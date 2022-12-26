Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.12
68,67
73,04
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Город развития: Бюджет созидания и надежности

Город развития: Бюджет созидания и надежности
Иллюстрация: Дзен

Работа над бюджетом 2023 шла в условиях экономической турбулентности. Однако удалось и нарастить объемы доходов, и сохранить социальную направленность, и заложить средства на проекты развития.

#НОВОСТИ

Принятый на сессии городского Совета бюджет Красноярска — бездефицитный. Главный финансовый документ города преодолел историческую планку по доходам — 52 млрд рублей. Отметим, стартовые параметры не являются окончательными и, как правило, увеличиваются в ходе исполнения.

Принятию бюджета предшествовала большая совместная работа с городским Советом. Это принятие муниципальных программ, где есть разделы, посвященные подготовке Красноярска к 400-летию, с соответствующими проектами по улучшению качества городской среды. Кроме того, бюджет города был подробно рассмотрен на встрече главы города Владислава Логинова с представителями депутатских фракций, «нулевых чтениях» и публичных слушаниях.

#Цитата

Владислав Логинов, глава Красноярска:

Город развития: Бюджет созидания и надежности 1При поддержке губернатора и правительства края мы с вами проделали огромную работу. Бюджет охватывает множество важных направлений, среди которых социальная поддержка отдельных категорий горожан, в том числе участников СВО и их семей. При этом есть ряд ключевых моментов, которые имеют стратегическое значение и соответствуют принятой государственной повестке. 2023 объявлен президентом России Годом педагога и наставника. Поэтому для обеспечения образовательного процесса нам нужно и дальше модернизировать, строить школы и детсады. Отдельной строкой в муниципальных программах включена подготовка к 400-летию Красноярска. Это событие задает новый вектор и для инфраструктурного развития города, и для формирования качественной городской среды — сегодня это один из важных запросов красноярцев.

Город развития: Бюджет созидания и надежности 2

Увеличение бюджетных поступлений обеспечено и за счет прироста собственных доходов, и за счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов. Так, в числе основных ориентиров бюджетной политики сохраняется участие в реализации национальных проектов — «Образование», «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Культура». Благодаря этому Красноярск получает финансовые ресурсы на модернизацию инфраструктуры. При этом сумма по этому направлению с каждым годом растет: по сравнению с 2022 она увеличится на 32% и превысит 9 млрд рублей.

Фактически две трети расходов бюджета города — более 30 млрд рублей — запланированы на социальную сферу. Это развитие системы образования, в том числе дошкольного, культуры и спорта, работа с молодежью, поддержка отдельных категорий горожан.

Город развития: Бюджет созидания и надежности 3

#Цитата

Наталия Фирюлина, председатель Красноярского городского Совета депутатов:

Город развития: Бюджет созидания и надежности 4Я рада, что бюджет принят. Конечно, цифры вдохновляют на работу, но главное — его исполнить. Предусматриваются существенные расходы на образование, при этом город развивается и с точки зрения инфраструктуры, что тоже очень важно. В этом году депутаты тщательно работали над бюджетом, внесли много предложений. И администрация сделала все возможное, чтобы бюджет был максимально сбалансирован, чтобы были учтены интересы разных групп жителей Красноярска. Продолжится работа по благоустройству пространств, ремонту и строительству дорог, школ, детских садов. Все социальные гарантии и обязательства, в том числе инициативные, муниципалитетом будут выполнены.

 

#ИНФОГРАФИКА

Ключевые направления бюджета Красноярска 2023…2025 в объектах

 

Школы

  • Продолжится строительство школ в 3-м мкр-н Солнечного и мкр-н «Метростроитель».
  • Начнется возведение школ на Взлетке и в Железнодорожном районе.
  • Заложены средства на проектирование школ в жилом районе «Мичуринский» («Образцово») и мкр-н «Тихие Зори».
  • Реконструкция и капитальный ремонт 16 общеобразовательных учреждений.

 

Детские сады

  • 2023 — введение в эксплуатацию детских садов в мкр-н «Медицинский городок» и на ул. Крайней.
  • 2024 — введение в эксплуатацию детского сада в 4-м мкр-н жилого района Бугач.
  • Выборочный капитальный ремонт 6 зданий, дошкольных учреждений, завершение проектирования детсада в жилом районе «Покровский».

 

Культура

  • В планах капитальный ремонт флигеля и амбара с завозней усадьбы В. И. Сурикова.
  • Открытие в Свердловском районе библиотеки им. И. Д. Рождественского.
  • Ремонт библиотеки для взрослого населения им. А. А. Фадеева.

 

Подготовка к 400-летию Красноярска

  • Проектирование работ в рамках модернизации музея «Мемориал Победы» и благоустройства площади Победы.
  • Устройство архитектурно-художественной подсветки высотных доминант Центрального района
  • Ремонт фонтанов
  • Обновление городского электротранспорта.

 

Дороги

Ремонты: в 2023…2025 запланировано отремонтировать 28,3 км дорог на 12 улицах города. Также будет отремонтировано дорожное полотно Коммунального моста.

Строительство, ключевые объекты:

  • завершение строительства автомобильной дороги от мкр н Пашенный на Николаевский мост
  • реконструкция проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» в районе Предмостной площади
  • ул. Стасовой
  • Енисейский тракт
  • ливневая канализация в районе Николаевского проспекта.

 

Благоустройство

29 дворов и 8 общественных пространств

Советский район:

  • сквер на месте бывшего Казачьего рынка по ул. 9 Мая — ул. Водопьянова
  • «Зеленый берег» вдоль проспекта Ульяновский.

Свердловский район:

  • променад вдоль проспекта им. газеты «Красноярский рабочий».

Кировский район:

  • сквер «Сибсталь».

Железнодорожный район:

  • набережная реки Качи.

Центральный район:

  • «Цветочный квартал» напротив Центрального рынка.

Октябрьский район:

  • сквер по ул. Ладо Кецховели.

Ленинский район:

  • сквер «Юбилейный».

Также 76,2 млн рублей пойдут на реализацию инициативных благоустроительных проектов жителей. В трехлетнем периоде запланирован капремонт подпорных стен, лестниц, 228 проездов к многоквартирным домам.

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске начнут перерабатывать старые шиныВ Красноярске начнут перерабатывать старые шины
  • В Красноярске проект «В центре Мира» в 2023 поменяет площадкуВ Красноярске проект «В центре Мира» в 2023 поменяет площадку
  • Красноярск ожидает похолодание к Новому году до 26 градусовКрасноярск ожидает похолодание к Новому году до 26 градусов
  • Частный сектор Красноярка подал почти 500 заявок на экоотоплениеЧастный сектор Красноярка подал почти 500 заявок на экоотопление
  • Выходные в Красноярске будут морознымиВыходные в Красноярске будут морозными
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.