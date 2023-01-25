«Я в потоке»: Fresh-тренды современной психологии

Интерес к психологии — общемировой тренд. Но есть и топовые направления внутри самой психологии. Какие они? Разбираемся fresh-трендами с вместе с Олесей Волковой, доктором психологических наук.

Осознанность — топ тренд, остающийся fresh forever, поэтому этот термин так часто фигурирует в информационном поле. Однако, наряду с такими натершими на языке мозоли выражениями как «закрыть гештальт», «принять себя» и «я в потоке», понятие «осознанность» не всегда бывает правильно и к месту употребляемо. Разбираемся.

В современной психологии под осознанностью понимают умение замечать, отслеживать, анализировать и распознавать собственные внутренние переживания в моменте настоящего времени без невротической привязки к мыслям о прошлом и тревожным думам о будущем.

Зачем быть осознанным? По факту для того, чтобы жить. Прошлого уже нет. Будущего еще нет. Жизнь есть только здесь и теперь.

Отказ от достигаторства — интересный и противоречивый fresh-тренд. Интересный, потому что уход в downshifting — это мода, периодически возвращающаяся к человечеству. В легендах и притчах воспеты цари, променявшие трон на огород и достигнувшие тем искомого дзена. Будда, кстати, сделал то же самое, правда по причине специфической.

Разбираемся, что такое «достигаторство» — это своеобразный фетиш успешности и высоких результатов, который имеет побочный эффект: чем больше человек достигает, тем меньше шансов на радость от ощущения собственной успешности. Секрет: топливом для достигаторства является травматический детский опыт, когда ребенку объяснили правило, что любить его можно не потому, что он есть на свете, а только за его успехи. Жизнь такого человека превращается в гонку за достижениями под прикрытием иллюзий, что его вот-вот полюбят… Не работает. Поэтому от достигаторства важно отходить и искать его истинные причины.

Большое противоречие есть в отказе от достигаторства — все хотят быть успешными, обеспеченными, признанными, и мир это стремление активно поддерживает. Что же теперь, бросить все и быть никем? Ни в коем случае! Не будем впадать в крайности.

Достижения ради «медальки» и только — одно.

Достижения как естественный эффект любимого дела, в котором человек наслаждается процессом — другое. Почувствуйте разницу.

Работа с ресурсами и эмоциональным (профессиональным) выгоранием — тема, ставшая особо актуальной в ковидные и постковидные годы. Человечество столкнулось с непреодолимым обстоятельствами и экстремальными условиями жизни, к которым не было готово. Бесконечные трансформации мирового пространства коснулись каждого. Особо сложно стало сохранять и восполнять ресурсы в профессиях категории «человек-человек».

Секретный лайфхак как уберечь себя от выгорания и научиться сохранять собственные ресурсы: учиться замечать собственные потребности и качественно их удовлетворять, а также отслеживать, когда мотивация из разряда «хочу, мне интересно» переходит в «соберись, тряпка, ты должен». И притормаживать…, пока не перегорели предохранители.

Системная забота о психическом здоровье и профилактика — перспективный и оптимистичный fresh-тренд. Моя практика работы с клиентами в долговременном формате показывает одну на 100% работающую закономерность: люди, заботящиеся о своем психологическом здоровье, регулярно посещающие личную или групповую терапию имеют в разы больше внутренних ресурсов и опор, более эффективны в личной и профессиональной сфере, более уверены в себе и успешны. Секрет в том, что благодаря психотерапии они имеют более четкие представления о…самих себе, имеют на руках «инструкцию по собственной эксплуатации», а значит, амортизация снижается, а КПД повышается. Никакого псевдонаучного волшебства. Замечено, что финансовые вложения в свое психологическое здоровье очень быстро окупаются и начинают приносить реальные плоды, в том числе и финансовые.

Выбор профессионалов. На самом деле, я бы поставила этот fresh-тренд первым хотя бы для того, чтобы привлечь к нему внимание общественности. Отсутствие регламентирующих ограничений на законодательном уровне по поводу оказания психологической помощи привело к тому, что каждый, прошедший курс самопознания или «марафон сбычи мечт», нарекает себя психологом всея Руси и активно предлагает свои услуги в соцсетях, в качестве гуру психотерапии. Однако сознательность адресатов психологической помощи неизменно растет (через танцы с граблями, но тем не менее…), и люди начинают выбирать себе специалистов более ответственно, что совершенно правильно. Мы не согласимся на хирургическую операцию у человека, который получил сертификат на курсах «Весёлый скальпель» и не имеет базового медицинского образования в приличном университете. Психологический «скальпель» порой еще опаснее… Поэтому, спрашивайте документы об образовании, узнавайте, имеет ли ваш психолог регулярную собственную психотерапию, ориентируйтесь на вменяемые рекомендации. Берегите себя!

Несмотря на то, что сейчас модно больше обсуждать «джокеров», а не тренды, именно вторые показывают позитивную динамику в плане сохранения и укрепления психологического здоровья.

Здесь я выйду за рамки своих привычных этических правил не давать советы и совет дам: будь в тренде, сохраняй и укрепляй психологическое здоровье!

С уважением к вашему клиентскому выбору,

Олеся Волкова,

доктор психологических наук, доцент,

основатель «Психологической мастерской Олеси Волковой» и клуба «Достаточно хороших родителей»