БОГЭС: десять энергичных лет

В 2022 Богучанская ГЭС отмечает первую десятилетку, каждый год из которой был насыщен рекордами.

С самого начала гидростанция задумывалась как один из самых амбициозных проектов отрасли. Высокая планка позволила достигнуть целей в полной мере и выполнить сверхобязательства.

Самое существенное достижение — показатели выработки электроэнергии. Табло на входе в Служебно-производственный корпус ГЭС к 31 декабря покажет 138,6 млрд киловатт-часов. Красноярскому краю такого количества хватит на два года, Сибирскому федеральному округу — на восемь месяцев. Всего в течение 2022 произведено около 20 млрд киловатт-часов — на 2,4 млрд больше, чем предусматривалось проектом.

Итоги выплаты налогов подведут в начале 2023, и они будут впечатляющими. Уверенность дают итоги трех кварталов: за 9 месяцев ГЭС выплатила 7,55 млрд рублей — на 1,73 млрд больше, чем за аналогичный период 2021. В 2022 станция третий раз подряд заняла 1-е место по производительности труда в энергетике и поднялась на 13-е место среди всех предприятий России. Представьте: на одного работника производят электроэнергии на 40,66 млн рублей в год. Сегодня в подразделениях ГЭС работают более 520 человек, и каждый из них — профессионал.

Чем обеспечен рекорд? В прошлом — решениями, которые были приняты инвесторами строительства станции — компаниями «РусГидро» и РУСАЛ, их совместными усилиями, которые позволили довести проект до ввода станции в строй. Сегодня — техникой, работающей как часы, и специалистами, которые обеспечивают ее работу. Каждый год на ГЭС делают текущий ремонт на всех гидроагрегатах и трансформаторах. На двух агрегатах по наработке определенного количества часов и правилам заводов-изготовителей проводят плановый капитальный ремонт. В 2022 в список работ вошло обследование водобойного колодца водосброса № 1. Водосбросы на Ангарском каскаде включают редко, но они должны быть готовы всегда.

Для всех гидроэнергетиков Ангаро-Енисейского каскада главным вызовом года стало маловодье на Енисее, сместившее нагрузку в системе на четыре станции на Ангаре. Коллектив Богучанской ГЭС справился с ситуацией, паводок отработали стабильно, в штатном режиме. 23 декабря завершаем ремонтную программу плановых текущих и капитальных ремонтов. Опыт, знания и данные о работе всех систем станции в непростых условиях — вот что мы получили в 2022 году, — сказал Владислав Кобяков, генеральный директор АО «Богучанская ГЭС».

В истории Богучанской ГЭС 2022 останется и другими достижениями. Команда Оперативной службы стала бронзовым призером Девятых Всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС. С июля по октябрь сотрудники ГЭС сопровождали спецмашины, перевозившие мальков осетра с завода до места выпуска на заповедных мелководьях Енисея. За 16 рейсов доставили более 4,2 млн мальков, и это тоже рекорд, продолжающий акции 2020…2021. По программе благотворительной и спонсорской деятельности город Кодинск украсили арка на центральном бульваре и детский комплекс в спортивном сквере. Энергетики помогли спортивному клубу «Энергия» купить освещение для хоккейного корта и табло для передачи игровой информации, приобрели тренажеры, камеры видеонаблюдения и звукоусилительную аппаратуру.

Десятилетию станции коллектив Богучанской ГЭС посвятил марафон мероприятий «10 энергичных лет» — экологических, благотворительных, спортивных, волонтерских. В музее станции установили фотостенд, посвященный трудовому коллективу, рекордам и победам за прошедшие 10 лет. Когда-нибудь стенд украсят и достижения 2022.