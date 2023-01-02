Татьяна Жукова: 2022 прокачал мускул бизнес-смелости

2022 — про смелость. Расти вопреки всему, делать шаги к созиданию без смелости, предпринимательской и человеческой, в 2022 было невозможно. «Дорогу осилит идущий…» — актуально как никогда.

Татьяна Жукова

директор «Клиники в Северном»

Любой бизнес-шаг этого сложного года автоматически становился бизнес-кейсом, требовавшим усилий и нетривиальных решений. Именно таким стало смелое решение масштабировать на всю страну самый сложный и многогранный медицинский бизнес — многопрофильную клинику. Учредители холдинга, в который входит «Клиника в Северном», в течение 2022 открыли отделения в Уфе и Новосибирске — проекты развиваются под брендом «Многоклиника»; на подходе Воронеж. В 2023 холдинг запустит новое медучреждение в Красноярске, где откроется «Клиника в Октябрьском». Одним из маяков в развитии новых проектов для инвесторов стала именно «Клиника в Северном», показавшая бизнес-потенциал и одновременно социальную значимость такого сложного формата, как многопрофильное медучреждение.

Фокус на рост взяла и непосредственно «Клиника в Северном». Наряду с шагами, без которых невозможно развитие: приобретение нового оборудования, расширение штата специалистов, — мы осваивали terra incognita. Амбициозной задачей стало открытие на базе «народной» клиники направления трансплантации волос, уникальной сложной манипуляции. Проект родился легко и быстро — в первую очередь это заслуга врачебного состава, его профессионализма, педантичности и опыта в хирургии. Интересным кейсом стало открытие поддерживающего направления — работы клинического психолога с пациентами. Это уже факт: нарастающая тревога последних лет отражается на здоровье психосоматикой. Эмоциональный компонент, или попросту стресс, наблюдается у 70% пациентов. Работа врача узкой специализации в связке с психологом — самый быстрый путь к выздоровлению и высокому качеству жизни.

Главный вызов года для рынка частной медицины — пусть краткосрочный, но очень острый период неопределенности по поставкам оборудования и расходных материалов. Острый, потому что вопрос в итоге упирался даже не в бизнес, а в возможность оказывать медпомощь пациентам. Большинство партнеров справились с задачей быстро — выстроили новые цепочки, стабилизировали цены. Все, кто в условиях неизвестности пытался спекулировать, потеряли деловую репутацию и контракты с нами. На их место пришли партнеры со здоровыми деловыми амбициями, нацеленные на взаимопомощь и взаиморазвитие. Вечные ценности, как всегда, расставили все по своим местам.

Главный инсайт года лично для меня — осознание, что работа является не только материальным, но главное — психологическим ресурсом, который поддерживает и заземляет сотрудников в периоды турбулентности. Корпоративная культура стала спасательным кругом в буре зашкаливающих эмоций, а личные человеческие качества сейчас на вес золота. Умение не просто сохранить себя, но и подставить плечо другому, открывают большие перспективы роста. Те, кто готов брать на себя ответственность, быть смелым и последовательным, будут вознаграждены материально и высоко оценены руководством. Растить таких людей, вкладываться и поощрять их — один из приоритетов.

Что касается бизнес-стратегии, в дилемме инвестировать в существующие направления или открывать новые инновационные, я меняю союз «или» на «и». Пришло время для развития во всех направлениях, запуска пилотных проектов, «раскладывания яиц» по разным корзинам — и главная цель тут даже не нивелировать риски, а расти в каждом из выбранных векторов.