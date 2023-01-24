Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.01
68,62
74,73
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств

Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств
Иллюстрация: Яндекс

В Красноярске заведено уголовное дело на семь злоумышленников, выводивших средства по фиктивным договорам.

#НОВОСТИ

Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте средств и неправомерном образовании юрлиц. Красноярцы через подставных лиц покупали и учреждали компании без какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Эти фирмы нужны были для незаконного вывода средств по фиктивным сделкам. Вознаграждение предприимчивых граждан по каждой сделке составляло от 10 до 13% от суммы обнала. В общей сложности им удалось вывести в наличный оборот более й млрд рублей.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В цеху завода «Красцветмет» случился пожарВ цеху завода «Красцветмет» случился пожар
  • Cуд запретил «Сибиряку» возводить новые дома на земле Комбайнового заводаCуд запретил «Сибиряку» возводить новые дома на земле Комбайнового завода
  • Красноярск ожидает резкое потепление на последней неделе января до –6°CКрасноярск ожидает резкое потепление на последней неделе января до –6°C
  • Руководитель красноярского ПСК «Союз» получил срок за растрату 91 млн рублейРуководитель красноярского ПСК «Союз» получил срок за растрату 91 млн рублей
  • Назначен новый начальник полиции Емельяновского районаНазначен новый начальник полиции Емельяновского района
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.