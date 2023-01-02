Анжела Рябова: Отношения «хочу цену — хочу полку» изжили себя

2022 стал вызовом для всех предпринимателей, в ритейле тоже. Прежде всего это быстрые изменения в цепочке производства многих товаров, например дефицит упаковки.

Анжела Рябова

директор формата «дискаунтер» розничной сети «Магнит»

Первый вызов — производителям пришлось быстро перестраиваться и искать альтернативу тому, что стало недоступно на российском рынке. Ритейлеры тесно сотрудничали с поставщиками, многие стали работать в одной лодке, помогая друг другу. Открытость между поставщиками и розницей в части понимания структуры расходов и доходов друг друга, а также долгосрочное совместное планирование — это большая зона роста для отрасли в нашей стране. Стоит признать, что отношения «хочу цену — хочу полку» изжили себя. Нам с поставщиками необходимо перестраиваться и пересобирать цепочку формирования стоимости и логистики вместе, исходя из стратегии win-win.

Второй вызов — это, конечно, инфляция. Необходимо было удерживать в фокусе то, что долгосрочные отношения с покупателями и максимизация CLV гораздо важнее, чем сиюминутная прибыль. И многие ритейлеры это уже понимают, заботятся о том, чтобы предложение на полке было привлекательным по цене, заменяя товары с одинаковыми потребительскими свойствами с более дорогих на более доступные.

Третий тренд — это перестройка канала e-grocery. Ранее рынок драйвила история экстенсивного роста этого канала — в настоящий момент все коллеги по цеху озадачены unit-экономикой заказа. Традиционно камнем преткновения развития этого направления для ритейлеров является «последняя миля». Но многие игроки успешно научились решать и эту задачу. Хотя в целом рынок e-grocery в регионах составляет не более 3…4% от общего оборота продуктового ритейла.

Самый важный навык сегодня — это умение быстро адаптироваться к изменениям. Как сказал Чарлз Дарвин: «Выигрывает не самый умный и не самый сильный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям». Окружающая среда, конкуренты, покупатели постоянно меняются. Компании, которые адаптируются к этим изменениям, всегда на коне. Читаю сейчас книгу «Как устроена экономика» Ха Джун Чанга. В ней большой прорыв в мировой экономике на отрезке второй половины XIX … начала XX века — запуск конвейерного производства и разделение труда, которое проникло в самые разные отрасли промышленности — показан на примере булавки. Если ранее человек мог изготовить, например, 800 булавок в день, то во время промышленной революции производительность увеличилась кратно. Сейчас новая эра инноваций, она происходит и в нашей индустрии. Например, Amazon делает 1 тыс. изменений в месяц. В ритейле мы думаем об инновациях в двух направлениях. Первое — это улучшение покупательского опыта. Покупателю должно быть удобно и в offline-магазине, и на online-канале. Второе — это повышение эффективности той самой производительности труда в точках продаж.

В моем личном развитии и карьере в 2022 было много изменений. В октябре я завершила работу в качестве СЕО в ГК «Красный Яр». Почти за пять лет я получила колоссальный опыт, решая в замечательной команде «Красного Яра» одновременно задачу роста бизнеса и улучшения эффективности. Пришло время двигаться дальше.

Как сказал Рид Хастингс, СЕО Netflix: «Будучи предпринимателем, нужно себя чувствовать так, словно можете выпрыгнуть из самолета, потому что обладаете уверенностью поймать птицу, пролетающую мимо. Это акт глупости, и большинство предпринимателей терпят неудачу, потому что птица не пролетает. Но кому-то это удается!»

Выход из зоны комфорта в какой-то степени похож на прыжок из самолета. Меня драйвят такие прыжки, потому что они позволяют двигаться вперед и создавать что-то новое на рынке.