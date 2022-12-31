2023: Законы нового времени для предпринимателей
Законодательные изменения, которые вступят в силу с 1 января 2023, бьют рекорды по количеству и глубине новелл. «ДК» собрал ТОП-10 нововведений, на которые бизнесу стоит обратить особое внимание.
ЕНП: налоги по принципу «единого котла»
Единый налоговый платеж — ЕНП — обязательное нововведение для всех налогоплательщиков. Принципиальное изменение — новый принцип уплаты налогов. Если раньше она производилась отдельно по каждому налогу, то с 1 января 2023 платить налоги и взносы нужно будет одним платежным поручением. Средства будут зачислены на единый налоговый счет (ЕНС) плательщика, после чего уже сама налоговая распределит их по назначению. Сначала будет закрываться задолженность с более ранним сроком уплаты, затем — начисления с текущим сроком уплаты, последними — пени, проценты и штрафы. Если сроки уплаты совпадают, то ЕНП распределится пропорционально суммам обязательств.
С внедрением ЕНС сам порядок расчета налогов и состав отчетности не меняются. При этом изменятся сроки уплаты и сдачи отчетности.
УСН — платим в новые сроки
Одним из следствий внедрения ЕНС станут новые сроки подачи декларации и уплаты налога по упрощенной системе налогообложения (УСН). Организациям будет необходимо уплатить налог не позднее 28 марта; индивидуальным предпринимателям — не позднее 28 апреля. Срок уплаты авансовых платежей по УСН также перенесли с 25-го на 28-е число месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Объединение ПФР и ФСС: единый платеж для страховых взносов
С 1 января 2023 начнет работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Появление фонда принципиально меняет процедуру уплаты страховых взносов: на смену отдельным тарифам на пенсионное, медицинское и социальное страхование приходит взнос по единому тарифу, который перечисляется единым платежом.
Распределять его по разным видам страхования федеральное казначейство будет самостоятельно. При этом форма уплаты не меняется — это по-прежнему платежное поручение в банк.
Помимо единого тарифа страховых взносов и единой формы отчетности появится и одна общая дата предоставления информации о работниках. Также будет отменена ежемесячная отчетность в ПФР по форме СЗВ-М, вместо нее работодатели будут передавать в налоговые органы данные о заработке сотрудников.
Справки для пособий уходят в прошлое
С 1 января 2023 Минтруд РФ отменяет справку о сумме заработка по форме 182н. Данные для расчета пособий: больничных, пособий по болезни, беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет — Социальный фонд будет получать от налоговой службы. Эта новелла станет одним из следствий объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в одну структуру.
Новые правила удержания НДФЛ
Одно из важных нововведений 2023 — почти со всех видов выплат НДФЛ нужно будет удерживать именно в день выплаты, а не со всей суммы в конце месяца, как это было раньше. Под это требование подпадают такие выплаты, как аванс, зарплата, больничное пособие, отпускные. Исключение — командировочные, НДФЛ с которых удерживается в последний день месяца, в котором оформлен авансовый расчет.
На что еще обратить внимание
Новые сроки уплаты НДС в бюджет
Налогоплательщики и налоговые агенты перечисляют НДС в бюджет равными долями не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим кварталом
Новая зарплатная отчетность
Вместо ряда отмененных форм вводится единая форма ЕФС-1 для отчета в объединенный Социальный фонд. Форма состоит из двух разделов с подразделами, сроки сдачи подразделов разные.
Новые правила блокировки счетов за неуплату налогов и взносов
Расходные операции по счету приостановят в пределах отрицательного сальдо ЕНС и разблокируют, когда сальдо станет положительным или нулевым.
НДФЛ по повышенной ставке 15% налоговые агенты начисляют с совокупности налоговых баз
Лимит 5 млн рублей, сверх которого применяется повышенная ставка 15%, применяется к сумме всех налоговых баз: основная (зарплата, премии, отпускные и др.), налоговые базы по доходам от операций с ценными бумагами и др. Исключение — доходы от долевого участия. По ним налоговую базу по-прежнему нужно будет определять отдельно.
За ЭЦП только в налоговую
С 1 января 2023 перестанут действовать все ЭЦП, полученные в коммерческих удостоверяющих центрах (то есть не в ИФНС). За новой подписью отправиться в налоговую стоит как можно раньше: без действующей ЭЦП нельзя будет сдать отчеты, а значит, есть риски нарваться на штрафы.Подготовила Наталья Повольнова«ДК» благодарит Елену Герасименко за помощь в подготовке материала