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Чем больше людей играют в гольф, тем он доступнее

Чем больше людей играют в гольф, тем он доступнее
Иллюстрация: ДК

Интерес к гольфу за 2022 вырос. Команда энтузиастов в течение года активно развивала гольф-культуру в Красноярске и преуспела, добившись ощутимых результатов.

#НОВОСТИ

По мнению Алёны Дёмкиной, амбассадора гольфа, куратора проекта гольф-поля в ландшафтном парке «Юдинская долина», интерес к нему будет расти по аналогии с горными лыжами.

— Когда в России строили первый горнолыжный курорт, об этом виде спорта знали только каждые три человека из десяти, спустя десятилетие восемь из десяти катаются, а тех, кто незнаком с ним, и вовсе не осталось, — говорит Алёна Дёмкина.

Обратимся к цифрам. Ежегодный прирост спортсменов в гольфе сейчас составляет около 10%. Отчасти это связано с его популяризацией, в какой-то мере происходит благодаря игрокам — действует негласное правило: каждый гольфист должен привести в клуб 1…2 друзей в год.

Однако гораздо более мощным драйвером в Красноярске стали гольф-мероприятия, которые прошли в течение года при участии «Юдинской долины».

— События помогают бороться и со стереотипами, которые мешают развиваться гольфу: в Красноярске многие считают, что это игра для пожилых, элитная и дорогая. И чем больше людей играет в гольф, тем он становится доступнее. Наш приоритет в продвижении гольфа — дать каждому подержать клюшку и сделать удар, — подчеркивает Алёна Дёмкина. 

Для дальнейшей популяризации гольфа нужно не только продолжать организовывать мероприятия, но и направлять особые усилия на развитие детского гольфа.

— В следующем году мы постараемся организовать больше качественных мероприятий, в рамках которых сможем обучить как можно больше детей игре в гольф бесплатно. По статистике, после каждого мероприятия не менее 60% детей увлекаются гольфом и продолжают играть в него и дальше, и в 80% случаев приводят в этот спорт родителей.

Чем больше людей играют в гольф, тем он доступнее 1

Автор: Петр Савельев
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