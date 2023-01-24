Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств

В Красноярске заведено уголовное дело на семь злоумышленников, выводивших средства по фиктивным договорам.

Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте средств и неправомерном образовании юрлиц. Красноярцы через подставных лиц покупали и учреждали компании без какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Эти фирмы нужны были для незаконного вывода средств по фиктивным сделкам. Вознаграждение предприимчивых граждан по каждой сделке составляло от 10 до 13% от суммы обнала. В общей сложности им удалось вывести в наличный оборот более й млрд рублей.