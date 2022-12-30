Александр Лисович: «Бороться с маркетплейсами за посетителя стало гораздо сложнее»

О том, как чувствует себя ИТ-отрасль в целом и проекты, подобные Au.ru, в частности.

Уходящий год «подарил» множество новых вызовов для каждой из отраслей экономики. Информационные технологии — одна из немногих сфер, которая выглядела стабильно. Или это только кажется со стороны? О том, как отрасль реагировала на неоднозначные события года, DK.RU поговорил с директором красноярской ИТ-компании Au.ru Александром Лисовичем.

— 2022 год был богат на события. Ваша компания столкнулась с какими-то сложностями? Появились ли какие-то ограничения, связанные с уходом иностранных компаний?

— У ИТ-сферы в целом появилось много ограничений: оборудование, программное обеспечение, инструменты, системы оплаты. Это все нужно было заново перенастраивать. Были сложности с Android и Google, в плане запуска приложений. Также в конце 2021 года мы решили заменить оборудование, часть которого приобрели до известных событий, а вот остальное пришлось закупать в самый разгар санкций, и, конечно, у нас были переживания по поводу поставок, но постепенно, стало понятно, что рынок работает.

— У вас много коммерческих клиентов — продавцов товаров и тех, кто оказывает услуги. Как, на ваш взгляд, на местном бизнесе отразилось 24 февраля и последующие изменения в жизни страны? Не было ли у них паники в первые дни?

— Ранее мы видели сезонные тенденции, но в этом году все изменилось. Весной наблюдалась волна поиска шин и бумаги — как раз та самая паника. У продавцов же разрушились цепочки поставок, кто-то встал на паузу. Появилось чуть больше товаров с Китая. Но в целом, предприниматели отреагировали нормально. Потребитель стал покупать меньше просто по количеству. Но конкретно у себя мы не увидели большого оттока.

— Наша страна находится под беспрецедентным давлением. Новые санкции вводятся практически каждый месяц. Они как-то отразились на работе Au.ru?

— Да. По большей части это связано с уходом компаний и невозможностью из-за этого использовать их ПО. Например, любые обновления от Microsoft стали недоступны. Выход пришлось искать в других продуктах. И этот процесс продолжается — прямо сейчас мы переводим наш программный код с продуктов, которые попали под санкции, на те, что законно доступны.

— А в подходах к управлению компанией тоже пришлось что-то менять?

— Конечно. Рынок ведь не перестал расти, а значит остались и конкуренты, с которыми нужно бороться за клиентов. Когда стало понятно, что поток возражений с их (клиентов) стороны будет расти, мы решили расширить отдел продаж. Также, в плане управленческих решений, отдел продаж более активно стал экспериментировать с нашими продуктами, стараясь дать более простые, понятные и в тоже время, более эффективные инструменты. Отдел маркетинга усилил работу с партнерами в направлении совместной рекламы, совместных мероприятий и промо-форматов в офлайн.

— А как обстоят дела с трудовой миграцией? Насколько я знаю, в прошлые годы наблюдался большой отток кадров из регионов в столицы. В этом же году добавились такие обстоятельства, как мобилизация. Какова ситуация с кадрами в нашем местном ИТ?

— Сложности с кадрами не новы для ИТ-компаний из регионов. До пандемии основная угроза исходила от крупных игроков и банков, которые, в поиске программистов, заманивали их большими зарплатами. И люди уезжали. В период пандемии ситуация стала еще хуже: она породила вторую волну оттока специалистов, так как многие компании научились работать удаленно и релокация уже не требовалась.

Если говорить про 2022 год, то ситуация пока не до конца понятна. Иностранные компании из России ушли или закрылись. Многие крупные игроки сократили штат: они очень чувствительны к финансовой ситуации в стране. А когда впереди маячит неопределенный по объему и времени кризис — все инновации откладываются до лучших времен. В результате, как мне видится, спрос на ИТ-специалистов снизился.

— А были позитивные моменты, которые стали следствием внешних факторов?

— Конечно. Правительство сейчас оказывает поддержку разным отраслям, нашей в том числе. Минцифры и Госдума проработали ряд изменений в налоговом законодательстве. Немного усложнили жизнь тем компаниям, которые ранее пользовались налогами и льготами, мимикрируя под IT-компании, и сейчас не каждый может воспользоваться этими условиями. Мы же, как аккредитованная IT-компания, пользуемся льготами. Более того, раньше в целом не было необходимости регистрировать собственные программные разработки, вносить их в реестр Минцифры. Теперь же мы обладаем необходимыми документами и статусом.

— Маркетплейсы с нами далеко не первый год. Но, кажется, именно в 2022 году произошел взрывной рост их активности. Такое впечатление, что пункты выдачи открываются в каждом доме, а от рекламы буквально не скрыться. Много ли коммерческого интернет-трафика ушло к маркетплейсам?

— Такой тренд действительно наблюдается. Люди привыкают, что товары на маркетплейсах представлены в большом объеме, соответственно, чаще поиск начинают с них. Плюс, раньше во главе угла были поисковые системы, но сейчас Google свернул маркетинговую активность, а Яндекс, кажется, рекламирует, что угодно, кроме поискового сервиса. Поэтому бороться за посетителя стало гораздо сложнее и приходится переключаться на альтернативные источники трафика, что не всегда дает тот же результат.

— Многие говорят, что горизонт планирования сейчас — буквально пара месяцев, квартал. В вашей компании так же или вы уже составили план мероприятий на будущий год? Над чем будете работать в первую очередь?

— Мы придерживаемся долгосрочного планирования, но оставляем ресурсы для реакции на неожиданные вызовы. На 2023 мы планируем наращивать производительность нашего проекта. Потенциал для этого есть — мы ведь, несмотря ни на что, заменили-таки все оборудование. Это позволило нам сделать проект устойчивее, обеспечить высокий уровень надежности и безопасности, а также увеличить скорость работы. Если же говорить глобально, то мы понимаем, что конкуренты у нас серьезные и сложные. Но Au.ru обладает целым рядом преимуществ в части размещения товаров и услуг. Вот на их усилении мы и сосредоточимся в новом году.