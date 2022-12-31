2023: Законы нового времени для предпринимателей

Законодательные изменения, которые вступят в силу с 1 января 2023, бьют рекорды по количеству и глубине новелл. «ДК» собрал ТОП-10 нововведений, на которые бизнесу стоит обратить особое внимание.

Елена Герасименко директор компании «БухгалТерра» Когда я смотрю на предстоящие законодательные изменения, так и хочется сказать: «Горшочек, не вари…» С наступлением 1 января чудеса — одно «прекраснее» другого — так и свалятся на нас: переход на единый налоговый платеж (ЕНП), новые сроки уплаты налогов, объединение фондов и новая отчетность — и в довесок ко всему старые ЭЦП превратятся в тыкву. Изменений, которые полностью перекраивают привычные правила, более 100! «Чудесней» всех — переход на ЕНП. Увы, но ошибаются те, кто видит в едином платеже только плюсы — без минусов, по классике, не обошлось. Так, единый налоговый счет (ЕНС) будет работать по принципу депозита, только беспроцентного. Во избежание проблем с блокировкой счета логично держать средства на ЕНС с запасом, ведь налоговая сама будет распоряжаться вашим счетом. К примеру, могут направить средства на погашение пеней, о существовании которых вы как налогоплательщик можете даже не знать. А на уплату налога, под который вы перечислили определенную сумму, этих средств может просто не хватить — и здравствуй, блокировка счета. Вернуть переплату с ЕНС будет невозможно — само это понятие исчезнет, на смену ему придет «зачет в счет следующих налогов». По факту «одна платежка» оказывается не более чем иллюзией: по каждому налогу помимо платежки необходимо будет подавать уведомление о его размере. Но, есть и хорошая новость — ко всему, пусть и со временем, можно адоптироваться.

ЕНП: налоги по принципу «единого котла»

Единый налоговый платеж — ЕНП — обязательное нововведение для всех налогоплательщиков. Принципиальное изменение — новый принцип уплаты налогов. Если раньше она производилась отдельно по каждому налогу, то с 1 января 2023 платить налоги и взносы нужно будет одним платежным поручением. Средства будут зачислены на единый налоговый счет (ЕНС) плательщика, после чего уже сама налоговая распределит их по назначению. Сначала будет закрываться задолженность с более ранним сроком уплаты, затем — начисления с текущим сроком уплаты, последними — пени, проценты и штрафы. Если сроки уплаты совпадают, то ЕНП распределится пропорционально суммам обязательств.

С внедрением ЕНС сам порядок расчета налогов и состав отчетности не меняются. При этом изменятся сроки уплаты и сдачи отчетности.

УСН — платим в новые сроки

Одним из следствий внедрения ЕНС станут новые сроки подачи декларации и уплаты налога по упрощенной системе налогообложения (УСН). Организациям будет необходимо уплатить налог не позднее 28 марта; индивидуальным предпринимателям — не позднее 28 апреля. Срок уплаты авансовых платежей по УСН также перенесли с 25-го на 28-е число месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Объединение ПФР и ФСС: единый платеж для страховых взносов

С 1 января 2023 начнет работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Появление фонда принципиально меняет процедуру уплаты страховых взносов: на смену отдельным тарифам на пенсионное, медицинское и социальное страхование приходит взнос по единому тарифу, который перечисляется единым платежом.

Распределять его по разным видам страхования федеральное казначейство будет самостоятельно. При этом форма уплаты не меняется — это по-прежнему платежное поручение в банк.

Помимо единого тарифа страховых взносов и единой формы отчетности появится и одна общая дата предоставления информации о работниках. Также будет отменена ежемесячная отчетность в ПФР по форме СЗВ-М, вместо нее работодатели будут передавать в налоговые органы данные о заработке сотрудников.

Справки для пособий уходят в прошлое

С 1 января 2023 Минтруд РФ отменяет справку о сумме заработка по форме 182н. Данные для расчета пособий: больничных, пособий по болезни, беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет — Социальный фонд будет получать от налоговой службы. Эта новелла станет одним из следствий объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в одну структуру.

Новые правила удержания НДФЛ

Одно из важных нововведений 2023 — почти со всех видов выплат НДФЛ нужно будет удерживать именно в день выплаты, а не со всей суммы в конце месяца, как это было раньше. Под это требование подпадают такие выплаты, как аванс, зарплата, больничное пособие, отпускные. Исключение — командировочные, НДФЛ с которых удерживается в последний день месяца, в котором оформлен авансовый расчет.

На что еще обратить внимание

Новые сроки уплаты НДС в бюджет

Налогоплательщики и налоговые агенты перечисляют НДС в бюджет равными долями не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим кварталом

Новая зарплатная отчетность

Вместо ряда отмененных форм вводится единая форма ЕФС-1 для отчета в объединенный Социальный фонд. Форма состоит из двух разделов с подразделами, сроки сдачи подразделов разные.

Новые правила блокировки счетов за неуплату налогов и взносов

Расходные операции по счету приостановят в пределах отрицательного сальдо ЕНС и разблокируют, когда сальдо станет положительным или нулевым.

НДФЛ по повышенной ставке 15% налоговые агенты начисляют с совокупности налоговых баз

Лимит 5 млн рублей, сверх которого применяется повышенная ставка 15%, применяется к сумме всех налоговых баз: основная (зарплата, премии, отпускные и др.), налоговые базы по доходам от операций с ценными бумагами и др. Исключение — доходы от долевого участия. По ним налоговую базу по-прежнему нужно будет определять отдельно.

За ЭЦП только в налоговую

С 1 января 2023 перестанут действовать все ЭЦП, полученные в коммерческих удостоверяющих центрах (то есть не в ИФНС). За новой подписью отправиться в налоговую стоит как можно раньше: без действующей ЭЦП нельзя будет сдать отчеты, а значит, есть риски нарваться на штрафы.Подготовила Наталья Повольнова

«ДК» благодарит Елену Герасименко за помощь в подготовке материала