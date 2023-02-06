По-купечески: первый history-отель Красноярска откроют к КЭФ-2023

Пятизвездочный дом-отель в здании исторического особняка откроют в конце февраля 2023 — к старту Красноярского экономического форума.

Первый пятизвездочный history-отель Красноярска располагается в двухэтажном здании на улице Бограда, 106, которое входит в единый ансамбль Исторического квартала. Здание, построенное в 1908…1909, признано объектом культурного наследия регионального значения. Когда-то оно принадлежало купцу Соломину, и создатели отеля решили сохранить исторический нейминг — Solomin History Hotel.

Инвестором проекта выступил Александр Чухарев. Стоимость вложений составила более 130 млн рублей, а реставрация длилась почти пять лет.

Отель сертифицируется как первый пятизвездочный в Красноярске. Открытие Solomin History Hotel планировалось к лету, однако он будет запущен к КЭФ.

Рендер входной группы

Дом с бэкграундом

На протяжении ста лет судьба купеческого особняка менялась. Исторически его использовали под гостиничный бизнес, что доказывает кабинетно-гостиничная планировка. До момента расселения в 2007…2010 годах в нем жили люди.

В 2015 здание включили в уставной капитал акционерного общества «Исторический квартал». Как и другие объекты его выставляли на торги и нашли инвестора для реконструкции. Ключевым условиям было максимальное сохранение исторических элементов.

Вот так выглядел особняк купца Соломина до реставрации

Таким стало здание после реставрации

Фотографии в помощь

К моменту реновации здание находилось в плачевном состоянии. Некоторые элементы были утрачены, так как полностью сгнили. Команда реставраторов проводила историко-архивные исследования, поднимались старые фотографии, чтобы понять, как выглядел дом до революции. Проектная организация делала сначала эскизные, а потом рабочие чертежи, уже по ним воссоздавались некоторые элементы. Например, полностью утраченные балкон и две антуражные кукушки наверху.

Тем не менее внешний облик особняка удалось сохранить и воссоздать на 90%. Например, сохранены ограждающие стены, бревна, из которых его когда-то построили. Сгнившие элементы были локально протезированы или заменены новой древесиной.

Интересный факт — в здании сохранились оригинальные ручки, изготовленные более 100 лет назад тульскими мастерами. На них нанесено клеймо мастера или скобяной лавки. Часть ручек, похожих на оригинальные, покупали на аукционах.

Особенности и фишки отеля

Номерной фонд history-отеля — 15 номеров. Из них два двухместных люкса и 13 комнат, две из которых переделаны под семейные сюиты. Все номера выдержаны в одном стиле — сдержанном классическом. Создатели проекта отказались от типично купеческого антуража — ковров, самоваров итд.

Рендер номера в отеле Solomin

В люксах — дорогая паркетная доска, стены с элементами лепнины. Диваны, столик и другая мебель выполнены в более современном стиле. Разумеется, установлена современная сантехника.

Рендер ванной комнаты

Тем не менее в каждом номере есть исторические фишки — старинные газеты, различные антикварные предметы: от столовых приборов до зажигалок.

А сколько это стоит?

Сайт отеля в настоящее время не работает, также Solomin не выставлен среди предложений гостиничных агрегаторов.

Однако в соцсетях есть скрины с ценами, которые завораживают — 3200 тыс. рублей за номер-люкс, что дешевле, чем стандарт в трехзвездочных сетевых отелях.