространств
Советский район:
- сквер на месте бывшего Казачьего рынка по ул. 9 Мая — ул. Водопьянова
- «Зеленый берег» вдоль проспекта Ульяновский.
Свердловский район:
- променад вдоль проспекта им. газеты «Красноярский рабочий».
Кировский район:
- сквер «Сибсталь».
Железнодорожный район:
- набережная реки Качи.
Центральный район:
- «Цветочный квартал» напротив Центрального рынка.
Октябрьский район:
- сквер по ул. Ладо Кецховели.
Ленинский район:
- сквер «Юбилейный».
Также 76,2 млн рублей пойдут на реализацию инициативных благоустроительных проектов жителей. В трехлетнем периоде запланирован капремонт подпорных стен, лестниц, 228 проездов к многоквартирным домам.