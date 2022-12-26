Город развития: Бюджет созидания и надежности

Работа над бюджетом 2023 шла в условиях экономической турбулентности. Однако удалось и нарастить объемы доходов, и сохранить социальную направленность, и заложить средства на проекты развития.

Принятый на сессии городского Совета бюджет Красноярска — бездефицитный. Главный финансовый документ города преодолел историческую планку по доходам — 52 млрд рублей. Отметим, стартовые параметры не являются окончательными и, как правило, увеличиваются в ходе исполнения.

Принятию бюджета предшествовала большая совместная работа с городским Советом. Это принятие муниципальных программ, где есть разделы, посвященные подготовке Красноярска к 400-летию, с соответствующими проектами по улучшению качества городской среды. Кроме того, бюджет города был подробно рассмотрен на встрече главы города Владислава Логинова с представителями депутатских фракций, «нулевых чтениях» и публичных слушаниях.

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Владислав Логинов, глава Красноярска:

При поддержке губернатора и правительства края мы с вами проделали огромную работу. Бюджет охватывает множество важных направлений, среди которых социальная поддержка отдельных категорий горожан, в том числе участников СВО и их семей. При этом есть ряд ключевых моментов, которые имеют стратегическое значение и соответствуют принятой государственной повестке. 2023 объявлен президентом России Годом педагога и наставника. Поэтому для обеспечения образовательного процесса нам нужно и дальше модернизировать, строить школы и детсады. Отдельной строкой в муниципальных программах включена подготовка к 400-летию Красноярска. Это событие задает новый вектор и для инфраструктурного развития города, и для формирования качественной городской среды — сегодня это один из важных запросов красноярцев.

Увеличение бюджетных поступлений обеспечено и за счет прироста собственных доходов, и за счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов. Так, в числе основных ориентиров бюджетной политики сохраняется участие в реализации национальных проектов — «Образование», «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Культура». Благодаря этому Красноярск получает финансовые ресурсы на модернизацию инфраструктуры. При этом сумма по этому направлению с каждым годом растет: по сравнению с 2022 она увеличится на 32% и превысит 9 млрд рублей.

Фактически две трети расходов бюджета города — более 30 млрд рублей — запланированы на социальную сферу. Это развитие системы образования, в том числе дошкольного, культуры и спорта, работа с молодежью, поддержка отдельных категорий горожан.

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Наталия Фирюлина, председатель Красноярского городского Совета депутатов:

Я рада, что бюджет принят. Конечно, цифры вдохновляют на работу, но главное — его исполнить. Предусматриваются существенные расходы на образование, при этом город развивается и с точки зрения инфраструктуры, что тоже очень важно. В этом году депутаты тщательно работали над бюджетом, внесли много предложений. И администрация сделала все возможное, чтобы бюджет был максимально сбалансирован, чтобы были учтены интересы разных групп жителей Красноярска. Продолжится работа по благоустройству пространств, ремонту и строительству дорог, школ, детских садов. Все социальные гарантии и обязательства, в том числе инициативные, муниципалитетом будут выполнены.

#ИНФОГРАФИКА

Ключевые направления бюджета Красноярска 2023…2025 в объектах

Школы

Продолжится строительство школ в 3-м мкр-н Солнечного и мкр-н «Метростроитель».

Начнется возведение школ на Взлетке и в Железнодорожном районе.

Заложены средства на проектирование школ в жилом районе «Мичуринский» («Образцово») и мкр-н «Тихие Зори».

Реконструкция и капитальный ремонт 16 общеобразовательных учреждений.

Детские сады

2023 — введение в эксплуатацию детских садов в мкр-н «Медицинский городок» и на ул. Крайней.

2024 — введение в эксплуатацию детского сада в 4-м мкр-н жилого района Бугач.

Выборочный капитальный ремонт 6 зданий, дошкольных учреждений, завершение проектирования детсада в жилом районе «Покровский».

Культура

В планах капитальный ремонт флигеля и амбара с завозней усадьбы В. И. Сурикова.

Открытие в Свердловском районе библиотеки им. И. Д. Рождественского.

Ремонт библиотеки для взрослого населения им. А. А. Фадеева.

Подготовка к 400-летию Красноярска

Проектирование работ в рамках модернизации музея «Мемориал Победы» и благоустройства площади Победы.

Устройство архитектурно-художественной подсветки высотных доминант Центрального района

Ремонт фонтанов

Обновление городского электротранспорта.

Дороги

Ремонты: в 2023…2025 запланировано отремонтировать 28,3 км дорог на 12 улицах города. Также будет отремонтировано дорожное полотно Коммунального моста.

Строительство, ключевые объекты:

завершение строительства автомобильной дороги от мкр н Пашенный на Николаевский мост

реконструкция проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» в районе Предмостной площади

ул. Стасовой

Енисейский тракт

ливневая канализация в районе Николаевского проспекта.

Благоустройство

29 дворов и 8 общественных пространств

Советский район:

сквер на месте бывшего Казачьего рынка по ул. 9 Мая — ул. Водопьянова

«Зеленый берег» вдоль проспекта Ульяновский.

Свердловский район:

променад вдоль проспекта им. газеты «Красноярский рабочий».

Кировский район:

сквер «Сибсталь».

Железнодорожный район:

набережная реки Качи.

Центральный район:

«Цветочный квартал» напротив Центрального рынка.

Октябрьский район:

сквер по ул. Ладо Кецховели.

Ленинский район:

сквер «Юбилейный».

Также 76,2 млн рублей пойдут на реализацию инициативных благоустроительных проектов жителей. В трехлетнем периоде запланирован капремонт подпорных стен, лестниц, 228 проездов к многоквартирным домам.