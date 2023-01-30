Московские архитекторы разработают проект поселка на севере Красноярского края

«Норникель», архитектурное бюро Wowhaus и Агентство развития Норильска приступают к работе по созданию мастер-плана нового населенного пункта для жителей Тухарда.

Поселок Тухард, построенный на Таймыре в 1970-х как вахтовый, в скором времени будет расселен. Изначально он создавался для проживания строителей «Норильскгазпрома» (входит в группу «Норникель»), а в итоге стал стихийным местом жительства ненцев – коренного северного народа. Однако поселок попадает в санитарно-защитную зону, и постоянное проживание здесь не допускается. В связи с этим «Норникель» предложил построить для жителей новый населенный пункт.

В настоящее время определено архитектурное бюро, которое займется разработкой мастер-плана для поселка, — это московская компания Wowhaus. На её счету более 100 проектов, в том числе реализованных в местах с экстремальным климатом.

Мы понимаем, что часть жителей Тухарда продолжает вести кочевой образ жизни, другие люди из этих же семей осели и заняты на современных видах работы в поселке. Но и те, и другие придерживаются веками сложившегося образа жизни. Для нас это большой вызов — с одной стороны, запланировать инфраструктуру, комфортные условия, школы и сады, медицинские учреждения, Дом культуры. А с другой — сохранить традиционный уклад», — прокомментировал сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро.

Прежде чем приступить к проектированию, «Норникель» в 2021 впервые в Российской Арктике инициировал процедуру получения свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС): компания провела три раунда консультаций с жителями Тухарда, подписав на последнем из них соглашение о программе переселения. Этот документ включает обязательства компании перед жителями, предполагает мониторинг ситуации, а также участие Совета представителей населения поселка во всех этапах.

В частности, сами жители выбрали место строительства нового населенного пункта, высказали своё видение относительно инфраструктуры и т.д. Эти пожелания вошли в техзадание на разработку мастер-плана. Кроме того, архитекторы провели собственные социологические исследования, чтобы собрать дополнительную информацию про особенности жизни в Тухарде.

Создание мастер-плана координирует Агентство развития Норильска, на счету которого опыт разработки концепции целого города. По словам директора АРН Максима Миронова, успех этой работы заключался в коллективном подходе:

Мы прошли этот путь четыре года назад в Норильске. Работа потребовала плотного взаимодействия специалистов агентства, представителей профильных структур администрации Норильска, Заполярного филиала „Норникеля“, а также местных экспертов и, что очень важно, неравнодушных горожан. И сейчас именно жители Тухарда должны быть инициаторами и активными участниками процесса создания поселка».

Всего в Тухарде вместе с оленеводами проживает порядка тысячи человек. В поселке отсутствует управляющая компания, есть только малокомплектная школа, где учатся с первого по четвертый класс. Получать общее среднее образование дети уезжают в Дудинку. Итоговая презентация мастер-плана нового населенного пункта со всеми необходимыми для жизни объектами намечена на июнь 2023, само строительство планируется завершить в 2026-м.