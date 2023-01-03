Аркадий Гветадзе: Санкции не заморозили активность российских инвесторов

Проблемы с иностранными биржами — американскими и европейскими — у российских инвесторов начались почти сразу после введения санкций.

Аркадий Гветадзе

директор красноярского филиала «БКС Мир инвестиций»

В основном проблемы касались вывода средств, перевода ценных бумаг и пополнения счетов.

Не удивительно, что в такой ситуации инвесторы переключились на российский рынок ценных бумаг, который и раньше был им интересен, а в сегодняшней ситуации и подавно. Ведь если смотреть с точки зрения экономики, то для российского бизнеса по большому счету ничего не изменилось: лидеры нефтегазового, энергетического сектора и ВПК продолжают показывать прибыль.

Еще одним трендом этого года стало то, что все больше инвесторов начали обращать внимание на азиатские активы, и это логично, ведь Китай ограничений, подобных европейским и американским, не вводил, а одна из крупнейших фондовых бирж мира — Гонконгская — находится как раз там. Да, она долгое время оставалась не доступной россиянам, но недавно ситуация изменилась: акции с Гонконгской биржи начали торговаться на Санкт-Петербургской, и мы одни из первых предоставили нашим клиентам, в том числе и из Красноярска, доступ к этим торгам, в том числе ценными бумагами китайских компаний с первичным листингом на Гонконгской бирже.

Также стоит отметить, что в этом году после всех потрясений инвесторы стали более осознанно подходить к выбору финансового партнера с точки зрения его инфраструктурных возможностей. И здесь мы тоже чувствовали себя весьма уверенно.

В целом, судя по нашим клиентам, крупные инвесторы не свернули в этом году свою активность и даже не уменьшили капиталы, которые размещали. А многие благодаря сервисам и экспертизе профессиональных брокеров смогли составить весьма привлекательные портфели.

#Цифры