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Сергей Шахматов досрочно сложил полномочия депутата Красноярского горсовета

Сергей Шахматов досрочно сложил полномочия депутата Красноярского горсовета
Иллюстрация: dela.ru

По представлению прокуратуры края досрочно прекращены полномочия депутата Красноярского горсовета Сергея Шахматова. Надзорное ведомство обнаружило у него акции 20 зарубежных компаний

#НОВОСТИ

Решение о прекращении полномочий Сергея Шахматова принято сегодня большинством голосов на внеочередной сессии городского Совета депутатов. Председателю Горсовета представление внесла прокуратура 12 января 2023. При его рассмотрении на комиссии было рекомендовано рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.

Прокуратура выявила нарушение закона о противодействии коррупции Сергеем Шахматовым. В 2021 году он, вопреки требованиям законодательства, приобрел акции в более чем 20 зарубежных иностранных компаниях. К примеру, только акций американского банка приобретено в количестве более 12,6 тыс. штук. Общая сумма дохода в результате купли-продажи ценных бумаг составила свыше 196 млн. рублей.

На своей странице в соцсети 25 января 2023 Шахматов сообщил, что отправил в Красноярский Горсовет заявление о сложение депутатских полномочий по собственному желанию. По его словам, «решение назрело давно, так как федеральные экологические проекты отнимают все больше сил и времени. А командировочная активность не позволяет подолгу быть в Красноярске».

По словам Шахматова, в горсовете ему на смену придет Анатолий Василовский: «один из авторитетнейших специалистов края и России по санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности».

Автор: Петр Савельев
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