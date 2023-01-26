«Неслыханно!» Депутат Госдумы раскритиковал красноярского военкома

Депутат Госдумы Ярослав Нилов не только раскритиковал действия красноярского военкома, но и подал жалобу в прокуратуру и Минобороны.

Дело в том, что военком Красноярского края не согласился с решением суда о возвращении красноярца, работающего на оборонном предприятии, из зоны военной операции.

Речь идет о Артеме Борозном, который работает на «Красцветмете» — предприятии оборонно-промышленного комплекса, и по закону имеет право на бронь. Тем не менее, в октябре его призвали и отправили в зону СВО.

Отсрочка была предоставлена 11 ноября, когда Артем находился в военной части в Омске. Мобилизационный отдел и военкомат этот факт проигнорировали. Жена Борозного обратилась в суд и выиграла дело. До сих пор Артем не вернулся домой. Тем временем военком Красноярского края Андрей Лысенко решил оспорить решение суда.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов, председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, посчитал действия военкома неприемлемыми.

Как исполнить решение суда и вернуть человека с бронью в семью и на работу, так Красноярский комиссариат не видно и не слышно. А как апелляцию подать, так сразу же подсуетились! Неслыханно!» — написал депутат в своем Telegram-канале.

Также г-н Нилов обратился в Минобороны и военную прокуратуру, чтобы ведомства обратили внимания на ситуацию в военкомате Красноярском края.