Красноярский цементный завод подвел итоги 2022 года

Завод поставлял продукцию для строительства крупных инфраструктурных, промышленных и жилищных объектов.

За 12 месяцев ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») произвело 634,8 тыс. тонн и реализовало 633,4 тыс. тонн продукции. В ассортименте предприятия десять видов цемента: шесть общестроительных и четыре специальных.

Наиболее востребованным в 2022 году стал портландцемент ЦЕМ I 42,5Н: завод выпустил 279,5 тыс. тонн данного вида (44% от общего объема произведенной продукции). Также спросом среди потребителей пользовался портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б, его доля в общем объеме — 26,6% (168,8 тыс. тонн).

В 2022 году Красноярский цемзавод начал выпуск и отгрузку композиционного портландцемента ЦЕМ II/А-К (Ш-З) 32,5Б. Данный вид продукции применяют в производстве бетонных и железобетонных сборных или монолитных конструкций, бетонных и строительных растворов. Также продукт используется для проведения штукатурных, кладочных и других ремонтно-строительных работ.

Завод поставлял продукцию для строительства крупных инфраструктурных, промышленных и жилищных объектов, в том числе компании «РН-Ванкор», Черногорского горно-обогатительного комбината, складского комплекса «Агротерминал», аэропорта Емельяново, объектов месторождений Благодатное, Панимба и Раздолинское.

Доставка осуществлялась автомобильным и железнодорожным транспортом. За 12 месяцев по железной дороге потребителям направлено 52,6 тыс. тонн цемента, автотранспортом — более 509 тыс. тонн.

Навалом отгружено свыше 419 тыс. тонн готовой продукции (66% от общего объема продаж), в биг-бэгах — 119,4 тыс. тонн, в мешках по 25 и 50 кг — почти 95 тыс. тонн.

Отметим, что в 2022 году объемы реализации продукции ООО «Красноярский цемент» на 8,3% снизились к уровню 2021-го. Это связано прежде всего с существенным сокращением объемов потребления цемента в Красноярском крае.

На предприятии своевременно выполнены все плановые ремонты оборудования в целях обеспечения его стабильной эксплуатации и повышения эффективности работы подразделений. В прошлом году на техническое перевооружение Красноярского цемзавода холдинг «Сибирский цемент» направил 1,34 млрд рублей.

В цехе «Помол» смонтирован и начал работу новый мостовой грейферный кран. Завершается строительство нового помольного подразделения и цементной мельницы замкнутого цикла помола (с сепаратором) типоразмером 4×13,5 метра производительностью до 100 тонн в час. В настоящее время возведены все здания и сооружения нового цеха, установлено необходимое технологическое оборудование. Ведутся работы по монтажу и пусконаладке оборудования, отделке внутренних помещений.

Чтобы удовлетворить спрос на палетированную продукцию, на заводе установили новую упаковочную машину. Современное оборудование, способное выпускать 60 тонн палетированного цемента в час, заняло место полуавтоматического палетообмотчика, который за то же время выдавал лишь 20 тонн.

Планомерно обновлялся парк спецтехники завода. В прошлом году на промплощадку поступил фронтальный погрузчик SDLG L968F. Для цеха «Горный» приобретен бульдозер Четра Т-25.

В приоритете предприятия остается повышение уровня экологической безопасности производства. Красноярский цементный завод продолжает участвовать в федеральном проекте «Чистый воздух» и проводит мероприятия, цель которых — снижение воздействия на окружающую среду. На предприятии непрерывно функционирует 50 газоочистных установок, их эффективность составляет 98-99%.

В прошлом году в цехе технического обслуживания оборудования введен в штат участок по ремонту и обслуживанию газоочистных установок, что позволит Красноярскому цементному заводу проводить текущие ремонты газоочистного оборудования своими силами, не привлекая сторонних специалистов.